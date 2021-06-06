Mondelēz расширит производство в Собинке и Покрове

Кондитерские предприятия американской транснациональной компании Mondelēz в городах Собинке и Покрове расширят производство. Инвестиции на запуск новых линий и модернизацию энергообеспечения предприятий составят около 2,5 млрд рублей. Соглашение об условиях осуществления инвестиций подписали в Петербурге на международном экономическом форуме.

Новые рабочие места

— Мощности покровского завода и собинской фабрики планируется увеличить к третьему кварталу следующего года. Обе производственные линии имеют высокий уровень автоматизации, для работы на них потребуются квалифицированные специалисты. В Собинке планируется создать 30 новых рабочих мест, в Покрове — 40, — сообщила пресс-служба администрации области.

В России компания Mondelēz владеет тремя предприятиями. Два из них — во Владимирской области.

Соглашение по инвестициям подписали губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и старший директор интегрированной цепочки поставок Mondelēz в Восточной Европе Дмитрий Шаченок. Реализация документа начнётся в августе.

— Инвестиции порядка 2,5 миллиарда рублей пойдут на закупку оборудования для запуска новой линии по производству шоколада Alpen Gold и Milka на фабрике в г. Покрове и линии печенья Oreo в г. Собинке. Кроме этого, вложения позволят модернизировать текущее энергообеспечение и провести ряд других хозяйственных изменений на фабриках, — информирует пресс-релиз на официальном сайте компании.

Ожидается, что новая линия Oreo в Собинке будет производить 20-25 тысяч тонн печенья в год, а линия в Покрове — 13-15 тысяч тонн шоколада Alpen Gold и Milka.

Прочные связи

Предприятия Mondelēz (и её предшественников) работают во Владимирской области много лет. Завод в Покрове запустили в 1997-м, через год будет юбилей — четверть века. Сейчас это крупнейшее в мире предприятие компании по производству шоколада. Объем производства составляет более 80 тысяч тонн в год. Там выпускают шоколад таких брендов, как Alpen Gold, «Воздушный», Milka, Picnic.

В Собинку фабрику «Большевик» перенесли из столицы 13 лет назад. Строили с «нуля». Она заняла площадь в 20 гектаров. В цехах разместили 6 технологических линий по производству печенья и бисквитной продукции. С них сходят такие известные бренды, как «Юбилейное», «Медвеженок Барни», TUC, OREO и belVita.

Новая инвестиционная программа является продолжением проекта по расширению собинской бисквитной фабрики. Ранее компания уже вложила туда около 2,5 млрд рублей. Сейчас на заводе установлена ещё одна новая производственная линия. Она войдёт в эксплуатацию этим летом.