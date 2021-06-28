Начался Петров пост: что можно и нельзя есть

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Длительность воздержания
28 июня начинается первый летний многодневный пост. Приурочен он к празднику в часть апостолов Павла и Петра 12 июля, поэтому и называется Петровым. Этот пост призван очистить тело и душу, воспитать христианина в терпении и смирении. Его также называют Петропавловский, Апостольский пост, или Петровка.
Апостольский пост не имеет постоянной даты начала, так как он зависит от дня празднования Пасхи. Однако заканчивается Петропавловский пост всегда в один и тот же день – 11 июля, то есть накануне праздника Петра и Павла. Соответственно, неодинаковой является и продолжительность данного поста в разные годы: от одной до шести недель. В 2021 году Петров пост, в частности, продлится 14 дней – с 28 июня по 11 июля.
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Что можно есть
Петропавловский пост считается нестрогим. Главным запретом в течение него, как, впрочем, и в любой пост, является употребление мяса, молочных продуктов и яиц, а также, соответственно, блюд из них. На время поста также стоит отказаться от распития алкогольных напитков и других вредных привычек.
Основу постного стола должна составлять зелень и блюда из нее, крупы, грибы, фрукты и ягоды, которых в данный период предостаточно. В определенные дни допускаются некоторые послабления, в частности, употребление рыбы, а также разрешается выпить немного вина.
Так, по понедельникам можно есть горячую пищу без растительного масла. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям разрешается лакомиться рыбой. Ее можно кушать и в праздник Рождества Иоанна Предтечи (7 июля), на какой бы день он ни пришелся.
В среду и пятницу нужно соблюдать строгий пост – сухоядение. В эти дни разрешается есть, в частности, хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед.
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Первая неделя
28 июня, понедельник — разрешается горячая пища без растительного масла.
29 июня, вторник — разрешаются блюда из рыбы, грибов, пища с растительным маслом.
30 июня, среда — сухоядение, то есть потребление пищи растительного происхождения, не прошедшей термическую обработку: хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
1 июля, четверг — допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты.
2 июля, пятница — сухоядение, то есть потребление пищи растительного происхождения, не прошедшей термическую обработку: хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
3 июля, суббота — разрешается есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом.
4 июля, воскресенье — разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино.
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Вторая неделя
5 июля, понедельник — разрешается горячая пища без растительного масла.
6 июля, вторник — разрешаются блюда из рыбы, грибов, пища с растительным маслом.
7 июля, среда — Рождество Иоанна Предтечи. По случаю праздника разрешается есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, выпить немного вина.
8 июля, четверг — допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты.
9 июля, пятница — сухоядение, то есть потребление пищи растительного происхождения, не прошедшей термическую обработку: хлеб, фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
10 июля, суббота — разрешается есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино.
11 июля, воскресенье — разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино.
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Запреты Петрова поста
Апостольский пост, как и любой из четырех многодневных постов в году, призывает к самосовершенствованию, к победе над грехами и страстями. Поэтому, кроме ограничений в питании, на протяжении его следует также соблюдать ряд других рекомендаций, направленных на очищение тела и души человека.
Во время Петрова поста необходимо ограничить посещение развлекательных мероприятий и шумных застолий. Нельзя ругаться матом, ссориться, завидовать и осуждать. Также следует ограничить просмотр телевизора, пользование Интернетом и соцсетями.
По церковным канонам, в пост не приветствуются свадьбы. Запрещается также гадать, проводить магические ритуалы и обряды.
Заглавное фото: nesnilos.com