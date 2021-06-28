Налоговые инспекции принимают по предварительной записи

Уважаемые налогоплательщики! Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе и предупреждению распространения коронавирусной инфекции с 28.06.2021 до особого распоряжения приём и обслуживание налогоплательщиков в Налоговых инспекциях Владимирской области осуществляется исключительно по предварительной записи, а также посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию», выбрав нужную дату и время.

В указанный период времени корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, налогоплательщики могут оставить в специальном боксе на входе в налоговую Инспекцию.

Кроме того, государственные услуги можно получить через онлайн сервисы на сайте ФНС России nalog.gov.ru.

Напоминаем! Налогоплательщикам при посещении Инспекции обязательно ношение средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).