«Музыкальная экспедиция-2021» зовёт владимирцев в дорогу

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Новые и традиционные площадки проекта
С 7 по 14 июня 2021 года во Владимирской области пройдет фестиваль «Музыкальная экспедиция» (6+). Международный проект традиционно объединит концерты ярчайших представителей современного исполнительского искусства и путешествие по необычайным историческим местам Владимирского края. За восемь лет своего существования проект заинтересовал культурным туризмом десятки тысяч людей. Музыканты-путешественники и меломаны встречались и на традиционных, и на неформатных, импровизированных концертных площадках, привлекая внимание общественности ко многим живописным уголкам Владимирской земли и объектам национального культурного наследия.
Фестиваль 2021 года проводится при поддержке Министерства культуры РФ, администрации и департамента культуры Владимирской области, ФГБУК «Росконцерт» и Московской филармонии.
Фестиваль «Музыкальная экспедиция» вошел в перечень мероприятий национального проекта «Культура», в 2017 году был удостоен Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства, в 2019-м стал обладателем гранта Правительства РФ на реализацию творческих проектов в сфере музыкального искусства. С 2016 года проект впервые вышел за пределы Владимирской области: концерты состоялись также в Санкт-Петербурге и Рязанской области. С 2017-го опыт владимирцев переняли в Вологодской области, в 2019 году – в Карелии. В 2021 году фестиваль охватит рекордное число российских регионов (от Удмуртии до Крыма), но первым из них по традиции станет Владимирская земля.
Так куда же в этом году отправится «Музыкальная экспедиция» в нашем регионе?
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Патриарший сад во Владимире
Откроется фестиваль 7 июня в 19.00 джазовой феерией в Патриаршем саду Владимира.
— Эта площадка была использована нами впервые в прошлом году, — рассказала на пресс-конференции директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова. — Так как выбирались площадки с очерченным контуром, потому что из-за ковида мы не могли пустить всех желающих. В этом году ситуация несколько смягчилась, хотя будем следить и за социальной дистанцией, и за использованием средств индивидуальной защиты. Проведение фестиваля согласовано с Роспотребнадзором и пройдет с соблюдением всех необходимых требований. Но Патриарший сад сохранился, потому что его все полюбили в прошлом году. Кроме того, там есть уникальные акустические особенности, поскольку это естественная чаша.
Немного переиграли в этом году традицию фестиваля. Обычно кросс-программами с джазом закрывали «Музыкальную экспедицию». А в этом году несколько вольная джазовая программа будет на открытии проекта. Еще одно нововведение — во время концерта вы услышите лекции биолога Ильи Колмановского. Он расскажет, как музыка проявляется в природе и наоборот.
В концерте примут участие: Сергей Накаряков (труба), Аркадий Шилклопер (валторна), Жиль Апап (скрипка), Александр Ситковецкий (скрипка), Разван Поповичи (альт), Борис Андрианов (виолончель), Анна Кошкина (виолончель), Андрей Иванов (контрабас), Михаил Иванов (фортепиано), Вартан Бабаян (барабаны). Ведущий концерта — Артем Варгафтик.
Цена билета — 250-500 руб. Обратите внимание, что билет не обеспечивает сидячее место на концерте, а только проход к месту проведения концерта!
Билеты можно приобрести в кассе Центра классической музыки по адресу: Большая Московская, 28, ежедневно с 10.00 до 19.00, с 14.00 до 15.00 – обед. Тел.: 8 (4922) 32-27-71, 32-54-95.
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Село Весь Суздальского района
Следующей точкой на карте фестиваля станет 8 июня село Весь Суздальского района, расположенное в 8 километрах от Суздаля, если ехать в сторону Гаврилова Посада, на притоке Нерли Ирмес. Это место привлекло внимание путешественников красивым видом на излучину реки и комплексом памятников археологии. В окрестностях села были найдены 5 древних поселений. Самые старые археологи датировали X-XIII веками, а самые «молодые» — XIV-XVII веками. На их территориях было обнаружено немало предметов: от осколков керамики до украшений и артефактов.
