Новый современный способ экономить на повседневных тратах

Тратить рационально и стараться экономить — важное правило ведения бюджета. Но не всегда вещь, которая нужна прямо сейчас, можно купить со скидкой, а срок действия любых спецпредложений рано или поздно заканчивается. Поэтому наша читательница Ольга Викторовна решила попробовать новый современный способ экономии – подписку СберПрайм.

С ней можно экономить каждый раз, когда вы заказываете продукты или готовую еду.

Ольга Викторовна месяц пользовалась подпиской и готова рассказать, сколько и на чём ей удалось сэкономить.

О СберПрайме я узнала, когда пришла этой весной в банк получать новую карту. Консультант предложил оформить подписку, по которой можно получать скидки на доставку продуктов, а ещё смотреть кино и слушать музыку. Я нечасто заказывала что-то с доставкой, а что такое онлайн-кинотеатр, вообще до этого не знала, поэтому сомневалась, что всё это пригодится. Сначала отказалась, а потом подумала, почему бы не попробовать, раз первый месяц бесплатно.

По итогам 30 дней я посчитала, сколько получилось сэкономить и будет ли выгодна подписка, если продлевать её за деньги. Особенно учитывая, что я пользовалась не всеми сервисами.

Сначала расскажу, что в принципе есть в СберПрайме:

СберМаркет — бесплатная доставка продуктов;

Okko — подписка «Лайт» в онлайн-кинотеатре (55 тысяч фильмов и сериалов);

СберМобайл — бесплатно 150 минут мобильной связи и 3 гигабайта интернета в тарифе «Старт»;

СберДиск — 30 гигабайт бесплатно и скидка 20% на расширение облачного хранилища.

И еще много всего интересного и вкусного.

На чём я сэкономила

На доставке продуктов.

Продукты и другие товары с доставкой на дом я научилась заказывать за время пандемии. Это оказалось удобно: можно не выходя из дома делать покупки в крупных супермаркетах, где цены часто ниже, чем в небольших магазинах. Я покупаю большие экономичные упаковки продуктов и бытовой химии и не беспокоюсь о том, как мне нести эту тяжесть. Всё доставляют прямо до двери, не нужно никуда ехать и стоять в очередях. В прошлом месяце я три раза заказывала товары через СберМаркет. В итоге я не только сэкономила на скидках (их в СберМаркете всегда много) и на доставке. С подпиской СберПрайм она бесплатная, хотя обычно стоит 158 рублей. Экономия за месяц — 316 рублей на доставке и 328 рублей на товарах со скидкой для владельцев СберПрайм. Итого – 644 рубля.

На кино.

Подписка на онлайн-кинотеатр Okko сначала показалась мне ненужной, а в итоге очень понравилась. Телевизор я смотрю всё реже, интересных мне передач сейчас совсем мало. В интернете фильмы и сериалы часто нельзя найти бесплатно, или попадаешь на сомнительный сайт, всплывает куча рекламы, которую невозможно закрыть, а кино не запускается. В Okko всё легально, никакой рекламы, а зарубежные фильмы — с хорошей озвучкой. В СберПрайм входит подписка «Лайт» — это самый недорогой вариант. Если покупать её отдельно, месяц стоит 199 рублей. Я смотрела Okko бесплатно. За 30 дней просто невозможно всё пересмотреть — в подписке 55 тысяч фильмов и сериалов, а еще есть караоке. Мы один раз с детьми и внуками даже специально собрались протестировать эту функцию и очень весело провели вечер.

На прослушивании музыки.

Сервис СберЗвук, где можно слушать музыку, казался мне чем-то непонятным. Но я решила попробовать, раз он входит в подписку. Установить приложение и разобраться в нём мне помог внук, и это было довольно просто. Я, конечно, не стала ходить по улице в наушниках, как подросток, зато на даче, когда убираюсь или готовлю, теперь с удовольствием слушаю музыку. Песни не нужно скачивать — просто набираешь в поиске, что хочешь послушать, и включаешь. В СберЗвуке мне понравился раздел с рекомендациями. Приложение понимает, какая музыка мне нравится, и предлагает похожую. Так я вспомнила много хороших, но уже позабывшихся песен. Без СберПрайма месяц подписки на СберЗвук стоит 169 рублей. Мне не пришлось платить ничего, потому что для подписчиков СберПрайма сервис бесплатный.

На доставке из кафе.

Это не совсем моя личная экономия, но всё же. Себе я готовую еду из кафе и ресторанов не заказываю, но дочь с зятем могут себя побаловать. Они работают, устают, на готовку не всегда есть силы. Мы за месяц два раза заказывали пиццу и суши, когда собирались у них всей семьёй в выходные. Потратили в общей сложности 1500 рублей. С моей скидкой 10% на Delivery Club сэкономили 150 рублей.

На мобильной связи.

По подписке СберПрайм можно получить сим-карту СберМобайл с бесплатными 150 минутами разговоров и 3 гигабайтами интернета. От своего номера я не хотела отказываться, но новую симку взяла. Решила отдать её внуку-школьнику, который вечно жалуется, что у него на телефоне закончился интернет. Так что тут тоже помогла семье сэкономить — примерно 200 рублей.

Итого

За месяц со СберПраймом получилось сэкономить 1362 рубля. Мне кажется, неплохо, учитывая, что за подписку я ничего не платила, а некоторыми сервисами пользовалась нечасто.

Моя подписка уже почти закончилась. От СберПрайма можно отписаться в любой момент, а потом снова активировать подписку, но уже не бесплатно. Следующий месяц после пробного стоит 199 рублей, а стандартная цена за год — 1990 рублей. Но можно оформить и дешевле, если подгадать под акцию (когда я подписывалась, было спецпредложение «Три месяца за 99 рублей», или год за 1690 рублей). По моим ощущениям, сэкономить с подпиской можно существенно больше, даже если не очень активно ею пользоваться.

Как подключить СберПрайм

Подписку СберПрайм можно подключить:

через мобильное приложение СберБанк Онлайн (в онлайн-банке её можно найти в разделе «Каталог» или по поиску);

или на сайте sberprime.sber.ru.

ПАО Сбербанк