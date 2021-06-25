Синоптики прогнозируют грозу с градом во Владимирской области

Во Владимирскую область могут прийти грозы и град. Если верить прогнозам погоды на популярных интернет-сервисах, то молнии могут озарить небо уже сегодня. А к выходным в регионе начнутся дожди. При этом свежести они не принесут. Температура останется на рекордно высоких значениях. В субботу и воскресенье воздух прогреется до 32 градусов.

О неблагоприятных погодных явления информирует и региональное управление МЧС. По данным ведомства, уже сегодня в регион могут прийти дожди.

— По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июня в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток местами по области ожидается гроза с дождём, местами град, усиление порывов ветра до 20 м/с, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Однако не все ресурсы, которые публикуют прогнозы погоды, вообще предрекают осадки. Скажем, подробный анализ на «Яндексе» рисует солнечные дни. И только небольшой дождик вечером в воскресенье.

Если ориентироваться на сайт Гидрометцентра России, то жители Владимирской области продолжат изнывать от жары и в выходные дни. На портале, рассказывающем о погоде из первых рук, в субботу над регионом будет светить солнце. Небольшой дождь возможен, но только в воскресенье, 27 июня. И никаких молний на небе нет. В лучшем случае тучки, которые слегка прикрывают желтое светило.

В Москве ураган

При этом, например, в Москве, которая граничит с нашим регионом, гроза прогнозируется. Дожди придут в столицу в выходные и наверняка смогут затронуть отдельные районы нашей области. Одновременно синоптики не исключают, что Москву накроет ураган с градом.

— В выходные или на рубеже этой и следующей недели в результате смены воздушных масс надо ожидать, что атмосфера может выстрелить очень сильным ливневым дождем, грозой, градом, шквалом и даже, может быть, ураганом, — приводит слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца lenta.ru.

Более того, в Москве, по прогнозам синоптиков, смена погоды может сопровождаться стихийными бедствиями. Специалисты не исключают, что ураган может привести к нанесению ущерба.

Жара пойдет на спад

В чем соглашаются почти все интернет-ресурсы, публикующие прогнозы погоды, жара на следующей неделе все же пойдет на спад. В понедельник, вторник и среду воздух еще будет раскален. Столбики термометра покажут до 28 градусов тепла. Однако с 1 июля температура все же вернется к климатической норме.

Начиная с четверга, во Владимирской области температура опустится до 21-24 градусов. Ожидаются дожди. Возможно, с грозами. Но тем, кто устал от максимально рекордных значений на градуснике, такая передышка очень нужна. При этом доставать теплую одежду все равно не придется. Температура будет комфортной. Лето из Владимирской области никуда не уйдет.