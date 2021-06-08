Как суздальский врач стал бизнесменом и героически боролся с холерой

«Эссенция перечной мяты, пипермитная, иначе называемая мятными каплями, есть лекарство обще употребительное и полезнейшее в болезнях желудка: оно унимает икоту, тошноту, а иногда и саму рвоту даже в самой холере; облегчает тягость в желудке от обременения его излишнею, либо вредною пищею; возбуждает потерянной аппетит; уничтожает раздутие желудка; приносит облегчение в ипохондрических и истерических припадках, от слабости желудка происходящих; полезна женщинам в беременности, когда бывает у них по утрам дурнота…»

Вот это волшебное снадобье принесло состояние суздальскому врачу Митрофану Алякринскому и позволило ему самоотверженно заниматься любимым делом, не задумываясь о средствах.

Неожиданное наследство

8 июня по новому стилю 1794 года в семье священника села Вышеславское Суздальского уезда родился самоотверженный врач, искусный фармацевт, успешный бизнесмен и щедрый благотворитель Митрофан Алякринский. Он происходил из весьма именитого рода Алякринских, однако семья жила бедно. После окончания Владимирской семинарии об университете из-за отсутствия необходимых средств нечего было и думать. Но и по стопам отца Митрофан не пошел.

Судьбу юноши изменило знакомство с необычным суздальским жителем — знаменитым доктором Дмитрием Моренковым, который осел в Суздале после войны 1812 года и придумал использовать суздальские огороды как… аптекарские. Моренков разработал и организовал изготовление и продажу нескольких популярных препаратов: оподельдока, крепкой летучей мази и мятных капель. Оподельдок использовался против ревматизма, вывихов и тому подобного. Летучая мазь — для втираний и компрессов при ревматических и других болях.

Преуспевающий доктор-бизнесмен Моренков очень проникся к способному юноше, убедил поступить в Московский университет и полностью оплатил его учебу и проживание в столице. В 1821 году Митрофан окончил университет, в 1825-м получил степень доктора медицины и 8-й дворянский чин. Алякринский вполне мог сделать успешную карьеру в Москве, он уже работал в руководстве медицинского института при университете, был ординатором университетской больницы. Но в 1828 году престарелый доктор Моренков попросил молодого врача вернуться в Суздаль и помочь ему с изготовлением лекарств.

В 1830 году Дмитрий Моренков умер, и Митрофан Алякринский унаследовал его фармацевтическое дело.

Врач-альтруист

Налаженное производство препаратов позволяло доктору Алякринскому жить безбедно и вообще не работать. Но призвание врача оказалось сильнее. Сдав специальный экзамен в Московском университете, он получил по представлению владимирского губернатора Ивана Куруты должность инспектора губернской врачебной управы во Владимире, то есть стал во главе всего медико-санитарного дела в регионе на долгие 35 лет.

Инспектор врачебной управы получал 700 рублей в год, при том что десятина земли стоила в губернии 17 рублей 40 копеек. Вроде бы немалый оклад. Вот только, по сведениям Александра Смирнова, биографа суздальского врача, «фабрикуемые Алякринским мятные капли, оподельдок и летучая мазь, продавались по всей России. Кроме рассылок их по разным городам каждый год на Нижегородскую ярмарку отправлялось их тысяч на тридцать».

Так что зарплата для доктора-бизнесмена была не особо важна. Говорили, что он вообще не брал денег со своих пациентов, тем более с бедных. А в 1831 году Митрофан Иванович возглавил больницу при Владимирской семинарии. Это уже был чистый альтруизм.

«Жалованье семинарскому врачу тогда было ничтожно, и в нем Алякринский как инспектор врачебной управы и производитель Моренковских лекарств не имел никакой нужды», — писал Александр Смирнов.

Семинаристы вовсю пользовались добротой доктора Алякринского: мазали язык мелом, чтобы изобразить болезненный налет и отлынивать от занятий.

