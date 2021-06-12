На день рождения корейской группы BTS приглашаются все владимирцы

13 июня всемирно известная корейская поп-группа BTS отмечает свое день рождения. В связи с этим многомиллионная армия поклонников этого уникального коллектива готовит ряд мероприятий в своих городах и странах. Не остался в стороне от этого масштабного события и фандом BTS, существующий в городе Владимире. Ребята решили с размахом отпраздновать дебют любимой группы.

Танцы, музыка, подарки…

Так 13 июня в 11.00 на Театральной площади пройдёт танцевальный флешмоб, подготовленный владимирскими каверденсерами. В течение полутора месяцев девочки разучивали два танца BTS, которые были скомпанованы между собой. Многие из них занимаются танцами профессионально, а есть и участники, которые не имеют большой танцевальной практики, но изъявили горячее желание принять участие в этом флешмобе. Они усердно готовились, собирались и тренировались долгое время, чтобы не посрамить честь любимой группы.

В прошлые выходные прошла съемка танца для флешмоба. Этот ролик будет запущен в ТикТок, YouTube и Инстаграм общей фанбазы BTS по России и СНГ в день дебюта группы. Онлайн-флешмоб начнется 12 июня в 18 часов, потому что в Корее в это время наступит знаменательное 13-е число.

Кроме того, 13 июня с 10 часов во Владимире на экране у Северных торговых рядов будет запущен поздравительный ролик в честь дня рождения группы. Хронометраж ролика составляет 15 секунд, и за сутки он выйдет 264 раза.

А 19 июня с 13.00 до 16.00 на открытой площадке гастромаркета «Рынок на Студеной» пройдет широкое празднование дня рождения корейского коллектива с музыкой, танцами и подарками. Начнется оно с квиз-викторины на знание истории и творчества BTS. Владимирские поклонники группы подготовили к ней оригинальные задания в различных форматах. Там будут и музыкальные, и фотовопросы.

Участие в квизе командное, и сейчас как раз идет набор команд в «ВКонтакте».

Преподаватель танцевальной студии «Неангелы» проведет мастер-класс на новую песню группы Butter. В нем могут принять участие все желающие.

А закончится праздник номерной лотереей. Все гости получат билетики с номерами, и среди них с помощью генератора случайных чисел будут выбраны счастливчики, которым достанутся подарки от владимирского фандома BTS и гастромаркета. Приходите повеселиться и познакомиться с талантливыми корейскими исполнителями и их преданными поклонниками!

Кто они, владимирские фанаты BTS?

Отсчет своего существования владимирский фандом BTS ведет с момента появления своей группы в «ВКонтакте». Это август 2020 года. На данный момент там 226 человек. В соцгруппе подписаны ребята из Владимира, Коврова, Судогды, Мурома в возрасте от 10-11 лет до 50+. И самое интересное, что большинство поклонников составляют люди 30+. Это уже состоявшиеся жители области, имеющие семьи, постоянную работу и осознанно пришедшие в местный фандом BTS.

— Мы простые обыватели, — рассказывает одна из его активисток Настя Тихонова. — Но нас всех объединяет любовь к группе и их музыке. Но больше всего нас объединяет то мировоззрение, которое несет эта группа и которое мы все разделяем. Мне очень нравится, что, например, происходит в нашем чате. Старшие участники помогают разобраться младшим в нелегких жизненных вопросах. Например, как избежать конфликтной ситуации с родителями. То есть люди, которые сами являются родителями, рассказывают подросткам, как взаимодействовать со своими родителями.

Людям всегда нужна причина, чтобы объединиться. И неожиданно корейская поп-группа BTS дала эту уникальную возможность — сплотиться и поддерживать друг друга. Любовь к участникам этого коллектива повсеместно перерастает в любовь к ближнему своему.

По примеру своих кумиров фанаты BTS по всему миру активно включаются в благотворительную и волонтерскую деятельность.

Так владимирский фандом отметил в марте день рождения одного из участников любимой группы, оказав помощь зооприюту «Валента». Ребята собрали денежные средства, закупили и привезли корм, а потом выгуливали собак.

Будет волонтерская деятельность и ко дню рождения корейской группы. Сейчас владимирские поклонники BTS рассматривают варианты помощи дому малютки или отделению, которое занимается поддержкой женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Справка: южнокорейская группа BTS сформировалась в 2013 году. В ее состав вошли семеро участников. Сейчас группа — один из лидеров k-pop индустрии. 2020 году авторитетный американский журнал Time назвал BTS артистами года. Группа вошла в пятерку самых прослушиваемых артистов в России на Spotify. Их успех стал результатом не только отточенного вокального и танцевального мастерства, но и социальной направленности их песен. Участники группы в них честно рассказывают о собственных проблемах и проблемах молодых людей во всем мире, чем и завоевывают сердца своих слушателей.

Ранее «Призыв» писал, как владимирский фандом BTS отпраздновал день рождения одного из участников любимой группы — композитора и рэпера Мин Юнги.