Село Весь, видимо, было зажиточным. В книгах XVIII-XIX веков говорится, что было здесь 240 дворов и жили в них порядка 1000 человек. Такой приход мог себе позволить возвести каменный храм. Поэтому в начале XIX века здесь появилась необычная двухуровневая церковь, которая издали напоминает величественную четырехъярусную башню средневекового замка. Храм был закрыт в 30-х годах прошлого века и до сих пор стоит бесхозным. Сейчас он сильно разрушен, находиться внутри небезопасно. И все же следы былого великолепия пока просматриваются: фрагменты росписей, белокаменные колонны по фасаду, изящные кирпичные кокошники на окнах…
В это великолепнейшем месте вы сможете услышать Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина. Совместно с ним выступят солисты фестиваля: Александр Ситковецкий (скрипка), Катя Сканави (фортепиано), Александра Стычкина (фортепиано), Сергей Накаряков (труба/флюгельгорн). Концерт ведет Артем Варгафтик.
Начало — в 19.00. Перед концертом в 18.00 состоится поэтический вечер Сергея Гандлевского и Юлия Гуголева.
Трансфер от Театральной площади — в 17.00. Стоимость трансфера — 400 руб. Обратите внимание: билет на трансфер не обеспечивает сидячее место на концерте, а только проезд к месту проведения концерта!
Билеты можно приобрести в кассе Центра классической музыки по адресу: Большая Московская, 28, ежедневно с 10.00 до 19.00, с 14.00 до 15.00 – обед. Тел.: 8 (4922) 32-27-71, 32-54-95.
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Деревня Зауичье Камешковского района
9 июня слушатели смогут насладиться музыкой в селе Зауичье Камешковского района, где прошла юность известного уроженца этих мест – выдающегося русского художника Бориса Французова. Благодаря его картинам о маленькой деревушке узнала вся страна. Она расположена на берегу речки Уечка в 8 км на юго-запад от центра поселения деревни Сергеиха и в 21 км на запад от райцентра города Камешково.
Заслуженный художник России Борис Федорович Французов прекрасно владел техникой офорта, и немногие современные графики могли сравниться с ним в этом искусстве. Современные искусствоведы отводят ему место в ряду классиков, определивших важнейшие пути развития русского искусства – А.Г. Венецианова, А.А. Иванова, А.К. Саврасова, В.И. Сурикова.
«Мир, в котором мы живём, – прекрасен. Прекрасно всё: люди, громадная скульптура поверхности Земли, ветер, трава, вода, смена времён года – всё, всё.. Но самое прекрасное и загадочное – свет, который везде, и в нас тоже» – так объяснил сам автор природу просветлённости своего творчества.
В концерте-посвящении великому графику примут участие: Жиль Апап (скрипка), Сергей Накаряков (труба/флюгельгорн), Разван Поповичи (альт), Ольга Трусова (альт), Борис Андрианов (виолончель), Катя Сканави (фортепиано), Александра Стычкина (фортепиано), Анастасия Теренкова (фортепиано). Концерт ведет Артем Варгафтик.
Начало — в 19.00. Перед концертом в 18.00 состоится лекция искусствоведа Надежды Севастьяновой.
Трансфер от Театральной площади — в 17.00. Стоимость трансфера — 450 руб. Обратите внимание: билет на трансфер не обеспечивает сидячее место на концерте, а только проезд к месту проведения концерта!
Билеты можно приобрести в кассе Центра классической музыки по адресу: Большая Московская, 28, ежедневно с 10.00 до 19.00, с 14.00 до 15.00 – обед. Тел.: 8 (4922) 32-27-71, 32-54-95.
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Усадьба Бутурлиных-Зубовых в селе Крутец
12 июня День России участники «Музыкальной экспедиции» отметят в усадьбе Бутурлиных-Зубовых в селе Крутец близ Александрова – одной из немногих сохранившихся деревянных усадеб. Село было вотчиной представителей русского графского и дворянского рода Бутурлиных до 1870-х годов, затем перешло фабрикантам Зубовым – покровителям искусств и меценатам, благодаря которым впоследствии была основана Госколлекция уникальных музыкальных инструментов России.
