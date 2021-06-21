На работу с прививкой: в стране вводят новые ограничения по ковиду

Стремительное распространение коронавируса в стране порождает введение новых ограничительных мер. В нашем регионе, где всего за неделю число инфицированных выросло в 2 раза, некоторые ограничения вступили в силу с сегодняшнего дня. В частности, ограничена работа заведений общественного питания. Правда, пока незначительно. Просто пообедать в ресторане, кафе и баре можно всем, а вот петь и танцевать разрешат только привитым жителям и гостям области.

Такое деление на людей на тех, кто прошел прививочную компанию, и всех остальных, становится все более явным. Разбираемся, что можно делать без укола, а что нет.

Укололся и трудись?

Люди, не прошедшие вакцинацию, могут быть отстранены от работы. Об этом накануне заявил Министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По словам чиновника, мера это может быть введена на период обязательной вакцинации.

— Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинации для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить, — приводит слова министра информационное агентство «ТАСС».

Непривитых сотрудников могут отстранять от работы.

По словам чиновника, подобное решение может быть принято на уровне региона по эпидемиологическим показателям. В документе за подписью главного санитарного врача должен быть прописан перечень специалистов, которым надо пройти вакцинацию. И если у человека нет объективных противопоказаний к прививкам, он может быть отстранен от исполнения своих обязанностей без сохранения заработанной платы.

В Москве главный санитарный врач столицы обязал пройти вакцинацию сотрудникам торговли, сферы услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, работникам фитнес-центров, салонов красоты, театров, кинотеатров и концертных залов.

В нашем регионе пока такого разделения работающего населения на привитых и непривитых нет. Но исключать, что вакцинацию сделают обязательной отдельным группам граждан, нельзя. Первоначально это решение принимается главным санитарным врачом области.

Плановая медпомощь привитым

Еще одно ограничение, которое может коснуться не привитых граждан, связано с оказанием плановой медицинской помощью. Например, столичный департамент здравоохранения сообщил о временном изменении правил плановой госпитализации. Новые требования не распространяются на пациентов с противопоказаниями.

— Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера — почти 200. В связи с этим для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

У нас на данный момент подобных ограничений нет, пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. Но исключать введения подобных мер, по примеру Москвы, нельзя. По практике первой и второй волны пандемии можно сказать, что Владимир копирует опыт столицы через пару недель.

В гостиницу с сертификатом

Коронавирус может изменить планы на летний отдых жителей Владимирской области, которые не сделали прививку от коронавируса или не имеют антитела к опасному вирусу. Скажем, размещение в гостиницах Севастополя будет возможно только для гостей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенной инфекции, заявил губернатор этого крымского субъекта РФ Михаил Развожаев. Куда должны заселяться остальные, непонятно.

Многие узнали об ограничениях уже в дороге или собирая чемоданы.

— Предлагаю с учетом роста посещаемости, выходных дней в Москве, в гостиницах, в официальных местах размещения расселять только при наличии сертификата вакцинированного, который распечатывается на госуслугах, либо справки о том, что переболел ковидом. Все остальное размещение в гостиницах ограничить, — приводит слова Развожаева информационное агенство «Интерфакс».

Новые антиковидные ограничения власти Севастополя ввели на заседании оперативного штаба по распространению вируса. Это связано со стремительным ростом числа заболевших. При этом, людям с серьезными медицинскими показаниями, которые не могут вакцинироваться, глава города предложил вообще отказаться от поездок. «В тяжелой эпидемиологической ситуации стоит ограничиться от туристических путешествий», — отметил глава региона.

В Карелию со справкой

Подобные ограничительные меры на данный момент носят единичный характер. Но нельзя исключать, что с ухудшением эпидемиологической ситуации в разных регионах страны, они будут введены повсеместно. Так, отели и турбазы в Карелии с 15 июля будут принимать постояльцев только с отрицательным ПЦР-тестом или справкой о вакцинации от коронавируса.

— В гостиницах, хостелах, турбазах и других подобных объектах постояльцев разрешается размещать только при наличии у них документа о вакцинации либо справки об отрицательном анализе на коронавирус (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 2 дня до заселения. Данное требование вступает в силу с 15 июля, — отмечается на сайте Республики Карелия.

«Вакцидный ценз» может стать серьезным препятствием для тех, кто хочет съездить в другой регион отдохнуть. Эксперты не исключают, что это только первые ограничения, которые могут быть введены для туристов.

Ограничения во Владимире

Во Владимирской области ограничения по коронавирусу вступают в силу сегодня. Официальный документ был опубликован на интернет-портале правовой информации, как и ожидалось, в конце рабочего дня в пятницу. Документ изобилует сложными формулировками. Разобраться получается не сразу.

Если коротко, в регионе разрешены мероприятия на открытом воздухе, но только на огражденной территории. И веселиться смогут не все. Пускать будут только сделавших прививку граждан, им придется предъявить соответствующий сертификат, и обладателей отрицательного теста ПЦР со сроком действия не более трех дней.

В учреждениях культуры заполняемость зала по-прежнему не должна превышать 75% от общей вместимости. Должны строго соблюдаться все санитарные правила. Но к этому кинотеатрам и концертным залам не привыкать.

Музеи пока не трогают. Посещать экспозиции можно группой до 30 человек. При этом они должны прибыть в одном автобусе. Сборная же группа не должна превышать 10 человек.

Ограничения коснулись и работников общепита.

Они связаны с заполняемостью залов. Допустимое число гостей срезали до 50% с формулировкой «от максимально возможного». Та же ситуация и с фуд-кортами в торговых центрах — только 50% гостей.

До 4 июля в клубах, кафе и ресторанах даже разрешили танцы, конкурсы и караоке. Но чтобы веселиться по полной, снова придется доказать свою «привитость» от коронавируса или предъявить отрицательный тест на COVID-19.

В разгар летних каникул ограничительные меры приняли и в отношении детей. Тем, кому нет 16 лет, запретили посещать торговые центры без взрослых, снова сроком до 4 июля. Взамен им оставили детские развлекательные центры с условием 50% заполняемости.

Мам, пап и вообще всех совершеннолетних сотрудников Роспотребнадзор и власти предлагают отправить на удаленку. Предприятиям и организациям Владимирской области рекомендовано не менее 30 % сотрудников вернуть по домам. Особенно возрастных людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями — т.е. тех, кто входит в группы риска по ковиду.