Маленький ребенок вышел на карниз пятого этажа в Коврове

Кадры, от которых стынет кровь, появились сегодня в популярных городских пабликах Коврова. На опубликованном видео маленький ребенок находится в распахнутом окне пятого этажа. Взрослых рядом нет. И малышке достаточно сделать небольшой шаг, чтобы упасть с высоты.

В руках у девочки какая-то игрушка, она размахивает ей, наклоняется и даже опускает руки. Чудом малышка не теряет равновесие. При этом стоит ребенок не на подоконнике, а обеими ногами на старом карнизе. Снимают происходящее, скорее всего, жители дома напротив.

По информации очевидцев событий, инцидент произошел на улице Строителей. Автор видео успел снять ребенка на видео, загрузить его в Интернет и даже выложить в социальную сеть с призывом «Пожалуйста, не дайте девочке упасть»! После чего у подписчиков вопросов к анонимному оператору появилось не меньше, чем к родителям ребенка. В комментариях люди просили отложить камеру в сторону и вызвать на место спасателей. О необходимости позвонить в МЧС говорят и за кадром короткого ролика.

Срочный вызов

Кто в итоге позвонил спасателям, неизвестно. Но сигнал о ребенке, который стоит на карнизе, был получен. В это время дежурная группа находилась в Мелехово. Проводили занятия с детьми. После сообщения об угрозе падения ребенка с высоты 5-го этажа специалисты срочно выехали в Ковров. Подробности операции сообщил «Призыву» сотрудник поисково-спасательного отряда города оружейников Михаил Быков.

— Дежурная смена оперативно выдвинулась к месту вызова. Самое страшное в таких случаях — это не успеть. Поэтому всегда пропускайте машину со спецсигналами, — отметил Михаил Быков. — По прибытии ребенка в окне уже не было. Постучавшись в дверь, поняли, что ее никто не откроет.

По словам Михаила Быкова, на место происшествия пришлось запрашивать у пожарной части клеенчатый автоподъемник. С его помощью спасатели поднялись к окну, в котором видели девочку. Однако к этому времени ребенка в квартире обнаружить не удалось. И куда делась малышка, сказать сложно. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы.

— По данному факту сообщение зарегистрировано в установленном порядке. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили «Призыву» в пресс-службе регионального управления МВД.

Дети выпали из окна

С начала года во Владимирской области из окон выпали сразу пять детей. Последний инцидент произошел в Петушинском районе. По информации на 20 мая было известно, что 11-месячный малыш находится в больнице. Еще один ребенок выпал из окна в Кольчугинском районе. Пострадал трехлетний мальчик. С серьезными травмами он был госпитализирован в медицинское учреждение.

Правоохранители обращают внимание жителей Владимирской области: выпадение из окна выступает одной из причин детского травматизма и смертности, особенно в летнее время. В прошлом году таких случаев было зарегистрировано 20. К счастью, обошлось без летальных исходов.

Важно!

Избежать трагедии помогут также следующие правила:

— Используйте на окнах решётки или специальные замки (блокираторы, детские замки, ограничители, цепочки).

— Не оставляйте окна и балконные двери открытыми. Используйте верхние форточки или вертикальный режим проветривания.

— Необходимо отодвинуть кровати, стулья и другие предметы мебели от окон. Это предотвратит случайное попадание малыша на подоконник.

— Не показывайте ребёнку, как открывать окно. Чем позднее он научится открывать окно самостоятельно, тем безопаснее будет его нахождение в квартире.

— Помните, что москитная сетка не предназначена для защиты от падений. Она не выдерживает веса маленького ребёнка.

— Не держите маленького ребёнка на руках у раскрытого окна. Ребёнок может вырваться, увидев что-нибудь интересное.

— Объясните детям, что открытое окно – это опасно.

— Предупредите, что на москитную сетку опираться нельзя!

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