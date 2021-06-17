Коронавирусом во Владимирской области за сутки заболели 56 человек

Еще 56 инфицированных коронавирусом выявлено за прошедшие сутки во Владимирской области. Это на 4 человека больше, чем накануне. Пока это самый большой показатель за июнь. По данным регионального управления Роспотребнадзора, все случаи подтверждены лабораторно.

Тройку лидеров по заболеваемости возглавляет Владимир: за прошедшие сутки плюс 13 заболевших. Далее следуют Гусь-Хрустальный и Ковровский районы. Там зафиксировано 7 и 5 новых случаев ковида соответственно.

По 4 инфицированных прибавили Муромский, Петушинский и Камешковский районы. В Вязниковском, Суздальском, Судогодском, Юрьев-Польском, Меленковском, Александровском, Киржачском районах подтверждено по 2 новых случая. По одному заболевшему в Собинском, Селивановском, Кольчугинском, Гороховецком районах и городе Радужном.

— Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование, — сообщил сайт управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

СПРАВКА: Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 34 373 случая заболевания: 7832 в г. Владимире, 4154 в Гусь-Хрустальном, 3774 в округе Муром, 2465 в Ковровском, 2169 в Александровском, 2019 в Петушинском, 1441 в Юрьев-Польском, 1344 в Вязниковском, 1524 в Кольчугинском, 1285 в Суздальском, 1064 в Собинском, 1081 в Киржачском, 958 в Меленковском, 812 в Камешковском, 755 в Гороховецком, 726 в Селивановском, 536 в Судогодском, 434 в г. Радужном.

За прошедшие сутки, сообщает сайт стопкоронавирус.рф, выздоровело 49 человек. Трое пациентов с коронавирусом скончались. Всего за время пандемии умерло 1239 жителей Владимирской области с официальным диагнозом COVID-19.

Коронавирусом на данный момент болеют 1139 жителей Владимирской области.

О том, что в регионе не исключается третья волна пандемии, сообщил накануне и Владимир Сипягин, выступая перед медиками по случаю профессионального праздника. Губернатор Владимирской области видит выход в массовой вакцинации. Сам он на своей пресс-конференции 16 июня заявил, что намерен привиться в ближайшие дни.

− Во Владимирской области сегодня можно сделать любую из трех вакцин: есть «Спутник V», «ЭпиВак» и «КовиВак». Все они абсолютно безопасны. Однако мы вынуждены констатировать низкие темпы вакцинации в регионе. Порядка 8 тысяч человек в сутки можем прививать, но приходит всего 1,5 – 2 тысячи человек. Особенно слабо кампания идет среди молодежи, — заявил Владимир Сипягин и пообещал бонусы тем, кто привьется. В частности, рассматриваются два варианта: отгулы работникам бюджетных учреждений и денежные гранты активным муниципалитетам.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за роста заболеваемости в регионе начали наращивать коечный фонд под коронавирусных больных. На базе терапевтического и пульмонологического отделений владимирской городской больницы №2 открывается ковидный госпиталь на 70 коек.