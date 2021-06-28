Начался Петров пост: что можно и нельзя есть

Петропавловский пост считается нестрогим. Главным запретом в течение него, как, впрочем, и в любой пост, является употребление мяса, молочных продуктов и яиц, а также, соответственно, блюд из них. На время поста также стоит отказаться от распития алкогольных напитков и других вредных привычек.

Основу постного стола должна составлять зелень и блюда из нее, крупы, грибы, фрукты и ягоды, которых в данный период предостаточно. В определенные дни допускаются некоторые послабления, в частности, употребление рыбы, а также разрешается выпить немного вина.

Так, по понедельникам можно есть горячую пищу без растительного масла. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям разрешается лакомиться рыбой. Ее можно кушать и в праздник Рождества Иоанна Предтечи (7 июля), на какой бы день он ни пришелся.

В среду и пятницу нужно соблюдать строгий пост – сухоядение. В эти дни разрешается есть, в частности, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед.