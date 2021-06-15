Новый перевозчик зашел на маршруты Владимира

Во Владимире в схему общественного транспорта включили нового перевозчика — компанию «Транссовт». Он начал обслуживать пока один автобусный маршрут — 13C, следующий до Лунёво. Туда ходит только один маршрут, у жителей транспортной альтернативы нет. А живут там немало владимирцев. Десятки участков оформлены для многодетных семей. Многие уже переехали туда на «постоянку». Поэтому от работы нового перевозчика зависит, доберутся ли люди на работу или учебу вовремя.

После отказа компании «АДМ» обслуживание его маршрута № 13С временно взял на себя перевозчик «ОКТО». Но уже с 11 июня договор заключен с «Транссовтом». Эта компания хорошо зарекомендовала себя на междугородних и пригородных перевозках. Она смогла подхватить маршруты, которые после ухода группы компаний «БигАвтоТранс» никто из перевозчиков обслуживать не хотел.

Диспетчерская компании «Транссовт» — +7 (961) 256-10-52.

Сейчас перевозчик обслуживает 6 маршрутов: № 103 до Анопино, 107 до Пенкино, 108 до Головино, 110 до Красного Эхо, 124 до Богослово, 139 до Вяткино. Все автобусы большой вместимости, некоторые и повышенного комфорта, с мягкими креслами. На владимирский маршрут тоже поставили большие автобусы.

Оживление на рынке

В нашем частном разговоре с представителями компании «Транссовт» выяснилось, что у перевозчика есть ресурсы. Он мог бы взять и ряд других маршрутов. Но нужны гарантии. Если бы мэрия заключала контракты с перевозчиками на 5 лет, то можно было бы строить длительные планы, брать в лизинг новые автобусы.

Но некоторые и при сегодняшнем раскладе решаются на риски. В паблике «PRO Транспорт» Владимир News» появилась информация, что ИП Тимофеев закупает бэушные автобусы. На линию уже выставили три «Mercedes». Сейчас этот перевозчик работает на маршрутах № 3с, 18с, 23, 53 и пригородном № 102. Его представители отказались комментировать «Призыву» новости про закупку техники. Но рядовые сотрудники предприятия подтвердили намерения руководителя пополнить автопарк.

Во Владимире на общественном транспорте работают 8 перевозчиков.

Минувшая неделя выдалась для городских перевозчиков лихорадочной. Они менялись маршрутами. Пассажиры только и успевали удивляться тому, какой автобус марки и вместимости приходит к остановке.

Наследство «АДМ»

Рынок общественных перевозок Владимира лихорадит. Компания «АДМ» — самый крупный до недавнего времени игрок в этой сфере — с начала весны ушла сначала с пяти, потом с семи маршрутов. Сейчас у неё осталось восемь: 12С, 15, 20, 21С, 22, 26, 28, 32. Последний потерянный маршрут — 7С отошёл другой компании буквально сегодня. С 15 июня на это направление встал «ОКТО». Ещё поговаривают о скорой корректировке на маршрутах № 26 и 28.

Сегодня мэрия Владимира выпустила пресс-релиз о том, что единый проездной билет с июля перестанет действовать на маршрутах «АДМ».

— С 1 июля пассажиры, которые едут из Энергетика, смогут воспользоваться единым проездным билетом в автобусе № 29-С. Из микрорайонов Пиганово и Спасское — в автобусах №№ 22-С и 33-С. От улицы Диктора Левитана по единому проездному можно ехать на автобусе № 6-С. Альтернативой маршрутам ООО «АДМ» № № 26 и 28 являются автобусы №№ 17, 24, 27, троллейбус № 8, на которых единый проездной билет также действует без каких-либо изменений, — сообщается в информации, опубликованной на сайте мэрии.

Семь других перевозчиков, в том числе и новый «Транссовт», продолжит работать по системе единого проездного.

Решается только вопрос по маршруту № 12С до Мостостроя. Альтернативы у жителей нет. Туда ездит только один маршрут. Поэтому пассажирам остается платить только по разовому билету — за 24 рубля за поездку.

Единый проездной билет по бумагам ввели в 2017 году, но фактически в программу включились все перевозчики в декабре 2020 года. Он стоит 1500 рублей. Цена не менялась с 2019 года. В компании «Владикард» уверяют, что если пассажиры потребуют деньги за проездной за июль, они смогут это сделать в электронном формате.