Маршрут по солоухинским местам. Едем в Черкутино и Алепино

«Разъезжая по другим странам, ты узнаешь нечто, а путешествуя по родной земле, познаешь себя…» Это цитата из повести Владимира Солоухина «Владимирские проселки». 14 июня исполнилось 97 лет со дня рождения нашего знаменитого земляка. И эти слова идеально подходят в качестве девиза для нашего краеведческого проекта «Точка на карте», который приехал на малую родину Владимира Алексеевича – в окрестности села Алепино Собинского района.

Мы проложим небольшой маршрут по памятным местам, связанным с жизнью и творчеством Владимира Солоухина, прогуляемся по Алепино, заглянем в новый музей, который здесь открылся ко дню рождения писателя, посетим соседнее Черкутино, куда наш знаменитый земляк каждый день пешком ходил в школу – семилетку.

Какое отношение к писателю имел Чингисхан, о чем Владимир Алексеевич спрашивал своих друзей в специальной анкете, сколько дней продолжалось его путешествие по области, которое легло в основу повести «Владимирские проселки», кому посвятил пятиклассник Вова Солоухин свое первое стихотворение о любви, рассказывают краевед, преподаватель русского языка и литературы Черкутинской школы Светлана Козлова, народный экскурсовод Татьяна Лысова и директор нового музея писателя в Алепино Ольга Ланцева. Смотрите видео!

В программе:

1:11 -гуляем по улице Солоухина в Черкутино;

1:56 — виртуальный музей в краеведческой комнате Черкутинской школы имени В.А. Солоухина;

2:14 — какое отношение к Солоухиным имеет крипич и свеча;

2:52 — узнаете, сколько сортов яблонь было в саду Солоухиных;

3:07 — как «Ножичек с костяной ручкой» Солоухина помог получить «пятерку» его дочери;

3:46 — какая книга была любимой у Владимира Алексеевича в школьные годы;

4:16 — Солоухин и Чингисхан. Какая связь?

4:51 — почему певец владимирских проселков не любил тиканье часов;

5:05 — кто из владимирских художников написал для Черкутинской школы портрет Владимира Алексеевича Солоухина;

5:32 — об экспонатах, созданных рукой писателя;

5:57 — о большой солоухинской библиотеке;

6:31 — когда написал и кому посвятил первое произведение, правда ли, что всему виной любовь;

6:47 — о том, когда Солоухин в «Призыве» напечатался;

7:11 — Друнина, Асадов, Трифонов и другие знаменитые однокурсники; почему Солоухина приняли в литинститут вне конкурса;

8:36 — знаменитое «оканье»;

9:16 — на какие вопросы «шуточной» анкеты Солоухин заставлял отвечать друзей;

10:15 — чем был занят Владимир Алексеевич ежедневно до 13.00;

10:25 — из истории написания «Владимирских проселков»;

10:43 — «последыш», или десятый ребенок в семье;

12:02 — дорога на Алепино, по которой Володя ходил в черкутинскую «семилетку»;

12:22 — о школе в Черкутино, любимых предметах и дорогом учителе;

13:10 — где в Алепино находилась начальная школа;

13:24 — у дома Солоухиных в Алепино;

14:04 — как писатели березы сажали;

14:25 — о солоухинском саде;

14:45 — что местные делали на знаменитых О/Алепинских прудах;

15:14 — где находится любимое место Солоухина в Алепино;

16:28 — чем порадует новый музей писателя;

17:55 — кто из Солоухиных похоронен на местном кладбище и чем примечательна фотография на могиле писателя;

Школы имени Солоухина

Во Владимирской области сразу несколько учебных заведений носит имя писателя Владимира Солоухина. Это школа в селе Черкутино, школа № 2 г. Собинки и владимирская детская школа искусств № 6.

Начать свое путешествие мы решили со школьной краеведческой комнаты в селе Черутино, которая была официально открыта в 2012 году, однако собор материалов начался намного раньше. Все началось с приезда в Черкутино вдовы писателя – Розы Лаврентьевны Солоухиной, которая и передала школе книги из личной библиотеки своего супруга.

