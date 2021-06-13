Ковровские мотоциклы советской эпохи покажут в Суздале

В Суздальском кремле открылась новая выставка под названием «Два колеса» (6+). На ней представлены дорожные и спортивные мотоциклы производства ковровского завода имени В.А. Дегтярёва, а также спортивный инвентарь и фотоматериалы. Среди экспонатов можно увидеть и легендарный «СКУ-5». Техника предназначалась для участия в соревнованиях по зимнему мотокроссу. В 1973 году в турнире по мотоболу впервые приняла участие заводская команда «Ковровец». Впоследствии она стала многократным победителем чемпионата и кубка СССР, России и призёром международных соревнований.
Надежная техника
В числе первых выставку «Два колеса» посетили коллекционеры мотоциклов, коллеги из ковровского музея и просто любители этого двухколесного транспорта. Так, представитель мотоклуба «Северный ворон» из города Рыбинска Алексей Трошичев признался, что ковровская техника очень надежна.
Алексей Трошичев, представитель мотоклуба «Северный ворон» (г. Рыбинск)
- Из ковровских мотоциклов у меня первый был уже более современный – это «ЗиД Lifan».
- С ним связано у меня очень много. 4 года владения, более 40 тысяч километров.
- Вопросов в принципе не возникало таких крупных к двигателю, к технической части.
- Вовремя обслуживать, и все едет.
Посетили выставку и представители завода имени В.А. Дегтярёва. Конструктор ЗиДа отметил, что их предприятие – одно из немногих в стране – продолжает до сих пор выпускать мотоциклы.
Первые мотоциклы
В Коврове производили не только оружие, но и мотоциклы. В августе 1916 года было начато строительство Ковровского пулеметного завода. В 1946 году в рамках послевоенного частичного перехода на производство гражданской продукции, на заводе началось создание мотоциклов.
Первой моделью был К-125. Он развивал скорость порядка 70 километров в час. С 1950-х гг. на заводе выпускали дорожные и спортивные мотоциклы. Модели «Ковровец» и «Восход» экспортировались в десятки стран мира, успешно участвовали в международных соревнованиях. Всего с момента выпуска первого мотоцикла на заводе было произведено более 8 миллионов единиц техники.
Гордый лозунг ковровского ЗиДа: «Каждый четвертый мотоцикл в Советском Союзе – наш!»
Выставка «Два колеса» совпала с юбилеем. В 2021 году отмечается ровно 75 лет со «дня рождения» первой ковровской мотомашины. Выставка будет работать на территории Суздальского кремля до 5 сентября.
Не менее примечательна история Коврова с древних времен. Она также хранит немало любопытных фактов. Совершить виртуальное путешествие в этот город позволит наша программа «Точка на карте».
Ольга Ефремова
Фото Владимиро-Суздальского музея-заповедника
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