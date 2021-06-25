Крестный ход из Владимира в Боголюбово соберёт казаков и молодёжь

Крестный ход из Владимира в Боголюбово состоится в четверг, 1 июля. Верующие пронесут Боголюбскую икону Пресвятой Богородицы. Путь паствы проляжет между двух монастырей с одинаковым названием — Свято-Боголюбский. Но во Владимире он мужской (и к его наименованию прибавлено «Алексиевский») а в Суздальском районе — женский. Накануне, 30 июня, в мужском монастыре пройдёт Всенощное бдение, а в путь верующие двинутся рано утром.

Порядок действия

Икона Боголюбской Божией матери находится в Успенском кафедральном соборе города Владимира. В мужской монастырь её привезут на машине. Прибудет святой лик под колокола — сопровождать его будет передвижная звонница. Встретит икону настоятель монастыря архимандрит Зосима (Шевчук) с братией. Произойдёт это, по плану, в 17 часов. А потом начнётся Всенощное бдение.

Начало крестного хода – 1 июля в 6.30 утра.

До Боголюбова верующие рассчитывают добраться за полтора часа. Возглавит Крестный ход протоиерей Сергий Фестигнатов. В шествии примут участие более шести десятков представителей духовенства, воспитанники семинарии, курсанты Владимирского юридического института, казаки, военные, православная молодёжь, хор Преображенского монастыря села Спас-Купалищи и просто желающие.

Казаки пойдут справа и слева от Крестного хода для обеспечения порядка.

В восемь утра Крестный ход с чудотворной иконой встретит в Боголюбовском монастыре митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Будет Божественная литургия. Затем – трапеза. Для духовенства отдельно, для воинства отдельно, мирянам вынесут пирожки и квас.

Икона против пандемии

Пока нет сообщений о том, перекроют или нет движение из-за крестного хода. Трассу М-7 на полтора часа уж наверняка никто перекрывать не станет. В позапрошлом году движение останавливали на участке от Суздальского проспекта до «Пекинки». Водителям предложили объезд по улицам Комиссарова, Егорова, «Пекинке» и Суздальскому проспекту.

Второй вопрос — допустимо ли такое шествие в период пандемии? В прошлом году крестного хода не было, но духовенство совершило полет с Боголюбской иконой Божией Матери над регионом, чтобы уберечь жителей от коронавируса. Вертолет для этой миссии выделило Владимирской епархии МЧС.

Сейчас решили вернуться к старинной традиции. Тут можно вспомнить, что старинный список с Боголюбского лика — Боголюбскую-Зимаровскую икону (она хранилась в Рязанской губернии) в 1771 году приносили в Москву. Это было во время чумы. И принесли её именно для излечения больных. Говорят, помогло. Может, и сейчас сработает?