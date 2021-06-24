Налоговые будут принимать жителей области по предварительной записи

С понедельника, 28 июня, налоговые инспекции будут вести личный приём жителей Владимирской области по предварительной записи. Записываться надо через сервис ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию». Ограничения ввели в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба администрации области.

Приём по записи введён на основании приказа УФНС России по Владимирской области от 18.06.2021 года № 01-04-01/02-074@ «О внесении изменений в приложение № 3 к приказу Управления от 18.03.2020 № 01-04-01/02-027@».

Офлайн и онлайн

При входе в налоговые органы поставят специальные боксы. Туда можно будет складывать бумажные документы: налоговую и бухгалтерскую отчетность, а также заявления и обращения. Налоговики рекомендуют указывать на документах номера контактных телефонов. Мало ли что, неточность какая-то или вопросы возникнут – вам позвонят.

Одновременно практически любую услугу можно получить онлайн: более 60 онлайн-сервисов доступны на сайте ФНС России.

В личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и другое.

Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин».

Налогоплательщикам, записавшимся на приём, нужно иметь при себе средства индивидуальной защиты: маски, перчатки и т.п.

Контакт-центр

понедельник, среда с 9.00 до 18.00

вторник, четверг с 9.00 до 20.00

пятница с 9.00 до 16.45

По данному телефону можно получить информацию справочного характера о приеме физических и юридических лиц, о порядке рассмотрения обращений, а также о работе интерактивных сервисов.

Другие ограничения

Новая волна ограничительных мер началась на прошлой неделе, после выхода документа «О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38». Согласно ему, с 21 июня мероприятия на открытом воздухе должны проводиться только на огражденной территории. Допускаются туда только люди, сделавшие прививку. Им придется предъявить соответствующий сертификат. Веселиться также допустят обладателей отрицательного теста ПЦР со сроком действия не более трех дней.

В учреждениях культуры заполняемость зала не может превышать 75% от общей вместимости. Должны строго соблюдаться все санитарные правила. Но это правило действует ещё с прошлого года, тут практически ничего нового.

А в общепите ограничения коснулись заполняемости залов. Допустимое число гостей срезали до 50% с формулировкой «от максимально возможного». Та же ситуация и с фуд-кортами в торговых центрах — только 50% гостей.