Кинотест: какие военные фильмы снимали во Владимирской области?

Времена меняются, а тема остается. Вот уже около восьмидесяти лет в нашей стране выходят фильмы о Великой Отечественной войне. Самые первые из них появились еще в военные годы. В них как нельзя лучше показано, насколько тяжелым был путь нашего народа к освобождению Родины от агрессоров. Эти фильмы – дань памяти героизму, мужеству и самоотверженности людей, которые отстояли мир на Земле. Некоторые из этих кинолент были сняты во Владимирской области. В День памяти и скорби 22 июня давайте вспомним эти работы с помощью данного теста?