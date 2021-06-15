Новый перевозчик появился во Владимире

Новый перевозчик зашел на маршруты Владимира

Пока он взял один маршрут до Лунево

Во Владимире в схему общественного транспорта включили нового перевозчика — компанию «Транссовт». Он начал обслуживать пока один автобусный маршрут — 13C, следующий до Лунёво. Туда ходит только один маршрут, у жителей транспортной альтернативы нет. А живут там немало владимирцев. Десятки участков оформлены для многодетных семей. Многие уже переехали туда на «постоянку». Поэтому от работы нового перевозчика зависит, доберутся ли люди на работу или учебу вовремя.

С июля на маршрутах АДМ перестают действовать единые проездные билеты

С июля на маршрутах АДМ перестают действовать единые проездные билеты

После отказа компании «АДМ» обслуживание его маршрута № 13С временно взял на себя перевозчик «ОКТО». Но уже с 11 июня договор заключен с «Транссовтом». Эта компания хорошо зарекомендовала себя на междугородних и пригородных перевозках. Она смогла подхватить маршруты, которые после ухода группы компаний «БигАвтоТранс» никто из перевозчиков обслуживать не хотел.

Диспетчерская компании «Транссовт» — +7 (961) 256-10-52.

Сейчас перевозчик обслуживает 6 маршрутов: № 103 до Анопино, 107 до Пенкино, 108 до Головино, 110 до Красного Эхо, 124 до Богослово, 139 до Вяткино. Все автобусы большой вместимости, некоторые и повышенного комфорта, с мягкими креслами. На владимирский маршрут тоже поставили большие автобусы.

Оживление на рынке

В нашем частном разговоре с представителями компании «Транссовт» выяснилось, что у перевозчика есть ресурсы. Он мог бы взять и ряд других маршрутов. Но нужны гарантии. Если бы мэрия заключала контракты с перевозчиками на 5 лет, то можно было бы строить длительные планы, брать в лизинг новые автобусы.

На маршруте 17 много лет работает перевозчик ИП Михайлов

На маршруте 17 много лет работает перевозчик ИП Михайлов

Но некоторые и при сегодняшнем раскладе решаются на риски. В паблике «PRO Транспорт» Владимир News» появилась информация, что ИП Тимофеев закупает бэушные автобусы. На линию уже выставили три «Mercedes». Сейчас этот перевозчик работает на маршрутах № 3с, 18с, 23, 53 и пригородном № 102. Его представители отказались комментировать «Призыву» новости про закупку техники. Но рядовые сотрудники предприятия подтвердили намерения руководителя пополнить автопарк.

Во Владимире на общественном транспорте работают 8 перевозчиков.

Минувшая неделя выдалась для городских перевозчиков лихорадочной. Они менялись маршрутами. Пассажиры только и успевали удивляться тому, какой автобус марки и вместимости приходит к остановке.

Наследство «АДМ»

Рынок общественных перевозок Владимира лихорадит. Компания «АДМ» — самый крупный до недавнего времени игрок в этой сфере — с начала весны ушла сначала с пяти, потом с семи маршрутов. Сейчас у неё осталось восемь: 12С, 15, 20, 21С, 22, 26, 28, 32. Последний потерянный маршрут — 7С отошёл другой компании буквально сегодня. С 15 июня на это направление встал «ОКТО». Ещё поговаривают о скорой корректировке на маршрутах № 26 и 28.

Сегодня мэрия Владимира выпустила пресс-релиз о том, что единый проездной билет с июля перестанет действовать на маршрутах «АДМ».

На кольцевом пока ездят "Волгабасы"

На кольцевом пока ездят «Волгабасы»

С 1 июля пассажиры, которые едут из Энергетика, смогут воспользоваться единым проездным билетом в автобусе № 29-С. Из микрорайонов Пиганово и Спасское — в автобусах №№ 22-С и 33-С. От улицы Диктора Левитана по единому проездному можно ехать на автобусе № 6-С. Альтернативой маршрутам ООО «АДМ» № № 26 и 28 являются автобусы №№ 17, 24, 27, троллейбус № 8, на которых единый проездной билет также действует без каких-либо изменений, — сообщается в информации, опубликованной на сайте мэрии.

Семь других перевозчиков, в том числе и новый «Транссовт», продолжит работать по системе единого проездного.

Решается только вопрос по маршруту № 12С до Мостостроя. Альтернативы у жителей нет. Туда ездит только один маршрут. Поэтому пассажирам остается платить только по разовому билету — за 24 рубля за поездку.

Власти требуют от перевозчиков обновления автопарка

Власти требуют от перевозчиков обновления автопарка

Единый проездной билет по бумагам ввели в 2017 году, но фактически в программу включились все перевозчики в декабре 2020 года. Он стоит 1500 рублей. Цена не менялась с 2019 года. В компании «Владикард» уверяют, что если пассажиры потребуют деньги за проездной за июль, они смогут это сделать в электронном формате.

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Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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