выставка мотоциклов

Ковровские мотоциклы советской эпохи покажут в Суздале

В городе-музее открылась выставка «Два колеса»

В Суздальском кремле открылась новая выставка под названием «Два колеса» (6+). На ней представлены дорожные и спортивные мотоциклы производства ковровского завода имени В.А. Дегтярёва, а также спортивный инвентарь и фотоматериалы. Среди экспонатов можно увидеть и легендарный «СКУ-5». Техника предназначалась для участия в соревнованиях по зимнему мотокроссу. В 1973 году в турнире по мотоболу впервые приняла участие заводская команда «Ковровец». Впоследствии она стала многократным победителем чемпионата и кубка СССР, России и призёром международных соревнований.

Надежная техника

В числе первых выставку «Два колеса» посетили коллекционеры мотоциклов, коллеги из ковровского музея и просто любители этого двухколесного транспорта. Так, представитель мотоклуба «Северный ворон» из города Рыбинска Алексей Трошичев признался, что ковровская техника очень надежна.

Алексей Трошичев, представитель мотоклуба «Северный ворон» (г. Рыбинск)

  • Из ковровских мотоциклов у меня первый был уже более современный – это «ЗиД Lifan».
  • С ним связано у меня очень много. 4 года владения, более 40 тысяч километров.
  • Вопросов в принципе не возникало таких крупных к двигателю, к технической части.
  • Вовремя обслуживать, и все едет.

Посетили выставку и представители завода имени В.А. Дегтярёва. Конструктор ЗиДа отметил, что их предприятие – одно из немногих в стране – продолжает до сих пор выпускать мотоциклы.

ковровский мотоцикл

Выставка будет работать до 5 сентября. Фото группы «Завод имени Дегтярёва | Ковров»

Первые мотоциклы

В Коврове производили не только оружие, но и мотоциклы. В августе 1916 года было начато строительство Ковровского пулеметного завода. В 1946 году в рамках послевоенного частичного перехода на производство гражданской продукции, на заводе началось создание мотоциклов.

Первой моделью был К-125. Он развивал скорость порядка 70 километров в час. С 1950-х гг. на заводе выпускали дорожные и спортивные мотоциклы. Модели «Ковровец» и «Восход» экспортировались в десятки стран мира, успешно участвовали в международных соревнованиях. Всего с момента выпуска первого мотоцикла на заводе было произведено более 8 миллионов единиц техники.

ковровский мотоцикл

Выставка расположилась на территории Суздальского кремля

Гордый лозунг ковровского ЗиДа: «Каждый четвертый мотоцикл в Советском Союзе – наш!»

Выставка «Два колеса» совпала с юбилеем. В 2021 году отмечается ровно 75 лет со «дня рождения» первой ковровской мотомашины. Выставка будет работать на территории Суздальского кремля до 5 сентября.

Не менее примечательна история Коврова с древних времен. Она также хранит немало любопытных фактов. Совершить виртуальное путешествие в этот город позволит наша программа «Точка на карте».

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Ольга Ефремова

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