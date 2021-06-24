Как семьям Владимирской области заключить социальный контракт и получить материальную поддержку?

22 июня на своей пресс-конференции директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина рассказала о действующей во Владимирской области программе социального контракта. Она направлена на стимулирование активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации, возникшей у малообеспеченных граждан. Любовь Евгеньевна отметила, что социальный контракт − один из наиболее эффективных инструментов поддержки семей в нашей области. На эти цели в 2021 году направлено свыше 280,2 млн рублей, в том числе 249,4 млн рублей − из федерального бюджета. С начала 2021 года этим социальным инструментом в регионе воспользовались более 1,5 тысячи человек.

О том, кто имеет право на заключение социального контракта, куда можно направить выделенные средства и каковы условия их получения, рассказывает «Призыв» в данном материале.