— Я не ожидала ее приезда, это случилось неожиданно. Роза Лавреньтьевна привела книги из личной библиотеки, фотографии из семейного архива. Для нее было важно, чтобы в нашей школе были подлинные вещи, связанные с ее мужем. И всему этом нужно было найти достойное обрамление. Вот так и родилась идея создания краеведческой комнаты, — рассказала Светлана Козлова.

Все экспонаты здесь так или иначе связаны с судьбой Владимира Алексеевича. Но из подлинных вещей, который касалась рука писателя, — есть только черновики стихотворений «Черемуха», «В узел связаны нити», наброски деревенской прозы.

Первый опыт и первый успех

Свое первое стихотворение Володя Солоухин написал в 5 классе. Он уже закончил начальную школу в Алепино и поступил в черкутинскую семилетку. В любую погоду по проселочной дороге приходил сюда пешком вместо с другими ребятам. Расстояние составляло около 4 километров, топать детворе приходилось в одну сторону около часа. Но это было обычное дело для тех лет. Сегодня деревянного здания школы не сохранилось. Но когда-то оно выглядела вот так:

Именно здесь он и встретил своею детскую любовь – Надю Сергиевскую, которой и посвятил свое первое поэтическое произведение.

А вот в 1938 году молодого поэта впервые напечатали. Символично, что публикация состоялась в газете «Призыв». И это были стихи. А вот первый сборник «Дождь в степи», который сделал Солоухина известным, вышел в 1953 году. И это была дипломная работы в литературном институте имени М. Горького.

Именно в черкутинской школе Владимир Алексеевич увлёкся литературой и русским языком. Большую роль в этом сыграл его любимый учитель – Леонид Талантов. Уже будучи знаменитым Солоухин часто приезжал к своему наставнику, они долго беседовали на разные темы, чаше литературные. Похоронен Леонид Васильевич на местном кладбище. Возможно, именно этот человек и сыграл ключевую роль в том, что в сердце его ученика однажды вспыхнула большая любовь родной земле и родному слову. Любовь длиною в целую жизнь.

Сажали березы с Шуртаковым

Несмотря на то, что после окончания школы Володя Солоухин поступает во владимирский авиамеханичеакий техникум (очень хочет строить самолеты), судьба все равно возвращает его к литературе. И после войны он становится студентом знаменитого литературного института имени М. Горького. На одном курсе с ним учатся будущие звезды: Юлия Друнина, Рамсул Гамзатов, Григорий Поженян, Юрий Трифонов, Эдуард Асадов, Юрий Бондарев.

Многие из них частенько бывали у Солоухина в Алепино, где после написания знаменитых «Владимирских проселков» (1958 г.) началось настоящее паломничество. К примеру, с Семеном Шуртаковым Солоухин посадил в собственном дворе пару березок, которые описываются в произведения писателя в особенной лирической тональности:

«А попробуйте лечь под березой на мягкую прохладную траву так, чтобы только отдельные блики солнца и яркой полдневной синевы процеживались к вам сквозь листву. Чего-чего не нашепчет вам береза, тихо склонившись к изголовью, каких не нашелестит ласковых слов, чудных сказок, каких не навеет светлых чувств!» (из повести «Владимирские проселки»)

Работаю до обеда. Прошу не беспокоить

Современники вспоминали, что Владимир Алексеевич отличался огромным трудолюбием. И литературное творчество рассматривал как ремесло, используя научный подход. Долго собирал материал, скрупулёзно проверял факты. И так для написания каждого произведения. Чтобы создать те же «Владимирские проселки» он всю зиму просидел в библиотеке.

А летом отправился в сорокадневное путешествие по малой родине, чтобы увидеть все своими глазами. В этом путешествии его сопровождала любимая супруга – Роза Лаврентьевна, которая всю свою жизнь посвятила таланту мужа, взяв на себя решения многих вопросов. Во время поездки она делала записи, которые потом и легли с основу повести.

Работал Владимир Алексеевич по четкому графику: с утра и до 13.00. И никакие обстоятельства не могли изменить этот устоявшийся порядок. Друзья вспоминали, как приехав в Алепино с утра, они были вынуждены ждать до обеда, пока Солоухин освободится. Сам писатель жил в родном селе с ранеей весны и до поздней осени: писалось ему тут хорошо.

