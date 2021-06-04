Мой путь к мечте

Мне всегда хотелось принести в этот мир что-то новое, то, чем можно гордиться, создать историю, которую продолжали бы мои дети.

К счастью, долго искать себя не пришлось: любовь к косметике проявилась с юных лет.

Уже подростком я замешивала натуральные скрабы, а из разных камчатских трав запаривала тоники. Выбирать косметику, тестировать на себе, разбирать составы, оценивать ароматы, текстуру, упаковку — вот что стало моей стихией!

С годами увлечение переросло в страсть, а уход за собой возведён в ранг религии. Я искала для себя идеальные продукты, но даже в таком изобилии косметики на полках магазинов не нашла их, постоянно что-то не устраивало.

Это и стало толчком к созданию собственной линейки косметики – ALEXSKIN.

Отталкиваясь в первую очередь от своих потребностей и желания женщин, сформулировала, каким должен быть идеальный уход:

Не отнимать много времени и быть полноценным. Поэтому выбор пал на маски для лица. Приносить видимый результат сразу, с первого применения. При этом эффект не должен быстро пропадать и не быть лишь косметической иллюзией. Безопасность, натуральность и высокое качество компонентов. Больше года ушло у технологов на разработку формул для ALEXSKIN, они уникальны, и я этим горжусь. Удобным в использовании, с красивой упаковкой, приятным ароматом и текстурой.

Всё это удалось воплотить в трёх продуктах:

Morning Masque — утренняя маска

Night Meso Masque — ночная маска с эффектом мезотерапии

Pure and Shine Masque — антистресс маска для тусклой кожи

Бренд ALEXSKIN существует уже больше двух лет, и самое крутое — наблюдать за ростом дела, которым ты горишь. Видеть, какая сильная сформировалась команда, как много прекрасных отзывов о масках и как много ещё предстоит сделать. ALEXSKIN — воплощение моей мечты об идеальной косметике, и я счастлива, что могу ей с вами поделиться.

ООО «А-КОСМЕТИК» ОГРН 1172375077819; ИНН 2308249160; 350000, г. Краснодар, ул. Буденного, д. 129, пом. 227