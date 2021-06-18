Новые ограничительные меры ввели во Владимирской области из-за коронавируса

Губернатор Владимирской области подписал указ о введении новых ограничительных мер в регионе. Официальный документ был опубликован на интернет-портале правовой информации сегодня, как и ожидалось, в конце рабочего дня. Документ № 92 «О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38» вышел на трех листах и изобилует сложными формулировками. Разбираемся вместе, что же нас ждет с 21 июня.

Что со зрелищами?

Мероприятия на открытом воздухе разрешили (организаторы фестивалей нервно смахнули слезу), но только на огражденной территории. И веселиться смогут не все. Пускать будут только сделавших прививку граждан, им придется предъявить соответствующий сертификат, и обладателей отрицательного теста ПЦР со сроком действия не более трех дней.

В учреждениях культуры заполняемость зала по-прежнему не должна превышать 75% от общей вместимости. Должны строго соблюдаться все санитарные правила. Но к этому кинотеатрам и концертным залам не привыкать.

Музеи пока не трогают. Посещать экспозиции можно группой до 30 человек. При этом они должны прибыть в одном автобусе. Сборная же группа не должна превышать 10 человек.

Зрителей продолжат пускать на физкультурные и спортивные мероприятия. Есть одно условие — заполнение не более 50 % мест на трибунах. Все мероприятия должны согласовываться с департаментом физкультуры и спорта администрации Владимирской области. Отрицательных тестов и прививочных сертификатов у болельщиков почему-то не требуют.

А будет ли хлеб?

Больше всех после заявлений Роспотребнадзора о готовящихся ограничениях волновались работники общепита и посетители кафе и ресторанов. Выдыхаем: ничего не закроют! НО! ограничений избежать не удалось. Они коснутся заполняемости залов. Допустимое число гостей срезали до 50 % с формулировкой «от максимально возможного». Та же ситуация и с фуд-кортами в торговых центрах — только 50 % гостей.

До 4 июля (почему эта дата не объясняется, видимо заложили двухнедельнный инкубационный период) в клубах, кафе и ресторанах даже разрешили танцы, конкурсы и караоке. Но чтобы веселиться по полной, снова придется доказать свою «привитость» от коронавируса или предъявить отрицательный тест на COVID-19.

Куда деться детям?

В разгар летних каникул ограничительные меры приняли и в отношении детей. Тем, кому нет 16 лет, запретили посещать торговые центры без взрослых, снова сроком до 4 июля. Взамен им оставили детские развлекательные центры с условием 50% заполняемости.

А что со взрослыми?

Мам, пап и вообще всех совершеннолетних сотрудников Роспотребнадзор и власти предлагают отправить на удаленку. Предприятиям и организациям Владимирской области рекомендовано не менее 30 % сотрудников вернуть по домам. Особенно возрастных людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями — т.е. тех, кто входит в группы риска по ковиду.

Надо отметить, что даже этот весомый перечень ограничений можно считать компромиссным: в некоторых регионах, например, он гораздо жестче. В любом случае, «Белый дом» решил подстраховаться на волне роста заболеваемости и сокращения свободных коронавирусных коек.

-Несмотря на то, что у нас в регионе коэффициент распространения инфекции пока ниже среднероссийского, у специалистов вызывает опасения тяжёлое течение болезни у сегодняшних пациентов, — пояснил накануне Владимир Сипягин на своих страницах в социальных сетях, объясняя введение новых мер.

Сегодня, как ранее сообщал «Призыв», о Владимирской области подтвержден еще 61 случай новой коронавирусной инфекции. Это пока самый высокий показатель за лето. Интенсивный суточный прирост числа заболевших начался 16 июня. На данный момент ковидом болеют 1 147 жителей региона.