«Mercedes» и «Нива» столкнулись на перекрестке Мира и Горького

Сегодня утром во Владимире на оживленном перекрестке Мира и Горького произошло ДТП. Столкнулись две машины. По предварительной информации пресс-службы отдела ГИБДД по Владимиру, водитель «Mercedes» проехал на запрещающий сигнал светофора. В это время на зеленый уже стала двигаться «Нива». От удара иномарка вылетела на газон. Отечественный автомобиль остался на проезжей части. Пострадали оба водителя.

Авария произошла около семи часов утра. На улице было светло и сухо.

ДТП больших помех на дороге не вызвало. Застывшую «Ниву» можно было объехать при повороте на Мира. На место происшествия прибыли машины скорой помощи. Водителю иномарки оказали медицинскую помощь на месте аварии, водитель «Нивы» пострадал серьезнее, его госпитализировали.

— Этот водитель на «мерине» на красный летел. Мужика на «Ниве» жалко, вылетел в боковое окно, по пояс висел. Видимо, не пристегнут ремнем безопасности был, — рассуждают очевидцы в автомобильном паблике «ВКонтакте».

До лета перекресток был относительно спокойным. Он широкий, хорошо регулируется светофорами. А сейчас там проводится ремонт. И ни разметки, ни ровного асфальтового покрытия пока нет. Но все сигналы светофоров и знаки отчетливо видны. Свидетели считают, что не иначе как спешкой водителей произошедшее не объяснить.

Неделей ранее

На прошлой неделе там же случилась похожая авария. И тоже утром. В половине шестого столкнулись вазовская «девятка» и такси «Renault Logan». Медицинская помощь потребовалась водителю «ВАЗа» и пассажиру иномарки.

В ГИБДД Владимира анализируют каждое такое ДТП, разбирают причины и выясняют, как обустройство улично-дорожной сети могло повлиять на поведение водителей. Рекомендации направляются в администрацию города Владимира – она ответственна за содержание и ремонт городских дорог и тротуаров.

По итогам 2020 года несоблюдение очередности проезда перекрестков является самой главной причиной ДТП. На втором месте – неправильный выбор дистанции, на третьем — нарушение правил проезда пешеходных переходов.