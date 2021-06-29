Крестный ход во Владимире пройдет на автомобилях 

Владимирская епархия сообщила об отмене пешего крестного хода из Владимира в Боголюбово, который был запланирован на грядущий четверг, 1 июля. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе пройдёт он в несколько ином формате. Боголюбскую икону Пресвятой Богородицы верующие повезут на машинах.

Вместо пешего – автомобильный

— Согласно указу губернатора Владимирской области о запрете массовых мероприятий и письму от руководителя владимирского Роспотребнадзора Даниловой Т. Е., предупреждающей об уголовной ответственности за нарушение указа о массовых собраниях во время пандемии COVID- 19, традиционный крестный ход с Боголюбской иконой Божией Матери пройдёт в формате автомобильного крестного хода, — сообщает пресс-служба Владимирской епархии.

Автомобильный крестный ход начнется в 7.30 от Алексеевского мужского монастыря и проследует в Свято-Боголюбский женский монастырь в Боголюбово.

Из-за коронавирусных ограничений крестный ход во Владимире проведут на автомобилях.

Пока нет сообщений о том, перекроют или нет движение из-за крестного хода. В позапрошлом году движение останавливали на участке от Суздальского проспекта до «Пекинки». Водителям предложили объезд по улицам Комиссарова, Егорова, «Пекинке» и Суздальскому проспекту.

В июле Владимирской епархией запланирован еще один крестный ход — с мощами Александра Невского. Он намечен на 5 июля во Владимире. Встречать святыню будут у ворот Богородице-Рождественского монастыря.

Требование Роспотребнадзора

Еще на прошлой неделе в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области выступили против проведения крестного хода. В ведомстве дали понять, что расслабляться пока никак нельзя. Третья волна идет по другому сценарию, стремительно наращивая темпы. Но повлиять на ситуацию в наших силах. О сложности эпидобстановки говорит и введенный губернатором региона запрет на проведение массовых мероприятий.

Сейчас в регионе разрешены мероприятия на открытом воздухе, но только на огражденной территории. И веселиться смогут не все. Пускать будут только сделавших прививку граждан, им придется предъявить соответствующий сертификат, и обладателей отрицательного теста ПЦР со сроком действия не более трех дней.

Напомним, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса крестного хода не было. При этом духовенство совершило полет с Боголюбской иконой Божией Матери над регионом, чтобы уберечь жителей от коронавируса. Вертолет для этой миссии выделило Владимирской епархии МЧС.