Крупный пожар в столовой произошел в Гусь-Хрустальном

В Гусь-Хрустальном ликвидируют крупное возгорание по адресу: улица Волгоградская, дом 4. По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, сигнал о происшествии поступил в 8 часов 50 минут. По состоянию на 10 утра, пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. Открытого горения не наблюдается.

На месте происшествия работают два звена газодымазащитной службы, 29 человек и 10 единиц техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

— В настоящее время уточняется принадлежность здания. Известно, что оно принадлежит нескольким собственникам, часть здания используется как столовая, по остальным информация уточняется, — пояснили ситуацию в пресс-службе регионального управления МЧС. — Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных удалось снять угрозу распространения огня на первый и второй этажи, а также перехода огня на соседние строения. Дознаватели МЧС России устанавливают причины происшествия.

Существовала угроза распространения огня по всему зданию, а также угроза перехода огня на соседние строения.

О том, что в здании располагается столовая, пишут и местные жители в социальных сетях. Люди отмечают, что по этому адресу можно было недорого пообедать. Что будет на этом месте теперь, сложно сказать. Строение было сильно повреждено огнем.

На кадрах, опубликованных в популярных городских пабликах, хорошо видно, что пламенем была охвачена кровля двухэтажного здания. А столб черного дыма был виден издалека. В комментариях под новостью местные жители отмечают, что крыша вспыхнула одновременно в разных местах. Складывается ощущение, что очагов возгорания может быть несколько. А это указывает на поджог. Однако утверждать это еще рано.

Сгорел Дом культуры

На память сразу же приходит пожар, который произошел в Доме культуры Гусь-Хрустального летом прошлого года. Тогда огонь тоже вспыхнул на крыше. Площадь возгорания составил 2400 квадратных метров. По предварительной информации, причиной возгорания мог быть поджог чердачного помещения.

Проведенная на месте ЧП экспертиза показала, что восстановить сгоревшее здание не получится. Строение 1930 года постройки было уничтожено огнем. Все деревянные перекрытия сгорели. Кирпичная кладка сильно пострадала.

Дом культуры, который уже не использовался по назначению, пойдет под снос. Чиновник пообещал, что на этом месте точно не построят новый торговый центр. Как только в бюджете найдется необходимое финансирование, здесь появится новое учреждение культуры.