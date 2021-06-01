Липовую аллею во Владимире продлили до «Орбиты»

На юго-западе Владимира, в районе новостроек, высадили 17 мелколистных лип. Они стали продолжением аллеи между магистралью и тротуаром на Нижней Дуброве. Первые деревья там высадили в прошлом году. Об озеленении просили жители новостроек. Они обратились к депутатам горсовета и чиновникам в мэрию.

60 + 17 = 77

На улицах Нижняя Дуброва, Фатьянова, Тихонравова, Пугачева за последние пять лет появились десятки высотных домов. Они стоят так плотно, что едва хватает места для обустройства детских площадок и дорог во дворах. Что уж говорить о деревьях! Микрорайоны «Орбита» и 8-ЮЗ строили на пустырях — там совсем не было зелени. В прошлом году под нажимом общественности власти начали исправлять этот недостаток.

В 2020 году в 8-ЮЗ высадили 60 деревьев. В этом году еще 17.

Свободных мест под посадку деревьев немного. Поэтому используют все приемлемые земельные «островки». Сажают липы. Они хорошо приживаются и быстро растут. И в высоту могут достигать до 30 метров.

Николай Толбухин, председатель городского Совета народных депутатов г. Владимира:

Местные жители берут на себя обязательства следить за деревьями. Если будет особенно жарко и не всегда будет город успевать направить поливальную машину, жители сами будут с леечками ходить.

В этом году по городу собираются высадить 300 деревьев. Работу начали ещё в апреле. 45 лип появились на Гвардейской в микрорайоне Юрьевец. Ещё 10 высадили на Казарменной у Платоновского сквера.

В отделе охраны окружающей среды уверяют, что липы во Владимире имеют стопроцентную приживаемость. Их хвалят за неприхотливость, за устойчивость к перепадам погоды, за лёгкую переносимость обрезки. Всё, что было посажено в спальных районах, зеленеет и подрастает. Исключение составили только липы на Большой Московской. Не прижились. Но не из-за своих природных качеств. Просто условия им нужные не создали. И, в конце концов, срубили.

Сергей Сухопаров, главный эколог администрации г. Владимира:

Такие примеры, когда деревья посажены в асфальт, плиткой заложены, то у них умирает корневая система, сжигается.

Таких высадок больше не будет.

Более того, глава города поставил задачу разработать программу озеленения центральных улиц Владимира.

Другие зелёные острова

Сейчас у администрации города первостепенная задача — озеленить парк «Патриот». Его формируют на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира. 12 июня там высадят 80 алтайских кедров.

В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны. Некоторым деревьям присвоят памятные таблички. В течение летнего сезона в этом общественном пространстве посадят ещё 160 деревьев разных пород.

Сейчас, после массовой подрезки и ликвидации аварийных деревьев, в будущем парке остались только растения благородных пород: дубы, кедры, ели, клёны. Местами уцелела рябина. В следующем году там планируют высадить ещё 100 деревьев.

А вот туи никак не хотят приживаться во Владимире.

Туи не выжили ни в парке у ДДюТ, ни в сквере Перекопского городка. Туманна судьба деревьев в огромных вазонах, стоявших в прошлом году на Театральной площади. Их купили на спонсорские средства. Зимой увезли на склад. А весной не вернули. Почему? Ответа нет.

Между тем главный эколог города Сергей Сухопаров сообщил, что эксперименты с посадкой деревьев в кадках в центре города продолжат. Но сажать будут яблони. Например, аналогичные тем, что успешно прижились и уже подросли у театра кукол.

А ещё в мэрии в июле-августе по центральным улицам разберут часть плитки и высадят на освободившиеся участки деревья. Какие — пока решается.