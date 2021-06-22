Кинотест: какие военные фильмы снимали во Владимирской области?

Дань памяти героизму и мужеству советских людей

Времена меняются, а тема остается. Вот уже около восьмидесяти лет в нашей стране выходят фильмы о Великой Отечественной войне. Самые первые из них появились еще в военные годы. В них как нельзя лучше показано, насколько тяжелым был путь нашего народа к освобождению Родины от агрессоров. Эти фильмы – дань памяти героизму, мужеству и самоотверженности людей, которые отстояли мир на Земле. Некоторые из этих кинолент были сняты во Владимирской области. В День памяти и скорби 22 июня давайте вспомним эти работы с помощью данного теста?

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Автор:
Лысова Татьяна

Лысова Татьяна

Корректор, обозреватель
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