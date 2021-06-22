Муж погибшей роженицы пытается взыскать с роддома 40 млн рублей

Во Владимире вдовец просит возместить ущерб по потере кормильца. Его жена умерла во время родов. Деньги мужчина пытается взыскать с роддома № 2 областного центра, где и произошла трагедия. Речь идет о крупной сумме. Только компенсацию нравственных переживаний, связанных с потерей родственника, супруг оценил в 10 миллионов рублей в пользу себя и ребенка. В ту же сумму заявлены требования о возмещении морального вреда родителями умершей. Исковое заявление направлено в Ленинский районный суд города Владимира.

Требования истца

По информации, размещенной на сайте суда, истец в своем заявлении указал, что к смерти пациента привело ненадлежащее исполнение своих обязанностей врачом медучреждения. Отмечается и тяжелое состояние родившегося у погибшей женщины ребенка.

Муж роженицы настаивает на единовременной выплате и ежемесячных платежах.

Супруг требует взыскать с роддома № 2 не только единовременную выплату, но и установить ежемесячное платежи в пользу его несовершеннолетней дочери в размере 30 971 рублей. Мужчина предполагает, что ребенок должен получать деньги до 18 лет.

Кроме того, медучреждение обязано, по мнению истца, погасить образовавшуюся задолженность в сумме 681 383 рублей.

Трагедия в роддоме

Трагедия в родильном доме № 2 города Владимира произошла 6 сентября 2019 года. По предварительным данным, у 25-летней роженицы остановилось сердце. Как сообщало на тот момент Следственное управление СК России по Владимирской области, смерть наступила после рождения ребенка в самостоятельных родах.

На момент инцидента родильный дом возглавляла Вера Плашкевич.

С приходом нового главного врача медучреждение покинули сразу несколько опытных специалистов, в том числе врачи высшей категории. Многие выступили в поддержку бывшего многолетнего руководителя Ирины Кирюхиной. Сама она после смерти роженицы заявила, что подобных случаев во втором роддоме не было 27 лет.

По факту гибели пациентки роддома № 2 было возбуждено уголовное дело. Однако оно не было доведено до суда и закрыто по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью медика, принимавшего роды.

Врача наградили

Через два года после трагедии врача, фигурировавшего в уголовном деле, наградили медалью «За медицинскую доблесть». Решение приняли на уровне руководства области. С этим не согласилась мама погибшей роженицы. Через социальные сети женщина разослала письмо, где выразила недовольство подобным шагом.

— Что мы скажем малышке, которая осталась без мамы? Что в жизни нет справедливости? Мою дочь можно было спасти, она не должна была умереть на родовой кровати, так и не познав радости материнства, которого так долго ждала, — публикует открытое письмо матери погибшей «pvov33» в Инстаграме.

Женщина просит губернатора Владимира Сипягина отозвать принятое решение в отношении врача, который, по ее мнению, виновен в гибели дочери. А всех неравнодушных поддержать ее.