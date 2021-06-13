Ковровские мотоциклы советской эпохи покажут в Суздале

В Суздальском кремле открылась новая выставка под названием «Два колеса» (6+). На ней представлены дорожные и спортивные мотоциклы производства ковровского завода имени В.А. Дегтярёва, а также спортивный инвентарь и фотоматериалы. Среди экспонатов можно увидеть и легендарный «СКУ-5». Техника предназначалась для участия в соревнованиях по зимнему мотокроссу. В 1973 году в турнире по мотоболу впервые приняла участие заводская команда «Ковровец». Впоследствии она стала многократным победителем чемпионата и кубка СССР, России и призёром международных соревнований.

Надежная техника

В числе первых выставку «Два колеса» посетили коллекционеры мотоциклов, коллеги из ковровского музея и просто любители этого двухколесного транспорта. Так, представитель мотоклуба «Северный ворон» из города Рыбинска Алексей Трошичев признался, что ковровская техника очень надежна.

Алексей Трошичев, представитель мотоклуба «Северный ворон» (г. Рыбинск)

Из ковровских мотоциклов у меня первый был уже более современный – это «ЗиД Lifan».

С ним связано у меня очень много. 4 года владения, более 40 тысяч километров.

Вопросов в принципе не возникало таких крупных к двигателю, к технической части.

Вовремя обслуживать, и все едет.

Посетили выставку и представители завода имени В.А. Дегтярёва. Конструктор ЗиДа отметил, что их предприятие – одно из немногих в стране – продолжает до сих пор выпускать мотоциклы.

Первые мотоциклы

В Коврове производили не только оружие, но и мотоциклы. В августе 1916 года было начато строительство Ковровского пулеметного завода. В 1946 году в рамках послевоенного частичного перехода на производство гражданской продукции, на заводе началось создание мотоциклов.

Первой моделью был К-125. Он развивал скорость порядка 70 километров в час. С 1950-х гг. на заводе выпускали дорожные и спортивные мотоциклы. Модели «Ковровец» и «Восход» экспортировались в десятки стран мира, успешно участвовали в международных соревнованиях. Всего с момента выпуска первого мотоцикла на заводе было произведено более 8 миллионов единиц техники.

Гордый лозунг ковровского ЗиДа: «Каждый четвертый мотоцикл в Советском Союзе – наш!»

Выставка «Два колеса» совпала с юбилеем. В 2021 году отмечается ровно 75 лет со «дня рождения» первой ковровской мотомашины. Выставка будет работать на территории Суздальского кремля до 5 сентября.

Не менее примечательна история Коврова с древних времен. Она также хранит немало любопытных фактов. Совершить виртуальное путешествие в этот город позволит наша программа «Точка на карте».