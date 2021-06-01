Массовой дракой закончился футбольный матч в Муроме

Массовой дракой закончился матч 27-го тура первенства ПФЛ между командами из Мурома и Смоленска. Игра проходила в городе на Оке. Потасовка завязалась за 20 минут до окончания встречи. При равном счете 1:1 в одной из атак защитник хозяев поля ударил игрока гостей по ногам. Ответ последовал мгновенно. После этого завелись обе команды.

Инцидент на поле заинтересовал даже федеральные спортивные издания. Как отметил сайт «Sportbox.ru» во время игры футболисты сошлись стенка на стенку. Видео массовой потасовки можно посмотреть на сайте футбольного клуба «Муром», где осуществлялась трансляция матча.

На кадрах хорошо видно, что во время драки удар в лицо от капитана «Смоленска» получил вратарь футбольного клуба «Муром». При этом в спорте нападение на голкипера считается плохим тоном. Именно поэтому на защиту Артема Романова встали все игроки хозяев поля. Разнимать футболистов вышли представители тренерского штаба. В результате драки один человек получил красную карточку, два игрока — желтые.

В результате драки с поля удалили капитана гостей.

— После очередной атаки смолян хозяева с нарушением правил пытались сначала остановить Алексея Сергиенко, а затем Никиту Белунова, однако отсутствие свистка арбитра спровоцировало потасовку возле ворот хозяев. Участниками стали практически все игроки обеих команд. По итогам инцидента капитан смолян Василий Мешковский получил красную карточку, Никита Белунов, а также тренер вратарей смолян Николай Гришин – жёлтые карточки. Также арбитр показал два «горчичника» игрокам хозяев поля, — отмечается на официальном сайте футбольного клуба «Смоленск».

Вопросы к судье

После игры комментировать потасовку на поле пришлось тренерам играющих команд. И если наставник «Смоленска» отделался короткой фразой, что даже после удаления у клуба был шанс на победу, то специалист из Мурома подчеркнул, что к драке привело судейство. По мнению Олега Стогова, арбитр матча не всегда правильно принимал решение, в результате чего игроков захлестнули эмоции.

— Это вопрос эмоций. «Смоленск» тоже очень хотел победить. Эта стычка показывает, насколько квалифицированным был судья в этом матче. Он привел эту игру к такой грубости, — отметил тренер ФК «Муром» Олег Стогов на пресс-конференции. — Потому что пропускал, где-то свистел, где-то не свистел, а футболисты это чувствуют, поэтому такой инцидент и случился.

Что касается самого матча, то игра завершилась со счетом 1:1. После 27 туров футбольный клуб «Муром» располагается на 13-м месте в турнирной таблице первенства ПФЛ. В активе команды всего 28 очков. Чуть лучше дела обстоят у владимирского «Торпедо». Коллектив из областного центра расположился на 9-й строчке с 36 очками.

Драка с «Зенитом»

Потасовка на поле в Муроме – не первый конфликт подобного рода в истории регионального футбола. Два года назад драка вспыхнула во время игры «Торпедо» и «Зенита-2». На тот момент команды были в лидерах ПФЛ. При счете 1:1 футболисты с берегов Невы получили право на штрафной удар. Но подать его бело-голубые не успели. Словно договорившись, игроки двух команд решили перейти в рукопашную.

Как ни странно, главными заводилами драки стали голкиперы команд. В разноцветных свитерах они хорошо были видны на фоне полевых игроков. В результате оба вратаря за неспортивное поведение получили по желтой карточке. Но у стража ворот «Зенита-2» предупреждение было вторым. И Никита Гойло был удален с поля. Заканчивали поединок петербуржцы вдевятером.

Конфликт мог перерасти в настоящую драку, если бы не тренер «Зенита». Владислав Радимов своим авторитетом подавил скандал. Наставника петербуржцев послушались не только свои игроки, но и футболисты «Торпедо».