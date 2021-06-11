Мэрия Владимира сообщила о сокращении действия единого проездного

С 1 июля перевозчик «АДМ» перестанет принимать единые проездные билеты на своих маршрутах. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации города и компанию «Владикард», обслуживающую транспортные карты, сообщило интернет-издание «Зебра ТВ». Эта новость взбудоражила пассажиров, вызвав веерную реакцию всех СМИ и у общественников. В контактном центре компании «АДМ» информацию об отказе использования единых проездных «Призыву» не подтвердили.

— Мало ли, что и где написано, до нас такой информации руководство не доводило, все действует, — заявили в call-центре.

Более того, на сайте администрации Владимира и «Владикард» нет таких сообщений.

Единый проездной в июне стоит 1500 рублей и действует на все автобусные и троллейбусные маршруты

Деньги вернут

Сегодня компания «АДМ» обслуживает восемь маршрутов: 7С, 13С, 15, 20, 21С, 26, 28, 32. На сайте мэрии указаны не обновлённые данные. С маршрутов № 12 и 22 «АДМ» ушел с 1 июня. При этом нашим коллегам с «Зебры» представители «Владикарда» сказали, что не исключено, что на маршруте 7С единый проездной будет действовать и в июле. Информация противоречивая и неполная. Но одно заявление очень важно.

— Пассажиры, продлившие проездной билет за 1500 рублей на июль, и не планирующие в дальнейшем его использование, могут обратиться в пункт обслуживания «Ситикард» (г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 4, оф. 14 – ежедневно с 09:00 до 20:00) с заявлением на возврат денежных средств, – заявили во «Владикарде» интернет-изданию «Зебра ТВ».

Хватило на полгода

Администрация Владимира около 5 лет работала над запуском единого проездного билета. Сразу он стал работать только на троллейбусных маршрутах. Потом в программу включились маршруты «АДМ». 2020 год стал самым продуктивным, когда присоединились сразу три перевозчика. Последним, в конце года, включился ИП Тимофеев с маршрутами 3С, 23, 53. В полноценном формате единого проездной проработал полгода. При этом мэрия еще и порадовала пассажиров «заморозкой» цен. Стоимость единого проездного не менялась с лета 2019 года.

Бумажные проездные во Владимире не выпускаются с прошлого года. Все пользуются транспортными картами. Персональные карты оформляют через многофункциональные центры, а неименные можно купить в киосках Роспечати или пользоваться виртуальными через приложение в смартфоне.

Административный офис по работе с клиентами «Владикард»:

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