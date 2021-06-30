Летом у нас все поливают, а зимой — стирают. Почему в Порецком нет воды?

Наталье Кривошеиной воду в пятилитровых бутылках привозят дети из Владимира. Баками уставлены ванная комната и балкон. Воды хватает, чтобы попить и приготовить еду. Сливать воду в унитазе она старается не чаще двух раз в день. Голову в последний раз мыла неделю назад. Воды в квартире нет уже третью неделю.

— Нам по телевизору говорят: мыть руки почаще. А чем мыть? — возмущается Галина Катаева.

Квартиры Галины и Натальи находятся на одной лестничной площадке. И дело происходит не в Эфиопии. Это село Порецкое под Суздалем, жители которого направили обращение в Москву, потому как другие жалобы ни к чему не привели.

Воды в селе не было около трех недель.

— Мне проще сказать, куда я не писала, — рассказывает Полина Васильева, председатель местного ТСЖ. — В район писала, в область, непосредственным работникам, контролирующим организациям. Я пишу на четырех страницах жалобу, мне присылают из четырех строчек ответ: «Не хватает средств и у вас столько-то должников».

Должники и хитрецы

Должников в Порецком не так много: 5-6 семей на все многоквартирные дома. Сами жители одной из причин перебоев с водой считают не должников, а махинации некоторых своих соседей.

— Я не буду называть фамилии, но на моей улице в доме живут десять человек и три коровы, а в месяц платят за куб воды. И это не единичный случай, — выводит на чистую воду хитрецов Галина Молчанова.

В разговоре со мной участвуют, по меньшей мере, человек двадцать. И когда речь заходит о том, что в проблемах села частично виноваты сами жители, которые явно льют больше воды, чем оплачивают, градус возмущения начинает зашкаливать.

Действительно, пока в селе будут оставаться неплательщики и хитрецы, у местной администрации будет вполне железный аргумент, оправдывающий перебои с водой. «Воруете, мухлюете и хотите, чтобы всё было хорошо?»

Скважина и башня

— А все же главная причина в том, что нам нужна еще одна скважина. Село за время своего существования разрослось. Нынешняя скважина с задачей уже не справляется. Даже новая башня не помогает, — делится соображениями Галина Молчанова.

Весь этот непростой разговор происходит на поле возле новенькой водонапорной башни, которую в селе построили пару лет назад. Она — отличный ориентир для народной сходки. На этом, судя по всему, ее функционал заканчивается. С водой в селе напряженка.

— Ремонт надо делать! Менять все трубы полностью, — выстраивает стратегию Галина Майорова, прожившая в селе тридцать лет.

Насос и дети

Кстати, именно на ремонтные работы ссылаются коммунальные службы в ответ на жалобы жителей. Хотя сами жители не видели в Порецком в последнее время ни одного рабочего. Так и получается: ремонтные работы ведутся, но не ведутся; новая башня есть, но толку от нее нет; воды нет, но… а вот тут без но. Воды нет.

— Вода в селе есть! Вчера там поменяли насос, — выдают мне в трубку в суздальской коммунальной службе.

— Как есть? – опешила.

— Звонили в детский сад, вода пошла, — уверяет оператор.

Детский сад, а точнее отсутствие там воды — одна из самых больших проблем для Порецкого. Молодых семей в селе живет много, а когда «обезвоженный» садик закрылся, детей девать стало некуда.

— У кого-то бабушки сидят, кто-то отгулы на работе берет, выкручиваемся, как можем, — говорит Светлана, мама 5-летней дочери.

О том, что садик закрывается, в чате написали два дня назад. К тому моменту воды в Порецком не было уже две недели.

— До этого жители приносили в сад воду в канистрах, еду готовили дома, несмотря на то, что это запрещено СанПиНами, — рассказала Елена Удилова.

Толщиной с мизинец

Звонок в коммунальную службу случился на следующий день после беседы с жителями Порецкого. Может, действительно, пошла вода? Звоню в село.

— Струйка толщиной с мизинец, — отвечает по телефону Лариса (именно она записала обращение в Москву), — в детском садике то же самое.

Формально, да, вода есть. Но голову таким напором все еще не помоешь.

Село Порецкое стоит на реке, «по реке» — отсюда и название.

На нижней улице вода есть практически всегда, там, если что, и до реки недалеко. А до верха села вода не доходит. Замена насоса в этом контексте — даже не полумера, дай бог, четверть…

Еще одна возможная причина проблем с водой в Порецком (на нее периодически ссылаются чиновники) – дачники. Они приезжают в село поливать свои огороды. Допустим, дачники объясняют перебои летом. Но зимой вода тоже исчезает.

— Летом у нас все поливают, а зимой — все стирают. Ну, это же смех, а не причины! — говорит Галина Майорова. По словам женщины, проблемам с водой в Порецком не один десяток лет, и от времени года они не зависят.

Воды нет нигде

Репортаж из Порецкого вышел в группах «Призыва» в соцсетях накануне. И, судя по комментариям, дефицит воды — дело распространенное.

— Да там не только в Порецком, в окружении Павловского в сёлах нет воды! — пишет Антонина Доброхотова.

— В МЮДе тоже не было воды в этом году, — добавляет Полина Тарбеева.

— Воды нигде нету: в Гороховце по графику дают, но и то она не всегда есть. А две недели не было вообще, — возмущается Наталья Мазурина.

Но есть и комментаторы другого толка. К примеру:

— Вода там есть. Просто люди не хотят её пить. Порецкое же на реке, — пишет народный экскурсовод Алексей Валентинович.

— А колодцы? – спрашивает Наталья Миронова.

Тема колодцев всплывала и в разговоре с жителями села.

— Звонили в разные инстанции. Единственное, что нам предлагают, — копайте колодцы. Но, извините, на это не у каждого есть средства, — качает головой Елена Удилова.

Еще о причинах

Условно возможные причины отсутствия воды в Порецком можно разделить на две большие группы: те, о которых говорят чиновники, и те, на которые ссылаются местные.

Причины от чиновников – это ремонтные работы, дачники, должники.

Причины от сельчан — старые трубы, мало скважин, махинации со счетчиками.

Уже после репортажа на почту «Призыва» написал мужчина, представившийся жителем Порецкого.

— Жители села хотят, чтобы кто-то за них что-то сделал. Никто и никуда ничего не пишет, не жалуется. О том, что повреждена и скоро упадет водонапорная башня, писал я. Именно после моего обращения и жалоб поменяли и поставили новую, — уточняет мужчина. — Но вот в чем проблема: всю зиму башня течет (работает с переливом). Отсекающего устройства нет, и вода льется на землю и замерзает в виде льда. Как говорил Афоня: «Струйка воды толщиной в спичку дает утечку 200 литров в сутки». А там всю зиму перелив. Вот и считайте. Кстати, все за работу насоса платят и всех все устраивает…

Проблем и причин много, какие-то из них периодически решаются, им на смену приходят новые. Каждый отдельный житель села Порецкое знает, что нужно сделать, а консенсуса нет. Найти бы им человека, который помог бы во всем разобраться, чтобы ему доверяли все жители. Но где же его такого возьмешь?