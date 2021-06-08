На Зелёный Марафон во Владимире вышли 2000 бегунов

В забеге Зеленый марафон во Владимире приняли участие профессиональные спортсмены и любители бега

5 июня на Театральной площади во Владимире состоялся Зелёный Марафон от Сбера. В мероприятии приняли участие как спортсмены-профессионалы, так и просто любители спорта. Участникам марафона были предложены дистанции на 4,2 км и 10 км, а также впервые скандинавская ходьба на 2,1 км.

Спортивный праздник включил в себя развлекательную программу: для гостей мероприятия «ЯРКОпарк» устроил показательные выступления на профессиональных батутах, эко-отель «Горячие Ключи» подготовил для детей шоу программу с участием фабрики мыльных пузырей и необычными фокусами от аниматора. Фитнес-клуб «Росич» заряжал гостей зажигательной разминкой, а также устроил соревнования по перетягиванию каната, сражения на мягких мячах, стрельбу из лука и мастер-класс по силовым тренировкам. Центральная библиотека г.Владимир подготовила для детей мастер-класс по созданию эко-поделок на тему космоса, где приняло участие порядка 400 детей, а «Мосигра» провела турнир по настольным играм. Масштабную детскую зону представил Профсоюз Сбербанка, где можно было поучаствовать в мастер-классах с веселыми аниматорами.

Виталий Дорошенко, Управляющий Владимирским отделением Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«После перерыва длинною в год мы вновь открыли наши стартовые ворота для всех поклонников спорта и здорового образа жизни! Сегодня с нами наши партнеры, без которых праздник не был бы таким ярким, с нами бегут профессиональные спортсмены, корпоративные команды, а также жители Александрова, Мурома и Коврова – это те города, где впервые Зеленый марафон проходит в онлайн формате. Сегодня многие сделали первый шаг, главное — не бросать эту полезную привычку и стремиться каждый день быть лучшей версией себя».

Зелёный Марафон проведен во Всемирный день окружающей среды и цель мероприятия в 2021 году — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей к участию в экологических инициативах.

Завершился спортивный праздник Торжественной церемонией награждения победителей забегов и выступлением кавер-группы «Горячая линия» для всех участников.

Подробная информация о Зеленом марафоне размещена на сайте проекта: https://greenmarathon.ru/.