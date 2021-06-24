Новые ограничения вводят в гостиницах Владимирской области из-за коронавируса

Гостиницы и другие места временного проживания смогут принимать только постояльцев с сертификатом о вакцинации против COVID-19 или с отрицательным тестом ПЦР. Срок действия последнего не более трех дней. Новые ограничения вступят в силу 15 июля. Распространяются они помимо гостиниц и отелей на туристическую деревню, дом охотника, дом рыбака, фермерский гостевой дом, шале, бунгало. Соответствующие дополнения внесены в указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Такие же ограничительные меры вводят Карелия, Севастополь, Подмосковье. Сейчас каждый регион принимает решение о введении тех или иных ограничений самостоятельно. В Москве вступает в силу указ, запрещающий людям, не знающим свой ковид-статус, посещать кафе и рестораны. С 12 июля это коснётся также летних веранд и заведений в парковых зонах. С 28 июня в столичные заведения общепита можно прийти только по прививочному сертификату, с отрицательным ПЦР-тестом или переболевшим с высоким титром антител.

Кафе и рестораны Владимирской области пока не требуют от посетителей никаких сертификатов. В последних изменениях в указ губернатора сказано только о не более чем 50-процентном заполнении залов. Но ситуация может измениться вместе с ростом заболеваемости: во Владимирской области в понедельник, 21 июня, были зафиксированы 93 новых случая коронавируса, а сегодня уже 139.

Совместно с администрацией региона владельцы владимирских кафе и ресторанов разработали план по вакцинации персонала. Заведения общепита, которые вакцинируют своих сотрудников, наклеят на вход специальный стикер. По нему посетители поймут, что их обслуживают люди с прививкой.

Пропуск в общественные места только привитых или по отрицательному ПЦР – не российское ноу-хау. К примеру, в Германии, где вакцинировано уже больше половины населения и постепенно снимают локдаун, в кафе по ПЦР ходят уже полгода. Гражданам страны, кстати, положен один бесплатный тест в неделю. Остальное – за свой счет.

Россиянам же перед заселением в отели Владимирской области придется сдавать анализ за свой счет. Или сделать прививку. Проверять ваши сертификаты должны будут сотрудники гостиницы. «В случае проверки вся ответственность лежит на юридическом лице», — пояснила в интервью «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.