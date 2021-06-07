Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Торговый дом ЗЕВС» на действия АО «Газпром газораспределение Владимир» при проведении запроса предложений в электронной форме признана обоснованной

В управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба ООО «Торговый Дом ЗЕВС» на действия заказчика и организатора торгов – АО «Газпром газораспределение Владимир» при проведении запроса предложений в электронной форме по отбору организаций на поставку товаров по номенклатурной группе: детали соединительные, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела, в обжалуемых действиях АО «Газпром газораспределение Владимир» Комиссией Владимирского УФАС России было выявлено нарушение Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана обоснованной. В целях устранения нарушения в адрес Заказчика выдано предписание об устранении нарушения.