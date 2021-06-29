Новый современный способ экономить на повседневных тратах

Тратить рационально и стараться экономить — важное правило ведения бюджета. Но не всегда вещь, которая нужна прямо сейчас, можно купить со скидкой, а срок действия любых спецпредложений рано или поздно заканчивается. Поэтому наша читательница Ольга Викторовна решила попробовать новый современный способ экономии – подписку СберПрайм.
С ней можно экономить каждый раз, когда вы заказываете продукты или готовую еду.
Ольга Викторовна месяц пользовалась подпиской и готова рассказать, сколько и на чём ей удалось сэкономить.
О СберПрайме я узнала, когда пришла этой весной в банк получать новую карту. Консультант предложил оформить подписку, по которой можно получать скидки на доставку продуктов, а ещё смотреть кино и слушать музыку. Я нечасто заказывала что-то с доставкой, а что такое онлайн-кинотеатр, вообще до этого не знала, поэтому сомневалась, что всё это пригодится. Сначала отказалась, а потом подумала, почему бы не попробовать, раз первый месяц бесплатно.
По итогам 30 дней я посчитала, сколько получилось сэкономить и будет ли выгодна подписка, если продлевать её за деньги. Особенно учитывая, что я пользовалась не всеми сервисами.
Сначала расскажу, что в принципе есть в СберПрайме:
- СберМаркет — бесплатная доставка продуктов;
- Okko — подписка «Лайт» в онлайн-кинотеатре (55 тысяч фильмов и сериалов);
- СберМобайл — бесплатно 150 минут мобильной связи и 3 гигабайта интернета в тарифе «Старт»;
- СберДиск — 30 гигабайт бесплатно и скидка 20% на расширение облачного хранилища.
- И еще много всего интересного и вкусного.
На чём я сэкономила
- На доставке продуктов.
Продукты и другие товары с доставкой на дом я научилась заказывать за время пандемии. Это оказалось удобно: можно не выходя из дома делать покупки в крупных супермаркетах, где цены часто ниже, чем в небольших магазинах. Я покупаю большие экономичные упаковки продуктов и бытовой химии и не беспокоюсь о том, как мне нести эту тяжесть. Всё доставляют прямо до двери, не нужно никуда ехать и стоять в очередях. В прошлом месяце я три раза заказывала товары через СберМаркет. В итоге я не только сэкономила на скидках (их в СберМаркете всегда много) и на доставке. С подпиской СберПрайм она бесплатная, хотя обычно стоит 158 рублей. Экономия за месяц — 316 рублей на доставке и 328 рублей на товарах со скидкой для владельцев СберПрайм. Итого – 644 рубля.
- На кино.
Подписка на онлайн-кинотеатр Okko сначала показалась мне ненужной, а в итоге очень понравилась. Телевизор я смотрю всё реже, интересных мне передач сейчас совсем мало. В интернете фильмы и сериалы часто нельзя найти бесплатно, или попадаешь на сомнительный сайт, всплывает куча рекламы, которую невозможно закрыть, а кино не запускается. В Okko всё легально, никакой рекламы, а зарубежные фильмы — с хорошей озвучкой. В СберПрайм входит подписка «Лайт» — это самый недорогой вариант. Если покупать её отдельно, месяц стоит 199 рублей. Я смотрела Okko бесплатно. За 30 дней просто невозможно всё пересмотреть — в подписке 55 тысяч фильмов и сериалов, а еще есть караоке. Мы один раз с детьми и внуками даже специально собрались протестировать эту функцию и очень весело провели вечер.
- На прослушивании музыки.
Сервис СберЗвук, где можно слушать музыку, казался мне чем-то непонятным. Но я решила попробовать, раз он входит в подписку. Установить приложение и разобраться в нём мне помог внук, и это было довольно просто. Я, конечно, не стала ходить по улице в наушниках, как подросток, зато на даче, когда убираюсь или готовлю, теперь с удовольствием слушаю музыку. Песни не нужно скачивать — просто набираешь в поиске, что хочешь послушать, и включаешь. В СберЗвуке мне понравился раздел с рекомендациями. Приложение понимает, какая музыка мне нравится, и предлагает похожую. Так я вспомнила много хороших, но уже позабывшихся песен. Без СберПрайма месяц подписки на СберЗвук стоит 169 рублей. Мне не пришлось платить ничего, потому что для подписчиков СберПрайма сервис бесплатный.
- На доставке из кафе.
Это не совсем моя личная экономия, но всё же. Себе я готовую еду из кафе и ресторанов не заказываю, но дочь с зятем могут себя побаловать. Они работают, устают, на готовку не всегда есть силы. Мы за месяц два раза заказывали пиццу и суши, когда собирались у них всей семьёй в выходные. Потратили в общей сложности 1500 рублей. С моей скидкой 10% на Delivery Club сэкономили 150 рублей.
- На мобильной связи.
По подписке СберПрайм можно получить сим-карту СберМобайл с бесплатными 150 минутами разговоров и 3 гигабайтами интернета. От своего номера я не хотела отказываться, но новую симку взяла. Решила отдать её внуку-школьнику, который вечно жалуется, что у него на телефоне закончился интернет. Так что тут тоже помогла семье сэкономить — примерно 200 рублей.
Итого
За месяц со СберПраймом получилось сэкономить 1362 рубля. Мне кажется, неплохо, учитывая, что за подписку я ничего не платила, а некоторыми сервисами пользовалась нечасто.
Моя подписка уже почти закончилась. От СберПрайма можно отписаться в любой момент, а потом снова активировать подписку, но уже не бесплатно. Следующий месяц после пробного стоит 199 рублей, а стандартная цена за год — 1990 рублей. Но можно оформить и дешевле, если подгадать под акцию (когда я подписывалась, было спецпредложение «Три месяца за 99 рублей», или год за 1690 рублей). По моим ощущениям, сэкономить с подпиской можно существенно больше, даже если не очень активно ею пользоваться.
Как подключить СберПрайм
Подписку СберПрайм можно подключить:
- через мобильное приложение СберБанк Онлайн (в онлайн-банке её можно найти в разделе «Каталог» или по поиску);
- или на сайте sberprime.sber.ru.
ПАО Сбербанк