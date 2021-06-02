На Зеленом марафоне во Владимире для детей будет организована большая зона активных мероприятий

5 июня – во Всемирный день окружающей среды — состоится Зеленый Марафон, традиционный забег от Сбера. Цель мероприятия — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России к участию в экологических инициативах. Зелёный марафон-2021 пройдет под девизом «Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?».

Во Владимире стартовый городок Зеленого Марафона разместится на Театральной площади, а сами забеги пройдут по улице Дворянская и Большая Московская. Спортсменам и любителям бега будут предложены дистанции на 4,2 км и 10 км. Отдельно состоятся инклюзивные забеги, и впервые в рамках марафона пройдут соревнования по скандинавской ходьбе.

Для детей будет подготовлено большое количество мероприятий от партнеров Зеленого марафона, где каждый сможет найти увлечение и занятие.

Программа детских активностей

08.30 до 11.00 регистрация на забеги, получение номеров

08.30 до 13.30 интерактивная площадка от партнера проекта – фитнес-клуб «Росич»: конкурсы, игры на свежем воздухе.

08.30 до 13.30 интерактивная площадка от партнера проекта – «ЯРКОпарк»: батутный мир развлечений.

08.30 до 13.30 интерактивная площадка от Профсоюза Сбербанка: работа аниматоров, спортивные активности на свежем воздухе.

08.30 до 13.30 – территория мастер-классов от Центральной городской библиотеки г.Владимира: мастер-классы из эко-материалов на тему космоса.

09.00 до 09.45 массовая зарядка от партнеров

09.45 до10.00 торжественное открытие мероприятия

10.00 до 10.20 Веселые старты

10.20 до 10.30 Инклюзивный забег

10.30 Массовый старт на 4.2 км

11.00 Массовый старт на 10 км

11.30 до 12.30 Праздничная программа на сцене

12.30 Награждение участников дистанций 4,2 км, 10 км

13.30 Окончание мероприятия

Общая программа мероприятия опубликована на сайте https://greenmarathon.ru/. На самом «Зеленом марафоне» гостей мероприятия ожидают забеги на 4,2 и 10 км, 20 интерактивные площадки и лектории. Отдельный старт в этом году организован для любителей скандинавской ходьбы. На время забега все участники «Зеленого марафона» будут застрахованы от несчастного случая в компании «Сбербанк страхование».

Информация о Зелёном Марафоне доступна на сайте проекта: https://greenmarathon.ru. Зарегистрироваться на забег можно в день проведения, 5 июня, на площадке мероприятия. Участие в забеге бесплатное.