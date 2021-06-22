Квитанции за мусор владимирцам будет доставлять новый агент

Квитанции за мусор жителям Владимира доставит новый агент. До последнего времени их выписывал ЕРИЦ, а с 1 июля будет — ЕРКЦ (единый расчетно-кассовый центр). Связано это с решением регионального оператора по обращению с отходами «Биотехнологии». Компания выбрала нового партнёра. Так будет лучше для абонентов, считают там. Раньше, по информации «Биотехнологии», с доставками квитанций случались сбои, а теперь всё будет, как по маслу.

Под нового агента заведут только Владимир. Другие территории, где работает компания «Биотехнологии» (Радужный, Ковров, Вязниковский, Гороховецкий, Суздальский, Ковровский, Судогодский и Камешковский районы) останутся в ЕРИЦ. То ли там сбоев не было. То ли население не шибко требовательное.

Комментарий власти и оператора

О смене партнёра «Биотехнологий» журналистам сообщила директор департамента ЖКХ администрации области Елена Семенова. Решение регоператор принял самостоятельно, подчеркнула она.

Компания ЕРИЦ, по словам директора департамента, пыталась переубедить «Биотехнологии». Обещала снижение комиссии и другие бонусы по обслуживанию. Но оператор остался непреклонен.

В ЕРКЦ переведут 165 тысяч счетов.

Кроме сбоев с доставкой квитанций, его не устраивают высокие проценты за обслуживание. И немалые долги населения за вывоз мусора. В конце концов, это бизнес, и компания выбирает то, что выгоднее.

Игорь Томеев, заместитель генерального директора «Биотехнологии»

Основная причина ухода — это бизнес-решение. Будет единый ресурс. Это удобно для населения. Чем менее он спорен, тем охотнее его платят.

Поймите, такой объем и такой масштабный бизнес при недофинансировании вести достаточно тяжело.

Это огромные затраты.

Мы стараемся выполнить все социальные обязательства перед населением, работаем исключительно в правовом поле.

Берем месяц паузу, и все будет нормально.

Снова в очередь?

А как же качество обслуживания клиентов? С одной стороны, теперь ЕРКЦ и «Биотехнологии» находятся в одном здании — на Разина, 21. С другой стороны, у ЕРКЦ имеется весьма негативный опыт общения с клиентами по расчетам «Владимирводоканала». Этот агент выставляет счета за воду владимирцам с апреля, а очереди у офиса стоят до сих пор.

Причем, у кассового центра нет филиалов. Все толпятся перед одной дверью и звонят по одному телефону. Жалоб масса. Для сравнения, у ЕРИЦ филиалы по всей области. У этого агента на первом этапе тоже были сбои с расчетами. В частности, и двойные мусорные квитанции выставляли, и включали в платёж «мертвые души». Но поток людей дробился по филиалам. И даже при этом были большие очереди.

Елена Семенова, директор департамента ЖКХ области:

Посыл-то какой был изначально в создании ЕРИЦ? Чтобы было удобно людям. Чтобы закрыть проблему с множеством квитанций.

Хотим сейчас попробовать единую квитанцию в Суздальском районе. За электричество, мусор и капремонт. Чтобы было максимально услуг в одной квитанции.

Если ЕРКЦ сможет такое сделать во Владимире, то будет хорошо.

Представитель «Биотехнологии» уверяет, что в случае чего дозвониться до них легко. Передать необходимые коррективы можно по электронной почте, через мессенджеры. Но при этом объявляет, что с 21 июня абонентский отдел по работе с физическими лицами компании приостанавливает приём граждан. Что ж, посмотрим, как будет на самом деле. Вот контакты «Биотехнологии».

Телефоны: +7 (991)319-10-06; +7 (901) 141-84-82.

Электронная почта: bioteh33@mail.ru.

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