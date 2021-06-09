Жители аварийного дома пошли в суд

Мэрия Владимира уговаривает аварийцев решить все полюбовно

Жителям обещают расселение в 2022 году

Администрация Владимира попыталась договориться с жителями аварийного дома № 4 по улице Разина вне зала суда. Встреча состоялась перед вторым заседанием по делу о бездействии, в котором мэрию обвиняет прокуратура города, отстаивая интересы жителей. Все дело в том, что администрация без объяснения причин перенесла срок расселения аварийного дома с 2021-го на 2023 год. При этом в доме, особенно после этой снежной зимы, местами обвалился потолок и пол, просел фундамент, появилось много новых трещин на стенах. В ходе встречи, на которую пришли большинство жителей дома, чиновники сообщили новость — дом готовы расселять. Новый срок — 2022 год.

— Глава города отменил постановление, согласно которому был продлен срок расселения вашего дома. Теперь запускаем процедуру по расселению. Нужно заказывать независимую оценку помещений. Мы планируем расселить вас в 2022 году. Все можно решить без суда. Если только собственники квартир будут не согласны с размером компенсации по итогам независимой оценки, тогда придется решать все через суд, — объясняет замглавы города Сергей Литвинкин.

Жителям аварийного дома показали постановление главы

Жителям аварийного дома показали постановление главы

Мэрия настаивает, что удовлетворила требования аварийцев до суда.

Новое постановление

Жителям на встрече показали новое постановление главы, которое отменяет старое со сроком 2023 год. Оно с печатью, но без подписи Андрея Шохина. На сайте мэрии такого документа с указанным номером и датой нет. Хотя там публикуются все официальные нормативные акты.

Жители аварийного дома с недоверием отнеслись к новости, озвученной чиновниками, и спросили, какой механизм запускается после принятия постановления.

— Если жилые помещения в собственности, то выкупаем по оценке. Если стороны подписывают соглашение, то в январе начинаем с собственниками рассчитываться. Если жилые помещения в найме, то мы должны через конкурс купить на рынке другие квартиры по тому же метражу. Все процедуры проводятся через торги. Если на них никто не заявился, организуем новые и так до положительного результата, — говорит замначальника управления ЖКХ Михаил Поваров.

Расхождения в цене и площади

Чиновники настаивают: не все зависит только от них. Проволочки возможны из-за низкой стоимости социального квадратного метра. Жилье аварийщикам должны искать по цене не выше 37 тысяч рублей за квадратный метр. Уже с отделкой и сантехникой. Такого во Владимире нет. Проблема и в расхождениях площади. Раньше строили мини-комнатки, сейчас «двушек» и «трешек» такой площади не выпускают.

— Мы можем доплатить в пределах разумного за лишние квадратные метры. Ну, 5-8 квадратных метров, но не за 20 квадратных метров. Мы можем предложить квартиру в Юрьевце, Оргтруде, а вы хотите в центральной части города или в том же районе, что и живете, — рассуждают представители администрации Владимира.

Аварийный дом разваливается на глазах

Чиновники объясняют, что уже многократно обращались к губернатору и в прокуратуру, настаивали, чтобы сделали в регионе градацию социального квадратного метра. Не может квартира в Гороховце и Владимире стоить одинаково. По словам местных чиновников, в Белгородской и Брянской областях разница есть.

— Мы не согласны с такими сроками. Нас должны были расселять в 2021 году. Так и надо сделать. Наш дом признан аварийном в 2014 году. Надо ждать, когда помещения развалятся нам на голову? Теперь нам гадать, как оценят наши полуразрушенные квадратные метры. Одна надежда на земельный участок. В этом же районе земля должна быть дорога, — говорит жительница дома Галина Ромашкова.

Галина Ромашкова готова добиваться расселения в кратчайшие сроки

Галина Ромашкова готова добиваться расселения в кратчайшие сроки

В мэрии заверили, что все будет предельно объективно и у жителей сохранится возможность пойти в суд отстаивать свои права. Жители Погодина и Рпенского проезда, которых сейчас переселяют из-за строительства магистрали, тоже рассчитывали, что их земля стоит дорого. Но по факту оценили в разы ниже ожидаемой. В итоге часть собственников домов намеревается пойти в суд. Похоже, и в деле с жителями аварийного дома по Разина, 4, без судебных тяжб не обойтись.

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Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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