Непримиримый борец с холерой и антисанитарией

Поразил современников Алякринский и своей самоотверженностью во время борьбы с холерой в начале 30-х годов. Многие его осторожные коллеги предпочитали общаться с больными холерой через приоткрытую дверь комнаты, да еще и через шлейф курящихся снадобий для профилактики. Митрофан Иванович находился рядом с пациентом до тех пор, пока не становился ясен исход лечения.

Лишь в августе 1831 года во Владимире было выделено специальное помещение, куда помещали заболевших холерой «с целью обезопасить здоровых жителей».

Про врачей и тогда в народе говорили всякое. В том числе ходили слухи, что они-то и «морят народ». Поэтому доктор Алякринский при больном холерой и его родне сам сперва принимал лекарства, чтобы доказать их безвредность.

При очередном разгуле холеры в 1853 году Алякринский как инспектор врачебной управы предложил «разделить город между врачами, чтобы всем жителям и полиции было известно, к кому необходимо обращаться за помощью». То есть, по сути, он впервые во Владимирской губернии предложил ввести институт участковых врачей.

Как инспектор врачебной управы Митрофан Иванович во время объезда губернии осматривал в городах трактиры, мясные и овощные торговые ряды. Например, во Владимире в 1845 году Алякринский заметил такие нарушения: «продавалась телятина и свинина, надутая воздухом»; «на весах медные чашки не были очищены от ржавчины». А при осмотре одного из трактиров, где хранилась соленая рыба, «запах был настолько несносным, что было тут же назначено эту рыбу истребить». О таких нарушениях врачебная управа докладывала губернатору и полиции.

Общественный деятель и щедрый благотворитель

Доктора Алякринского хватало еще на многие добрые и нужные для общества дела. В 1833 году он был «высочайше», то есть решением царя, утвержден членом «Владимирского Попечительного о тюрьмах комитета», а в 1851 году возглавил этот комитет, опять же с санкции императора.

В 1838 году, по указанию царя, Алякринский был включен в состав секретной комиссии «для освидетельствования в Суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре заключенных там лиц, с давнего времени, за разные преступления». В 1844 году уже императрица утвердила Митрофана Алякринского директором Александринского детского приюта во Владимире.

Помимо общественно полезных «нагрузок», доктор Алякринский щедро делился суммами из своего состояния.

Список его денежных пожертвований очень длинный. Особенно крупные суммы он отдавал церкви и родному духовному сословию. 7 тысяч рублей Михаил Иванович пожертвовал на устройство епархиального женского училища, которое создавалось в 60-е годы XIX века по инициативе епископа Владимирского и Суздальского Феофана (будущего святителя Феофана Затворника).

А еще доктор Алякринский завещал во «Владимирское Попечительство о бедных духовного звания» 24 тысячи рублей процентными бумагами, предназначенных для одиноких женщин духовного сословия, оставшихся без средств к существованию.

Он даже позаботился об акушерстве! Указал, что если от суммы процентов образуется остаток после выплаты всех пособий, то надо «из оного остатка выдавать по 50 рублей в год тем из девиц и вдов, которые поступят в какое-либо казенное заведение для обучения повивальному искусству, и выдавать каждогодно в продолжение учения их и в первый год при поступлении на должность повивальных бабок по земству…»

Есть свидетельства, что и спустя двадцать лет после смерти Митрофана Ивановича находящиеся у черты бедности вдовы и девушки-сироты духовного сословия по всей епархии получали установленные суммы «из капитала г. Алякринского».

Простыл на работе

Митрофан Алякринский всю жизнь прожил холостяком, детей у него не было. Дом доктора во Владимире находился в Залыбедье, у Юрьевской заставы.

В ночь на 11 сентября (по новому стилю) 1872 года 78-летний действительный статский советник, кавалер орденов святой Анны III и II степеней и св. Владимира IV степени Митрофан Иванович Алякринский скончался от простуды, которую подхватил, когда накануне под холодным ночным дождем спешил к больной.

Любимого доктора хоронил весь Владимир. На кладбище Успенского Княгинина монастыря чин погребения совершали два архиерея в сослужении ректора семинарии. К сожалению, до наших дней это кладбище не сохранилось, в советское время оно было уничтожено.