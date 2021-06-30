Красноармеец вернулся на родину благодаря сотрудничеству российских и украинских поисковиков

В селе Небылое Юрьева-Польского района сегодня предали земле останки красноармейца Ивана Майорова. Он погиб в 1941 годах на Украине. А на родину его прах попал благодаря сотрудничеству российских и украинских поисковиков. В 10 утра на площади в Небылом состоялся траурный митинг. Ивана Майорова отпели в Свято-Успенском Космином монастыре. Затем красноармеец с почестями был похоронен в родной земле — на кладбище села Небылое.

На торжественной церемонии прощания присутствовали поисковики, представители Министерства обороны РФ, администрации Юрьева-Польского района и Небыловской поселковой администрации, а также местные жители.

Долгие поиски

Останки Ивана Майорова и его смертный медальон нашли украинские поисковики в середине сентября 2019 года в районе села Ивановка-2 Барвенковского района Харьковской области. Имя на бланке медальона удалось прочитать после трудной экспертизы.

В январе 2021 года о находке от Всеукраинской общественной организации «Союз «Народная память» узнали поисковики Владимирской областной общественной организации «Часовые памяти».

Украинские поисковики просили владимирских коллег найти родственников Майорова, а в случае если поиски не увенчаются успехом, рассмотреть возможность торжественного захоронения бойца на исторической Родине. Поиск родственников 19-летнего красноармейца в Юрьев-Польском районе результата не дал.

Возвращение на родину

В марте нынешнего года власти Небыловского сельского поселения приняли решение привезти останки Ивана Майорова с Украины и похоронить его на родине. Церемония передачи состоялась 27 апреля на нейтральной территории пограничного перехода Новые Юрковичи — Сеньковка.

6 мая гроб Ивана Майорова был передан представителям Владимирской области на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ.

До сегодняшнего дня останки хранились в Свято-Успенском Космином монастыре.

Согласно документам архива Владимирского загса Иван Филиппович Майоров родился 12 февраля 1922 года в селе Большое Барово Юрьевского уезда Владимирской губернии (в настоящее время это территория Юрьева-Польского района Владимирской области). Большое Барово признано фактически несуществующим в 1980-е годы. У солдата была жена Евдокия Андреевна Козлова.

Иван Майоров воевал с первых месяцев войны, он был минометчиком 78-го стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии 12-й армии. Солдат считался пропавшим без вести на территории Украины в период с 3 по 18 октября 1941 года.