Сохранились одноэтажный с мезонином деревянный главный дом и соединённый с ним сенями деревянный одноэтажный флигель; деревянный амбар, конюшня, парк с регулярной и пейзажной частями — всё XVIII — второй половины XIX вв. Деревянная церковь Успения Богоматери, построенная в 1844 г. А.М. Потуловой, утрачена, вместо неё новый храм 2007-2010 годов.
В концерте примут участие Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина, а также солисты «Музыкальной экспедиции»: Екатерина Мочалова (домра), Анна Кошкина (виолончель), Разван Поповичи (альт), Ирина Шишкова (меццо-сопрано). Концерт ведет Артем Варгафтик.
Начало — в 17.00. Перед концертом в 16.00 актриса Дарья Мельникова прочтет «Русские сказки».
Трансфер от Театральной площади — в 13.30 Стоимость трансфера — 550 руб. Обратите внимание: билет на трансфер не обеспечивает сидячее место на концерте, а только проезд к месту проведения концерта!
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Посёлок Мстёра Вязниковского района
Пятый фестивальный вечер пройдет 13 июня в поселке Мстёра Вязниковского района, которому в этом году исполняется 500 лет. Мстёра издавна славилась как ремесленный и художественный центр, и концерт пройдет рядом с бывшей иконописной мастерской, которая в начале XX века была преобразована в центр обучения изобразительному искусству самых передовых тенденций.
Мстёра относится к древним поселениям Владимирского края. По легенде, князь Андрей Боголюбский в память о своем отце Юрии Долгоруком, умершем в 1157 году, приказал построить церкви и обители вниз от Боголюбов-город по реке Клязьме. Среди них была церковь Богоявления Господня, возведенная при устьях рек Тары и Мстёрки, где ныне находится поселок Мстёра (название происходит от финно-угорского «мста» — «тёмная вода»).
Сегодня Мстёра – один из крупнейших в России центров традиционных художественных промыслов: лаковой миниатюры, вышивки, художественной обработки металла. Неудивительно, поэтому, что почти половина жителей поселка – художники, работающие в тех или иных направлениях традиционных промыслов. Яркое представление о разнообразном искусстве Мстёры дают богатые экспозиции Мстёрского художественного музея.
В концерте примут участие: Ирина Шишкова (меццо-сопрано), Разван Поповичи (альт), Борис Андрианов (виолончель), Анна Кошкина (виолончель), Екатерина Мочалова (домра/мандолина), Анастасия Теренкова (фортепиано). Концерт ведет Артем Варгафтик.
Начало — в 17.00. Перед концертом в 16.00 состоится лекция историка Михаила Бирюкова.
Трансфер от Театральной площади — в 14.00. Стоимость трансфера — 500 руб. Обратите внимание: билет на трансфер не обеспечивает сидячее место на концерте, а только проезд к месту проведения концерта!
Билеты можно приобрести в кассе Центра классической музыки по адресу: Большая Московская, 28, ежедневно с 10.00 до 19.00, с 14.00 до 15.00 – обед. Тел.: 8 (4922) 32-27-71, 32-54-95.
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Соборная площадь города Владимира
Завершится фестиваль 14 июня в сердце Владимира – на Соборной площади, уже не раз принимавшей участников «Музыкальной экспедиции» и ее многочисленных гостей. Соборная площадь — исторически сложившийся центр Владимира. Всемирно известные соборы XII века — Успенский (1158—1160) и Дмитриевский (1194—1197), возвышающиеся на высоком холме над Клязьмой, во многом определяют силуэт города.
— Как-то так случилось, что мы давно там не завершали фестиваль, — прокомментировала Алиса Бирюкова, — и в этом году все солисты в один голос сказали, что пора бы туда вернуться. Большой концерт с оркестром. Традиционное праздничное завершение на Соборной площади…
На финальном концерте фестиваля вы услышите Владимирский губернаторский симфонический оркестра под управлением Артема Маркина, а также солистов «Музыкальной экспедиции»: Ирина Шишкова (меццо-сопрано), Разван Поповичи (альт), Борис Андрианов (виолончель), Екатерина Мочалова (домра), Анастасия Теренкова (фортепиано). Концерт ведет Артем Варгафтик.
Начало концерта — в 19.00. Вход на концерт БЕСПЛАТНЫЙ!
Подготовила Татьяна Лысова
Фото: vk.com/musicexp