Кому отказывают в перерасчёте выплат на детей 3-7 лет

Свыше 28 тысяч семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих во Владимирской области, подали заявки на перерасчет ежемесячных выплат. С апреля 2021-го в регионе ввели дифференциацию на сумму данной субсидии. В зависимости от среднедушевого дохода семьи и наличия или отсутствия имущества семьи могут претендовать на одну из трёх выплат: 50% от прожиточного минимума на ребенка (5647 рублей), 75 % — 8470,50 рублей и 100 % — 11294 рублей. Восьми тысячам семей предоставили возможность получать максималку. А вот свыше 10 тысяч семей получили отказ на перерасчёт.

Учитывают имущество

— При решении вопроса о выплатах учитываются доходы и наличие имущества. Если, например, площадь квартиры (или квартир) превышает допустимую хотя бы на несколько квадратных метров, даже если семья многодетная, то выплату не начислят, — пояснила директор департамента социальной защиты населения администрации области Любовь Кукушкина.

Среднедушевой доход семьи не должен превышать подушевую «минималку» — 11093 рубля на человека в месяц.

Причем считают доходы с учетом налогов, хотя их у членов семьи и удерживают. Неправильный расчет доходов тоже является одной из причин отказа в выплатах.

Кому начисляют

На выплату могут претендовать малоимущие семьи, обладающие следующим имуществом и сбережениями:

— одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи — менее 24 кв.м.

— одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи – меньше 40 кв.м.

— одной дачей;

— одним автотранспортным, мототранспортным средством, машиноместом или двумя, если семья многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью или семье в рамках мер социальной поддержки выдано автотранспортное или мототранспортное средство;

— земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га, если участки расположены в сельских поселениях.

Учитывают нюансы

Для расчёта нуждаемости органы соцзащиты используют сведения о доходах, полученных семьей за год, предшествующий 4 месяцам до назначения выплаты.

— Отказ также получили те семьи, где никто не получает доход от трудовой или творческой деятельности (заработная плата, авторские гонорары, выплаты по гражданско-правовым договорам), доход от предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых. Назначат выплату тем, у кого есть объективная причина нулевого дохода, — сказала Любовь Кукушкина.

К объективным причинам относится уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье или если речь идет о единственном родителе, а также уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет.

На сегодня 90% семей с детьми оформляют выплаты через портал госуслуг. Подробная информация о документах для оформления есть на сайте департамента социальной защиты.

Есть и горячая телефонная линия по выплатам на детей от 3 до 7 лет: (4922)-540313 и (4922)-545420.