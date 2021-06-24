Как семьям Владимирской области заключить социальный контракт и получить материальную поддержку?

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Департамент соцзащиты разъясняет
22 июня на своей пресс-конференции директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина рассказала о действующей во Владимирской области программе социального контракта. Она направлена на стимулирование активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации, возникшей у малообеспеченных граждан. Любовь Евгеньевна отметила, что социальный контракт − один из наиболее эффективных инструментов поддержки семей в нашей области. На эти цели в 2021 году направлено свыше 280,2 млн рублей, в том числе 249,4 млн рублей − из федерального бюджета. С начала 2021 года этим социальным инструментом в регионе воспользовались более 1,5 тысячи человек.
О том, кто имеет право на заключение социального контракта, куда можно направить выделенные средства и каковы условия их получения, рассказывает «Призыв» в данном материале.
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Кто имеет право
Право на государственную социальную помощь на основании социального контракта предусмотрено постоянно проживающим во Владимирской области гражданам Российской Федерации, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам не превышает величину прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам, установленную в регионе на момент обращения. Для трудоспособного населения – это 12085 рублей, детей – 11294 рубля, пенсионеров – 9800 рублей.
Расчет среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина производится исходя из суммы доходов за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения.
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В чем суть помощи
Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается в виде единовременной или ежемесячной денежной выплаты. Срок ежемесячной выплаты составляет от четырех месяцев до одного года исходя из содержания программы.
— Большинство семей, заключивших социальный контракт, настроены на реальное преодоление трудной жизненной ситуации и рады тому, что государство предоставляет такую возможность. Органы социальной защиты населения, со своей стороны, осуществляют контроль материального состояния каждой семьи, оказывают всю необходимую социальную и юридическую поддержку, — отметила Любовь Кукушкина.
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Куда направить средства
Семьи, реально нуждающиеся в выходе из трудной ситуации, получают широкий спектр мер и способов выхода из неё. Это может быть:
- Поиск работы: прохождение профессионального обучения или дополнительного профессионального образования – выплата на срок до 4 месяцев по 12 085 рублей ежемесячно. Срок контракта – до 9 месяцев.
- Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности или самозанятость – единовременная выплата до 250 000 рублей. Срок контракта – до 12 месяцев.
- Ведение личного подсобного хозяйства: приобретение сельскохозяйственных животных, птиц, пчел, кормов, посадочного материала, плодовых и ягодных насаждений, техники, оборудования и инвентаря, теплиц; строительство и установка объектов сельскохозяйственного назначения и пр. – выплата до 100 000 рублей по 12 085 рублей ежемесячно. Срок контракта – до 12 месяцев.
- Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, — выплата на срок до 6 месяцев по 12 085 рублей ежемесячно. Срок контракта – до 6 месяцев.
К мероприятиям, направленным на преодоление трудной жизненной ситуации, также относятся удовлетворение текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости, лекарственных препаратов, одежды, обуви, прохождение лечения, обеспечение потребности семей в услугах дошкольного и школьного образования.
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Куда обращаться
Для заключения социального контракта семья должна предоставить в отдел (управление) социальной защиты по месту регистрации необходимые подтверждающие документы. Специалисты учреждения помогут разработать программу социальной адаптации на срок действия контракта, в которой будет отражена цель получения средств.
Решение о назначении выплаты по соцконтракту принимается комиссией при учреждении социальной защиты населения по месту регистрации семьи (гражданина) на основании среднедушевого дохода и программы социальной адаптации.
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Условия назначения
- Постоянное проживание на территории Владимирской области.
- Наличие гражданства РФ у заявителя.
- Согласие заявителя и всех совершеннолетних членов семьи на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта.
- Неполучение заявителем и членами семьи выплат на содействие самостоятельной занятости и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в течение последних пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.
Внимание! В случае нецелевого использования средств, а также невыполнения мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, выплата средств прекращается.
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Как это реально работает
Как рассказала Любовь Кукушкина, порядка 40 процентов обратившихся жителей области использовали средства социального контракта на поиск работы. На эти цели департамент соцзащиты направил 112 млн рублей. Целью 30 процентов контрактов стало осуществление мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации (объём финансирования направления составил 84,2 млн рублей). Средства на ведение личного подсобного хозяйства запросили 20 процентов обратившихся (56 млн рублей). И только 10 процентов заявителей обратились за помощью на осуществление предпринимательской деятельности (на общую сумму 28 млн рублей).
Заглавное фото: asn-news.ru