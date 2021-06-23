Как подать документы в ВлГУ. Первый шаг к высшему образованию

В опорном вузе Владимирской области — ВлГУ начала работать приемная комиссия. В этом году университету выделили 2 200 бюджетных мест. Это бакалавриат, специалитет, магистратура и средне-профессиональное образование. Подать документы на поступление можно как очно, так и онлайн. Нужно ли дожидаться результатов ЕГЭ, сколько специальностей можно выбрать и когда нести аттестат? Рассказываем.

Определиться с профессией

— Первое, что нужно сделать,- говорит Екатерина Грищенко, ответственный секретарь приемной комиссии ВлГУ, — это определиться с будущей профессией.

Рискну предположить, что вы уже это сделали. Ведь на дворе конец июня и уже известны предварительные результаты ЕГЭ. Так вот: в зависимости от сданных экзаменов вы выбираете направление подготовки.

Поступая на специалитет (обучение длится 5 лет), абитуриент выбирает, на какой специальность будет обучаться. На бакалавриате это называется «направление».

ЕГЭ на выбор

Предположим, вы хотите поступать на юридический. В этом году по этому профилю появилась новая специальность — «Судебная и прокурорская деятельность». Правда, бюджетных мест там нет. Стоимость обучения – 110 тысяч рублей в год.

На специальность «Таможенное дело» и направление «Юриспруденция» бюджетные места имеются. 13 и 15 соответственно. Чтобы поступить, скажем, на «Юриспруденцию», нужно обязательно сдать русский и обществознание. Третий ЕГЭ на выбор — это история либо иностранный язык.

В этом году при поступлении почти на все специальности и направления ВлГУ абитуриент может выбрать один из двух экзаменов. Например, для «Экономики» нужна история или обществознание, для «Инноватики» физика или информатика, для «Лингвистики» обществознание или литература.

По окончании 11-го класса дождаться нужно только аттестата. Чтобы подать документы в вуз, ждать официальных результатов ЕГЭ, нет необходимости.

— Все результаты автоматически появятся в нашей базе,- объясняет Екатерина Грищенко, — никаких сертификатов специально приносить не нужно.

Несколько направлений

Итак, вы получили аттестат, сдали или сдаете ЕГЭ. На этом этапе вы уже можете подавать документы на поступление. В зависимости от экзаменов вы выбираете направления подготовки. Каждый вуз сам решает, на сколько направлений вы можете написать заявление. По правилам – от 2 до 10. В ВлГУ – на 4.

При этом, есть направления с несколькими профилями. Например, «Педагогическое образование» — это 14 различных профилей от «Технологии» до «Физики». И все это считается одним направлением. То есть, вы можете подать документы на все 14 профилей педобразования (если конечно сдали все необходимые ЕГЭ) и еще на три другие направления. Это в рамках одного только ВлГУ. Всего в один год вы можете пробовать поступить в 5 вузов.

Определившись с направлением, вы либо идете в ВлГУ и подаете документы лично, либо делаете это онлайн на сайте университета.

Из документов вам понадобятся паспорт, СНИЛС, аттестат. Имейте в виду, что для того, чтобы поступать на некоторые направления, например, «Электроэнергетика и электротехника», вам понадобится медицинская справка. Подробная информация о том, каких нужно пройти врачей и какие анализы сдать, написано в приложении к правилам приема.

Заявление онлайн

Если вы подаете заявление онлайн, делать это нужно через личный кабинет абитуриента на сайте ВлГУ. Для этого нужно там зарегистрироваться. Интуитивно понятный интерфейс не должен вызывать вопросов, но если у вас что-то не будет получаться, звоните в техподдержку. В этом году для таких вопросов выделили специальный номер телефона, чтобы не загружать горячую линию.

«Горячая линия» приемной комиссии ВлГУ отвечает на вопросы льгот, поступления и т.д. — 8(4922)47-77-74

Техническая поддержка приемной комиссии ВлГУ помогает заполнить анкету в личном кабинете — 8(4922)47-77-88

Офлайн

Если вы подаете заявление лично, вас ждут в главном корпусе ВлГУ по адресу Горького, 87. Заходить нужно с центрального входа. Пускают только в маске. Охраннику говорите, что пришли подавать документы, показываете паспорт.

Следующий пункт – консультанты по тому направлению или специальности, которую вы выбрали. Они находятся в разных аудиториях. Найти нужную поможет стенд (он висит на стене справа от входа) или ребята за стойкой информации (она прямо напротив входа).

Консультанты помогут вам заполнить анкету, сделают копию документов, расскажут о направлениях подготовки, ответят на все интересующие вас вопросы и отправят в операционный зал. Там вас сфотографируют, заберут документы, выдадут экзаменационный лист в том случае, если по вашем направлению нужно сдавать что-то кроме ЕГЭ. Например, творческий конкурс на «Журналистику», физкультуру на одноименное направление или рисунок на «Архитектуру».

Важные даты

Если вы поступаете только по результатам ЕГЭ, подать заявление можно до 29 июля. Для тех, кто сдает дополнительные вступительные испытания, последний срок – 15 июля. 2 августа будут опубликованы окончательные рейтинговые списки, где вы сможете посмотреть, хватает ли вам баллов для поступления или нет. В этом году в списках не будет указано имя абитуриента, только номер СНИЛС.

Когда вы решите, где именно хотите учиться, выберете из всех направлений и профилей, куда подавали документы, вам нужно будет подать заявление о зачислении. Зачислять абитуриента на первый курс будут на его основании. Из новинок-2021 – приносить оригинал аттестата не нужно. Это можно сделать в течение всего первого курса.

Все важные даты, касающиеся подачи документов, в том числе для поступающих на контракт и по целевому договору, опубликованы на сайте приемной комиссии ВлГУ.

Сама комиссия работает с понедельника по субботу с 9 до 18:00.