Муж погибшей роженицы пытается взыскать с роддома 40 млн рублей

Исковое заявление направлено в суд

Во Владимире вдовец просит возместить ущерб по потере кормильца. Его жена умерла во время родов. Деньги мужчина пытается взыскать с роддома № 2 областного центра, где и произошла трагедия. Речь идет о крупной сумме. Только компенсацию нравственных переживаний, связанных с потерей родственника, супруг оценил в 10 миллионов рублей в пользу себя и ребенка. В ту же сумму заявлены требования о возмещении морального вреда родителями умершей. Исковое заявление направлено в Ленинский районный суд города Владимира.

Требования истца

По информации, размещенной на сайте суда, истец в своем заявлении указал, что к смерти пациента привело ненадлежащее исполнение своих обязанностей врачом медучреждения. Отмечается и тяжелое состояние родившегося у погибшей женщины ребенка.

Муж роженицы настаивает на единовременной выплате и ежемесячных платежах.

Супруг требует взыскать с роддома № 2 не только единовременную выплату, но и установить ежемесячное платежи в пользу его несовершеннолетней дочери в размере 30 971 рублей. Мужчина предполагает, что ребенок должен получать деньги до 18 лет.

молоток судьи на столе

Судебное заседание назначено на 7 июля. Фото «Призыва»

Кроме того, медучреждение обязано, по мнению истца, погасить образовавшуюся задолженность в сумме 681 383 рублей.

Трагедия в роддоме

Трагедия в родильном доме № 2 города Владимира произошла 6 сентября 2019 года. По предварительным данным, у 25-летней роженицы остановилось сердце. Как сообщало на тот момент Следственное управление СК России по Владимирской области, смерть наступила после рождения ребенка в самостоятельных родах.

На момент инцидента родильный дом возглавляла Вера Плашкевич.

С приходом нового главного врача медучреждение покинули сразу несколько опытных специалистов, в том числе врачи высшей категории. Многие выступили в поддержку бывшего многолетнего руководителя Ирины Кирюхиной. Сама она после смерти роженицы заявила, что подобных случаев во втором роддоме не было 27 лет.

Малышка появилась на свет во втором роддоме. Фото «Призыва»

По факту гибели пациентки роддома № 2 было возбуждено уголовное дело. Однако оно не было доведено до суда и закрыто по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью медика, принимавшего роды.

Врача наградили

Через два года после трагедии врача, фигурировавшего в уголовном деле, наградили медалью «За медицинскую доблесть». Решение приняли на уровне руководства области. С этим не согласилась мама погибшей роженицы. Через социальные сети женщина разослала письмо, где выразила недовольство подобным шагом.

Что мы скажем малышке, которая осталась без мамы? Что в жизни нет справедливости? Мою дочь можно было спасти, она не должна была умереть на родовой кровати, так и не познав радости материнства, которого так долго ждала, — публикует открытое письмо матери погибшей «pvov33» в Инстаграме.

Женщина просит губернатора Владимира Сипягина отозвать принятое решение в отношении врача, который, по ее мнению, виновен в гибели дочери. А всех неравнодушных поддержать ее.

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Фото «Призыва»

Автор:
Тарбеева Полина

Тарбеева Полина

Специальный обозреватель
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