«Музыкальная экспедиция-2021» зовёт владимирцев в дорогу

С 7 по 14 июня 2021 года во Владимирской области пройдет фестиваль «Музыкальная экспедиция» (6+). Международный проект традиционно объединит концерты ярчайших представителей современного исполнительского искусства и путешествие по необычайным историческим местам Владимирского края. За восемь лет своего существования проект заинтересовал культурным туризмом десятки тысяч людей. Музыканты-путешественники и меломаны встречались и на традиционных, и на неформатных, импровизированных концертных площадках, привлекая внимание общественности ко многим живописным уголкам Владимирской земли и объектам национального культурного наследия.

Фестиваль 2021 года проводится при поддержке Министерства культуры РФ, администрации и департамента культуры Владимирской области, ФГБУК «Росконцерт» и Московской филармонии.

Фестиваль «Музыкальная экспедиция» вошел в перечень мероприятий национального проекта «Культура», в 2017 году был удостоен Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства, в 2019-м стал обладателем гранта Правительства РФ на реализацию творческих проектов в сфере музыкального искусства. С 2016 года проект впервые вышел за пределы Владимирской области: концерты состоялись также в Санкт-Петербурге и Рязанской области. С 2017-го опыт владимирцев переняли в Вологодской области, в 2019 году – в Карелии. В 2021 году фестиваль охватит рекордное число российских регионов (от Удмуртии до Крыма), но первым из них по традиции станет Владимирская земля.

Так куда же в этом году отправится «Музыкальная экспедиция» в нашем регионе?