Новую дорогу построят в Юрьевце

Дублер существующей дороги хотят построить во владимирском микрорайоне Юрьевец. Это будет новый выезд на федеральную трассу со стороны новостроек. Он обеспечит подъездом такие улицы как Всесвятская, Большая Лучистая, Малая Лучистая, Родионовка, Славная, Рождественская, Рос. Контракт на разработку проекта дороги уже выставлен на портале госзакупок.

Что почём

Основание для проектирования объекта — федеральный проект «Жилье». Для её реализации в регионе создана госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области». А там есть подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства». В её рамках и будут делать дорогу.

— Проектом предусмотреть дорогу с учетом перспективных пересечений, наружное освещение в антивандальном исполнении, установить дополнительные опоры освещения либо дополнительные светильники, тротуары, велодорожки от улицы Институтский городок до улицы Родионовка, дождевую канализацию, при технической возможности, выполнить ее в надземном исполнении, остановочные пункты для общественного транспорта, устройство съездов до границ земельных участков собственников, светофорные объекты, — поясняется в проекте контракта, разработанного администрацией.

4,8 километра — протяженность новой дороги в Юрьевце.

Проектом перед началом строительства нужно сделать инженерно-геодезические, геологические и экологические изыскания. Стоимость всех проектных работ — 6 миллионов рублей. Архитекторам дали на всё 20 дней.

Смета проекта дороги в микрорайон Юрьевец:

Рабочая документация дороги категории V 4,8 км – 1,8 миллион рублей

Наружное освещение 4,8 км – 244 тысячи рублей

Ливневая канализация 2 км – 813 тысяч рублей

Малые очистные установки ливневых (дождевых) вод – 99 тысяч рублей

Велодорожки, тротуары, 1,2 км – 1,08 миллион рублей

Проведение госэкспертизы – 607 тысяч рублей

Топографическая съемка 3,9 га – 98 тысяч рублей

Планы по Юрьевцу

О необходимости дороги в Юрьевец первым заговорил губернатор области Владимир Сипягин в декабре прошлого года. Он пообещал построить дублер за 4 года. Детали недавно сообщил новый директор департамента строительства и архитектуры Иван Щербаков. Есть возможность участвовать в федеральных программах по развитию транспортной, дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры в новых жилых кварталах, область это и сделает, сказал он.

Дорога в Юрьевце – первый объект по новым программам с федеральным финансированием.

На днях также глава города Андрей Шохин добавил пару слов о дороге. Он заметил, что автомобилей на дорогах города становится все больше, жилищное строительство набирает обороты в Юрьевце и Пиганово. Поэтому новая дорога, по его словам, просто необходима.

Еще на первой встрече с новым руководителем Упрдора, которая обслуживает федеральные трассы в регионе, Андрей Шохин заявил о проработке решений для перекрестка при въезде в Юрьевец. Сейчас на нем остаются левые повороты под прямым углом, что недопустимо для транзитной магистрали федерального значения. Там в прошлом году убрали пешеходный переход, чем вызвали негодование жителей.

Всех пешеходов перенаправили в подземный переход. Было много жалоб на его состояние. С потолка текло, внутри темно и грязно. Часть проблем устранили. Но плановый ремонт намечен на 2022 год.

Теперь взялись за автомобилистов. Перспектива следующего года – убрать светофоры, заменив их схемой движения с разворотными петлями. В этом году обещали разработать проект.