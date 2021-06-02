Магазин-музей сельского и городского быта XIX века открылся в Киржаче

Сразу два уникальных гастрономических объекта открылись накануне, в День защиты детей, в Киржаче. Это магазин-музей сельского и городского быта XIX века «Киржачская трапеза» и семейное кафе-музей «Овин». Они расположились на улице Большой Московской, д. 19. Место выбрано не случайно. В этом доме проживала большая семья Сергея Михайловича Обелова. Старинный род Обеловых — один из древнейших в Киржаче. Он уходит корнями в конец XVII века, храня историю Селивановой горы.

Именно здесь, на территории бывшего постоялого двора, сегодня торжественно открыли новые гастрономические объекты. Примечательно, что почётными гостями мероприятия стали родственники знаменитого семейства Обеловых.

На празднике, где главные героями были, конечно же, дети, звучали задорные песни, прошли игры со сказочными персонажами. Кульминацией торжества стала настоящая киржачская трапеза: гостей угощали пельменями, приготовленными по старинным рецептам, душистой выпечкой, мороженым, домашним лимонадом и морсом.

Новая жизнь дома Обеловых

Дом Обеловых получил новую жизнь в марте этого года, после того как был выкуплен. Плачевное состояние постройки дизайнеров и строителей не испугало.

— Скорее, наоборот, вдохновило на то, чтобы не демонтировать его, а воссоздать аутентичный внутренний интерьер сельского быта. Новый музей пополнится семейными фотографиями Обеловых, здесь мы расскажем гостям о русском гостеприимстве, о повседневных заботах наших предков. Это будет очень интересная история, — рассказал Евгений Федоров, краевед, почётный гражданин Киржача и Киржачского района, предприниматель и благоустроитель.

Новая точка притяжения появилась в Киржаче благодаря слаженной работе. Реконструкцию дома в кратчайшие сроки выполнили одновременно три героические бригады строителей: бригада Сергея Мезенцева из республики Крым, мастера — братья Шершиловы и их команда, которые построили десяток деревянных мостов в городе. Их работа и самый длинный пешеходный мост России – Типографский. Реставрацию исторической части дома и наличников выполнила бригада известного в округе потомственного плотника-аргуна Михаила Гашина.

Территория у фасада здания вымощена брусчаткой.

Не бизнес проект, а семейное дело

Основатели новых гастрономических объектов в Киржаче подчеркивают, что это не бизнес-проект, а семейное дело. Было вложено много сил и души.

— Жизнь русского провинциального города конца ХIХ – начала ХХ веков ушла в далёкое прошлое, изменился образ жизни, забыты привычки, утратили смысл обычаи. Уже трудно сложить из оставшихся осколков прошлого цельный образ жизни горожан. Эту задачу мы и поставили перед собой, создавая такое семейное место, где как бы приостановилась давняя жизнь с традициями и обычаями, где могут встречаться родные за чашкой чая. Это не бизнес-проект. Это семейное дело, в которое мы вложили много сил и души. Мы надеемся, что в этом доме всегда будет много гостей, — сказала руководитель проекта Ирина Гайдай.

Пока вы планируете поездку в Киржач, программа «Точка на карте» уже сейчас предлагает совершить виртуальную экскурсию по Музею меди и латуни.