«Шуточная» анкета для друзей

Почти всех прибывающих в гости писатель подвергал обязательной процедуре, о которой он писал так:

«У меня по молодости была такая манера. Тем, кто приезжал ко мне в Алепино из друзей, я давал заполнить такую щутливую, в общем-то, анкету. Но было там кое-что и серьезное».

Судите сами. Помимо вполне обычных вопросов (всего их 67 ) о любимой работе, еде, цветке, любимом времени года, опере, книге, женском и мужском имени, там были такие пункты:

Главная страсть;

Основное требование к себе;

Основное требование к друзьям;

Понятие счастья народа;

Понятие мировоззрения;

Идеал государственного устройства;

Наиболее волнующий вид искусства;

Предпочтительная философия;

Наиболее восхищающий вас исторический подвиг;

Ваше понятие о прогрессе;

Места на земле, которые хотелось бы чаще посещать;

До какого возраста хотелось бы дожить;

Что вам в жизни приносит наибольшую радость/огорчение;

Важнейшее заблуждение человечества.

Вот, что интересовало Владимира Солоухина в людях. Думается, что нам всем полезно было бы ответить на эти вопросы. Как минимум, лучше бы узнали себя и о многом задумались.

Блок помог в службе

Одним из литературных кумиров Солоухина был поэт Серебряного века, символист Александр Блок, которого владимирский писатель называл «пожизненной любовью». Примечательно, что именно Блок помог выжить своему преданному поклоннику в Великую Отечественную войну.

Владимир Алексеевич родился в 1924 году. В 1945 году мужчин этого года рождения осталось в живых около 3%. И в этот процент попал Солоухин. А все благодаря тому, что служил он в Кремлевском полку специального назначения, куда был определен благодаря своему литературному кумиру. На призывном пункте на один из заковыристых вопросов комиссии Солоухин ответил словами Блока из стихотворения «На поле Куликовом»: «Я — не первый воин, не последний, долго будет Родина больна. Помяни же раннею обедней мила друга, светлая жена!» Один из распределяющих, образованный и интеллигентный человек, предложил направить юношу в Кремлевские войска, куда требовался всего один человек. Возможно, именно это обстоятельство и позволило Владимиру Солоухину избежать смерти на передовой, которая не пощадила подавляющее большинство его одногодок.

Берем курс на Алепино

А мы тем временем направляемся в Алепино, в родное село нашего знаменитого земляка. Здесь нас интересует несколько точек, которые стоит посетить:

родовой дом Солоухиных

первый официальный музей писателя, который открылся 14 июня 2021 года

Покровская церковь,

Олепинские пруды (сохранена орфография Солоухина);

место захоронения Владимира Алексеевича на местном кладбище.

Низ каменный – верх деревянный

Родовой дом Солоухиных, где родился писатель, сохранился в хорошем состоянии. Это добротное строение, окруженное садом, славившимся своими яблонями и рябинами. Только сортов яблонь здесь произрастало 26.

В семье было десять детей – шесть девочек и четыре мальчика. Володя был самым младшим – десятым. Но это не означало, что он имел какие-то поблажки. Трудолюбие всем детям Солоухиных прививалось с детства: у каждого была своя посильная обязанность. К примеру, дедушка писателя Алексей Дмитриевич уже в глубокой старости и сильной немощи ежедневно подметал двор, выложенный речным камнем.

Пятилетний Володя помогал родителям сортировать зерно: держал мешки, когда в них насыпали урожай.

Воспитывали в любви, но строго. За серьезные проступки мама Степанида Ивановна могла даже выпороть. Владимир Алексеевич вспоминал два таких случая: первый раз он украл у родителей деньги, чтобы вернуть долг, образовавшийся в детской игре, а еще принес домой найденный где-то боевой пистолет, за что семья могла серьёзно пострадать. На семейном совете было решено выпороть любимого «последыша».

Солоухины считались зажиточными в селе: дом у них был двухэтажный (каменный низ, деревянный верх), у них была своя лошадь по кличке Голубчик (отсюда любимая поговорка отца: «Тише едешь – дальше будешь»), в сарае находился небольшой кирпичный заводик, а в бане было налажено производство свечей.

