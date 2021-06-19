Новому перевозчику «РТС» отдали рейсы на Мостострой и Левино поле

Владимирская мэрия к выходным несколько раз поменяла перевозчиков на существующих автобусных маршрутах и еще ввела два новых. После того, как 18 июня «АДМ» ушла с шести маршрутов — №№ 12, 15, 20, 21, 22, 32, администрация начала перетасовывать схему общественного транспорта. В итоге пришлось на временные договора запускать еще одного перевозчика из пригородных — компанию «РТР» («Ремонтно-техническая станция»). Та взяла направления на Мостострой и Левино поле.
Новый старый перевозчик
Ранее «РТР» обслуживала 8 пригородных маршрутов: № 101 до Шихобалово, № 106 до Цибеево, № 128 до Малахово, № 132 до Содышки, № 135 до Высоково, № 141 до Лыково, № 151 до Суромны и № 152 до Ославское. Теперь компания вышла на внутригородские сообщения. Правда, одно тоже довольно отдалённое. Это маршрут № 12 до Мостостроя. И ещё № 6 и 32 до Левино поле.
Теперь во Владимире работают два пригородных перевозчика.
В свое время компании «РТС» и «Транссовт» подхватили почти все бывшие бигановские маршруты. За счет этого область избежала транспортного коллапса. История повторятся во Владимире. Бывшие бигановские маршруты передали компании «АДМ», а теперь их подбирают перевозчики «РТС» и «Транссовт».
— Все отменно работало при «БигАвтоТранс». И на пригородных, и во Владимире. Что натворили! Теперь не найти перевозчиков. Автобусов не дождаться. В салоне давка, духота, не продохнуть, — это из числе цензурных выражений, оставленных владимирцами в популярных пабликах. А есть, как вы понимаете, другие.
Короткие рейсы
С 18 июня мэрия Владимира ввела два новых укороченных маршрута — № 19 и 30. Они заменили маршруты №№ 15, 20, 21, 22. Из Пиганово, Мосино, Энергетика теперь возят автобусы преимущественно до площади Победы.
На 19-й маршрут вышел ИП Тимофеев (обслуживает ещё 3С, 23, 53), а на 30-й — «ОКТО» (работает на 7С, 11С, 16С, 25, 56). Все автобусы большой вместимости, но уже видавшие виды. В утренние часы пик в пятницу пассажиры видели на дорогах Владимира новую технику, но к обеду она уже пропала.
Со всем потоком людей, страждущих попасть в Юрьевец, Энергетик, Пиганово и Спасское, справлялись вчера два автобусных маршрута — 22С и 29. И у них это слабо получалось. Люди висели на подножках, двери не закрывались.
Андрей Мольков, начальник отдела транспорта администрации города Владимира:
- Мы не отказываемся от маршрутов с удаленных территорий. Они остаются в маршрутной сети. На них будет найден другой перевозчик.
- Но поскольку отказ от маршрутов произошел внезапно, пришлось пойти на такую непопулярную меру, как временно организовать укороченные маршруты, чтобы люди смогли выехать с этих удаленных территорий.
- Оба маршрута — с социальными льготами.
- Там действует социальный и единый проездные билеты.
Кто кого отстранил?
Компания «АДМ», которая до последнего отмалчивалась, выпустила пресс-релиз. Там сообщается: «Управление транспорта города безосновательно обвинило ООО «АДМ» в одностороннем отказе от обслуживания городских маршрутов». Представители перевозчика заверили, что предупреждения высылали еще 31 мая.
Вот видение ситуации от некогда крупнейшего перевозчика областного центра. Приводим пресс-релиз дословно.
— В связи с окончанием действия заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по маршрутам 7с, 12с, 15, 20с, 21с, 22, 32 ООО «АДМ» должно прекратить выполнение работ по указанным контрактам, начиная с 01.06.2021 года. Однако в связи с тем, что новые перевозчики на указанные маршруты не определены, во избежание прекращения транспортной работы на маршрутах города, руководствуясь принципами добросовестности и ответственности, ООО «АДМ» просит в кратчайшие сроки предоставить график передачи указанных маршрутов. Однако, несмотря на указанное обращение, Управление транспорта города не предприняло никаких мер, направленных на урегулирование транспортной работы поуказанным маршрутам. В связи с чем, ООО «АДМ» с 01.06. 2021 года продолжало обслуживать вышеуказанные маршруты без заключенных контрактов, а также без оплаты со стороны города за обслуживание льготных категорий граждан на социальных маршрутах 7с, 12с, 20 с, 21с, т.е. фактически за свой счет. Так как у компании нет ни юридических оснований, ни финансовой возможности и далее обслуживать эти маршруты, ООО «АДМ», в очередной раз уведомило управление транспорта о невозможности осуществления перевозок по «бесконтрактным» маршрутам, с 18 июня 2021 года осуществляет перевозки только по маршрутам 26 и 28 (согласно заключенных контрактов).
Владимирцы порядком устали от чехарды с перевозчиками. Стихийно меняются транспортные компании, автопарк, графики работ. Многие из пассажиров элементарно не знают, смогут ли завтра вовремя добраться до места работы или учебы.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
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