Новая волна ограничительных мер поставила крест на массовых мероприятиях

В конце прошлой недели вышел документ «О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38». Согласно ему с 21 июня мероприятия на открытом воздухе должны проводиться только на огражденной территории. И допускаются туда только люди, сделавшие прививку и предъявившие соответствующий сертификат. Веселиться также смогут обладатели отрицательного теста ПЦР со сроком действия не более трех дней. Понимая всю тщетность соблюдения данных условий, организаторы массовых мероприятий свели к минимуму свою деятельность.

Праздники и фестивали отложили

В субботу, 26 июня, должен был пройти масштабный праздник День молодежи (0+) на Театральной площади. В программе праздника были запланированы чемпионат ползунков, масса интерактивов, конкурсов, подарков, выступление музыкальных коллективов. Но, как и в прошлом году, этот праздник не состоится.

На 26 и 27 июня был запланирован второй рок-фестиваль в Суздале «Лето любви» (18+). Ожидались «Калинов мост», «Вежливый отказ», «Умка», «Жар-птица (Алиди)» и многие другие крутые рок-группы страны, от классического рока до «прогрессива», включая известную всем группу ALGABAS из Улан-Батора. Теперь фестиваль переносится на 21-22 августа. Организаторы обещают, что купленные по предоплате билеты, забронированные и оплаченные номера в гостинице, парковочные и палаточные места будут иметь силу. Список основных хедлайнеров и исполнителей не изменится.

Танцы и кино под открытым небом отменили

До 4 июля включительно отменены массовые мероприятия и танцевальная программа «Ретро-шлягер» в парке «Дружба». В Центральном парке культуры и отдыха города Владимира также отложены до лучших времен ретро-танцы «Для тех, кто молод душой», летние танцевальные «OpenAir» и исторические танцы. «В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», — указано на страницах парков. Не будет широких гуляний в эти выходные и в Загородном парке.

Прекращены открытые кинопоказы по пятницам на Никитском бульваре.

Зато Свято-Алексеевский монастырь (Констанино-Еленинский проезд, 8) приглашает посмотреть документальный фильм «Трезвитесь» (16+) в помещении новой трапезной. По окончании пройдет обсуждение его с игуменом монастыря архимандритом Зосимой за чайным монастырским столом.

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике города Владимира сообщило, что вынуждено временно приостановить свой музыкальный проект «ФаСоль», в рамках которого можно было послушать живую музыку по четвергам в парке Пушкина! Или самому стать участником вечерних концертов.

Но остаются в силе открытые тренировки на свежем воздухе по зумбе (6+), занятия от студии растяжки «Shpagett» (6+), игровые программы и детские мастер-классы (0+) в сквере «Липки», настольные интеллектуальные игры в парке Пушкина (6+), а также велоквест (16+) и образовательная площадка для молодежи (6+). С афишей летней программы COK (summer open club) можно ознакомиться «ВКонтакте».

Остались еда, чтение и выставки под музыку

Тем не менее решил не отказываться от своей развлекательной программы «Рынок на Студеной». На открытой площадке гастромаркета 25, 26 и 27 июня будут и танцы (6+), и живая музыка (16+), и интеллектуальные игры (16+), и совместный просмотр футбольных матчей чемпионата Европы (16+).

Будни — вовсе не повод отказывать себе в отдыхе под живую музыку. Так считают в областной библиотеке для детей и молодежи и приглашают на библиотечник (16+). 1 июля в 19.00 на проспекте Строителей, 23, выступят гитарист Валерий Архипов, Тимофей Вернский с группой «ЭРНЕСТО ЧЭ», а также Андрей Натаров и Святослав Чернов с группой «ТриЧетыре». Обещают, что будет весело и шумно, впрочем, про маски просят не забывать…

А в корпусе библиотеки на ул. Мира, 51, тогда же 1 июля в 15.00 состоится открытие выставки «Рисунок и книга» (0+) художника, которого знают все в нашем городе. На выставке вы увидите блестящие книжные иллюстрации Сергея Ермолина. А еще на открытии будет суперконцерт (0+). В библиотеке выступят лауреаты международных и всероссийских конкурсов, студенты РАМ им. Гнесиных. Петр Милованов — участник проекта «Синяя птица», стипендиат международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, участник Кубка мира среди аккордеонистов и баянистов 2021 года. Тимур Галинуров — участник проекта «Новые имена», золотой медалист Всемирных Дельфийских игр.