Первый официальный

В минувшие выходные в селе Алепино Собинского района прошли традиционные «Солоухинские чтения» (12+). Вот уже более 15 лет в день рождения писателя – 14 июня — на малой родине собираются поклонники Владимира Солоухина как из Владимирской области, так и со всей России. С летней сцены звучат любимые стихи и проза, гости, лично знавшие писателя, делятся теплыми воспоминаниями, выступают детские коллективы.

Однако 2021 год запомнится особенно: на мероприятии был открыт музей В. А. Солоухина, идея создания которого вызревала не один год. Экспозиции расположились в заново отделанном здании, которое внешне напоминает родовой дом Солоухиных: каменный низ, деревянный верх.

Выставочные экспонаты нового музея расположились на двух этажах: на первом – краеведческий зал, посвященный истории села Алепино, а также пространство, связанное с детством писателя. Здесь даже сложили настоящую русскую печку, центр любого деревенского дома. А еще комнаты наполнили книгами и предметами деревенского быта.

На втором этаже – кабинет писателя, библиотека, концертный зал, где планируют проводить музыкально — поэтические мероприятия.

— С помощью Елены Владимировны, старшей дочери Владимира Алексеевича, мы воссоздали атмосферу рабочего кабинета ее отца. Есть подлинный письменный стол, настольная лампа, копии и оригиналы документов из учебных заведений, которые наш знаменитый земляк оканчивал, табели успеваемости, книги с дарственными надписями, рукописи. Коллекция будет пополняться, — рассказала «Призыву» директор музея Ольга Ланцева.

Как будет работать новый культурный объект, как записаться на экскурсию, сколько будет стоить вход, пока не сообщается. Отметим, что до этого момента во Владимирской области не было официального музея писателя.

Все под одним крылом

Начальная алепинская школа (сейчас на ее месте стоит обелиск погибшим в Великую Отечественную войну жителям села), дом писателя, Покровский храм, два пруда с уточками – все здесь рядом. Центр Алепино – место тихое, спокойное и живописное.

А вот Покровский храм – одно из любимых мест Владимира Алексеевича – стоит сегодня в аварийном состоянии. На куполе растут его любимые березки, но в данном случае картина эта не умиляет, стены обшарпанные, полуразрушенные, внутри темнота. Будет ли храм спасен, неизвестно. Однако одна из дочерей писателя отметила, что, если бы ее отец был жив, он все бы свои силы бросил на восстановление церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Алепино – духовного центра своей малой родины.

Последний приют

Певец владимирский поселков скончался 4 апреля в 1997 года и был похоронен на алепинском сельском кладбище. Так Владимир Солоухин сам завещал. Рядом с его могилой – самые близкие и дорогие люди: супруга Розы Лаврентьевны, любимый дед Алексей Дмитриевич. Неподалеку отец с матерью, сестры, братья. Кладбище находится на высоком берегу Ворши, вокруг живописного луга, которые сейчас утопают в разноцветье полевых цветов, столь любимых Владимиром Алексеевичем. Именно эти цветы и приносят на могилу Солоухина многочисленные почитатели его творчества, которые приезжают в Алепино со всего мира.

14 интересных фактов о Владимире Солоухине:

Любимое место в селе Алепино – Покровская церковь.

Один из любимых поэтов — Александр Блок.

Любимое место в Москве — Храм Христа Спасителя.

Диалектный говор — «оканье».

Покоренная горная вершина — Адыгене.

Любимая сестра — Катерина. Девушка на год была обездвижена травмой позвоночника и читала маленькому брату книжки.

Первый сборник стихов — «Дождь в степи».

Любимая поговорка отца: «Тише едешь — дальше будешь».

Любимое садовое дерево — яблоня.

Любимое насекомое — пчелы.

Любимая птица — голубь.

Любимые запахи детства — запах воска и глины. ­­

­­­­­Два главных недостатка — доверчивость и отходчивость.

Девиз: «Боишься – не делай, делаешь – не бойся» (слова Чингисхана)

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