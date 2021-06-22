Кинотест: какие военные фильмы снимали во Владимирской области?

Времена меняются, а тема остается. Вот уже около восьмидесяти лет в нашей стране выходят фильмы о Великой Отечественной войне. Самые первые из них появились еще в военные годы. В них как нельзя лучше показано, насколько тяжелым был путь нашего народа к освобождению Родины от агрессоров. Эти фильмы – дань памяти героизму, мужеству и самоотверженности людей, которые отстояли мир на Земле. Некоторые из этих кинолент были сняты во Владимирской области. В День памяти и скорби 22 июня давайте вспомним эти работы с помощью данного теста?

Для какого фильма Григория Чухрая снималось массовое движение войск по фронтовой дороге в Суздальском районе? Чистое небо Сорок первый Баллада о солдате Правильно! Неправильно! - Натурные съемки для какого фильма Ларисы Шепитько по книге Василя Быкова проходили в Муромском и Меленковском районе? Волчья стая Восхождение Альпийская баллада Правильно! Неправильно! - Для какого фильма Гороховец превратился в арену жестоких боев с окопами, дотами и дзотами? Битва за Москву Битва за Берлин Битва за Севастополь Правильно! Неправильно! - Ключевые эпизоды какого фильма по книге Константина Симонова снимали в селе Батыево Суздальского района? Жди меня Живые и мертвые Парень из нашего города Правильно! Неправильно! - События какой киноленты «Белорусьфильма» развивались на фоне старинных улочек и корпусов тракторного завода города Владимира? Иван Макарович Саша-Сашенька Павлуха Правильно! Неправильно! - Эпизоды какого фильма о подростках, которые своим самоотверженным трудом помогают фронту, снимались в поселке Городищи Петушинского района? Орленок Казаки-разбойники Мальчишки ехали на фронт Правильно! Неправильно! - Для какого фильма по мотивам романа Ивана Акулова «Крещение» на полигоне в Сергейцево Ковровского района снимали бои с танками и взрывами? И была война Расжалованный Днепровский рубеж Правильно! Неправильно! - Эпизоды какого фильма о любви командира батальона Акимова и военной переводчицы Анечки Белозеровой снимали в Суздале? Прощай Сердце друга Непрошенная любовь Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Какие военные фильмы снимали во Владимирской области? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook