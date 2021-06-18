Как живёт самый молодой город области

Самый молодой город Владимирской области — это Радужный. Нет, конечно, могут сказать, что вот и Курлово недавно стало городом, но не в обиду ему будет сказано, Радужный — это всё-таки полноценный город, безо всяких «но». Высотные дома, просторные улицы и вообще — цивилизация. Другие могут позавидовать. А проект «Место на жительство» умело подогреет эту зависть (белую, исключительно белую). Смотрите новую программу из города Радужный!

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, но если нет возможности посмотреть программу «Место на жительство» немедленно – вот текстовой вариант.

Спортивный город

Радужный имеет особый статус — закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО). Но многие жители Владимирской области здесь были: у друзей, родственников и знакомых. А почти 20 тысяч человек живут там постоянно. И, в принципе, неплохо живут.

Первый жилой дом в Радужном построили в 1972 году.

Городу меньше полувека. Сам Радужный молодой, и население молодое: средний возраст — 44 года. Поскольку город всегда был на особом положении, в нём созданы очень комфортные условия проживания. Сказать, что социальная инфраструктура развита — ничего не сказать. Тут как в Греции, всё есть: и культурные центры, и спортивные, и кинозал, и места отдыха. Даже секцию по полиатлону ведёт не просто тренер, а трёхкратный чемпион Европы по биатлону Алексей Слепов.

— Тренировки у нас разнообразные. И велосипед, и бег, и плавание, и тренажёрный зал, и стрельба в тире — то есть, очень много направлений собрано в секции, — говорит спортсмен.

Множество спортивных секций для детворы и молодёжи, разнообразные досугово-культурные образования — всё это в Радужном налажено и действует многие годы. Всё это в шаговой доступности и для многих безвозмездно, то есть даром. Например, занятия в муниципальном бассейне.

— Обучение детей в учебных группах у нас совершенно бесплатное. Мы работаем для детей с 5 лет. Дети у нас ходят сначала в семейный бассейн, а потом с 1-го класса начинают заниматься уже в группах. Также бесплатно занимаются люди с ограниченными возможностями, и т.н. университет третьего возраста – те, кому 60+, — объяснила тренер по плаванию Елена Храмикова.

В одной только ДЮСШ занимаются почти 500 ребят.

Большой популярностью пользуются силовые виды спорта: греко-римская борьба и бокс. Многие дети начинают осваивать азы с самого раннего возраста.

На свежем воздухе

Делу время — потехе час. Отдохнуть в Радужном можно на лоне природы. Недавно обновили парк культуры и отдыха. Там есть батуты, аттракционы, детские площадки и спортивные тренажёры. Парк освещён, так что находиться там можно хоть до ночи.

— Самое главное, у нас безопасно. В парке установлено больше 18 видов камер. Система устроена таким образом, что, пройдя из одной точки парка в другую, вы, как минимум, попадёте на три вида камер, — объяснил директор Александр Захаров.

В прошлом году в парк завели оптоволокно. Это даёт новые возможности. В ближайшее время там будут организованы вай-фай зоны, развлекающие точки, где жителям будет комфортно и уютно.

Морская тема

Радужный – город молодой, но людей в возрасте хватает. Военные пенсионеры получали здесь жильё после распада СССР. Среди них много военных моряков. Они, даже придали этому сухопутному городу морской колорит.

— Первый дом по линии Министерства обороны построили для военных моряков — в 1993 году. Впоследствии возвели ещё 6 домов. Потом уже были не только моряки, но и представители других видов Вооружённых Сил, которые получили здесь жильё. Но город всё же называется морским, — рассказал Валерий Жирнов, председатель Совета ветеранов ЗАТО г. Радужный.

Всего в Радужном 74 многоэтажных домов

Совет ветеранов – организация влиятельная. С ней советуется администрация города. И это понятно. Пенсионеров в Радужном больше 5 тысяч. Четверть населения. Причём активного, переживающего за город.

Экономика и наука

Благополучие Радужного определяет экономика и его особый статус. Экономика — это несколько крупных предприятий и 450 ИП. Из 9,5 тысяч человек трудоспособного возраста почти 6 тысяч трудятся в родном городе. Большинство крупных предприятий Радужного связаны с наукоёмкими технологиями.

Одно из них — «ОРИОН-Р». Оно входит в ГК «Рунако» (Русская насосная компания». Выпускает станции управления, телеметрические системы, металлоконструкции различного назначения.

— Наше предприятие занимается выпуском станций управления и телеметрии. Основные у нас клиенты – это Газпром, Роснефть, Лукойл. Много международных поставок — в такие страны, как Индонезия, Арабские Эмираты и другие, — говорит Игорь Стебельский, исполнительный директор ООО «ОРИОН-Р». — У нас достаточно наукоёмкое производство, поэтому есть собственные отделы разработки, НИОКР, проводится научно-исследовательская работа. Всё оборудование полностью разработано нашими специалистами.

Вот такой он, город Радужный. Плюсов много: город тихий, небольшой, ухоженный. И тут всё есть. Из минусов — вода не очень качественная: большая жёсткость, система водоканала требует модернизации. А самая большая трудность — просто так, по одному желанию, переехать сюда невозможно. Есть ограничения: нужна либо востребованная здесь профессия, либо удачный брак. Ну, правда, с удачным браком везде хорошо. Любви вам и счастья!