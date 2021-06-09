Мэрия Владимира уговаривает аварийцев решить все полюбовно

Администрация Владимира попыталась договориться с жителями аварийного дома № 4 по улице Разина вне зала суда. Встреча состоялась перед вторым заседанием по делу о бездействии, в котором мэрию обвиняет прокуратура города, отстаивая интересы жителей. Все дело в том, что администрация без объяснения причин перенесла срок расселения аварийного дома с 2021-го на 2023 год. При этом в доме, особенно после этой снежной зимы, местами обвалился потолок и пол, просел фундамент, появилось много новых трещин на стенах. В ходе встречи, на которую пришли большинство жителей дома, чиновники сообщили новость — дом готовы расселять. Новый срок — 2022 год.

— Глава города отменил постановление, согласно которому был продлен срок расселения вашего дома. Теперь запускаем процедуру по расселению. Нужно заказывать независимую оценку помещений. Мы планируем расселить вас в 2022 году. Все можно решить без суда. Если только собственники квартир будут не согласны с размером компенсации по итогам независимой оценки, тогда придется решать все через суд, — объясняет замглавы города Сергей Литвинкин.

Мэрия настаивает, что удовлетворила требования аварийцев до суда.

Новое постановление

Жителям на встрече показали новое постановление главы, которое отменяет старое со сроком 2023 год. Оно с печатью, но без подписи Андрея Шохина. На сайте мэрии такого документа с указанным номером и датой нет. Хотя там публикуются все официальные нормативные акты.

Жители аварийного дома с недоверием отнеслись к новости, озвученной чиновниками, и спросили, какой механизм запускается после принятия постановления.

— Если жилые помещения в собственности, то выкупаем по оценке. Если стороны подписывают соглашение, то в январе начинаем с собственниками рассчитываться. Если жилые помещения в найме, то мы должны через конкурс купить на рынке другие квартиры по тому же метражу. Все процедуры проводятся через торги. Если на них никто не заявился, организуем новые и так до положительного результата, — говорит замначальника управления ЖКХ Михаил Поваров.

Расхождения в цене и площади

Чиновники настаивают: не все зависит только от них. Проволочки возможны из-за низкой стоимости социального квадратного метра. Жилье аварийщикам должны искать по цене не выше 37 тысяч рублей за квадратный метр. Уже с отделкой и сантехникой. Такого во Владимире нет. Проблема и в расхождениях площади. Раньше строили мини-комнатки, сейчас «двушек» и «трешек» такой площади не выпускают.

— Мы можем доплатить в пределах разумного за лишние квадратные метры. Ну, 5-8 квадратных метров, но не за 20 квадратных метров. Мы можем предложить квартиру в Юрьевце, Оргтруде, а вы хотите в центральной части города или в том же районе, что и живете, — рассуждают представители администрации Владимира.

Чиновники объясняют, что уже многократно обращались к губернатору и в прокуратуру, настаивали, чтобы сделали в регионе градацию социального квадратного метра. Не может квартира в Гороховце и Владимире стоить одинаково. По словам местных чиновников, в Белгородской и Брянской областях разница есть.

— Мы не согласны с такими сроками. Нас должны были расселять в 2021 году. Так и надо сделать. Наш дом признан аварийном в 2014 году. Надо ждать, когда помещения развалятся нам на голову? Теперь нам гадать, как оценят наши полуразрушенные квадратные метры. Одна надежда на земельный участок. В этом же районе земля должна быть дорога, — говорит жительница дома Галина Ромашкова.

В мэрии заверили, что все будет предельно объективно и у жителей сохранится возможность пойти в суд отстаивать свои права. Жители Погодина и Рпенского проезда, которых сейчас переселяют из-за строительства магистрали, тоже рассчитывали, что их земля стоит дорого. Но по факту оценили в разы ниже ожидаемой. В итоге часть собственников домов намеревается пойти в суд. Похоже, и в деле с жителями аварийного дома по Разина, 4, без судебных тяжб не обойтись.