Как отправить ребенка в лагерь?

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Оздоровительная кампания-2021 стартовала
Во Владимирской области после годового перерыва из-за пандемических ограничений возобновилась летняя оздоровительная кампания. В первых числах июня открылись школьные и загородные лагеря. В этом году администрация области планирует охватить более 46 тысяч детей. Они отдохнут в 25 муниципальных и 4 частных загородных оздоровительных лагерях, 353 лагерях дневного пребывания и 7 лагерях труда и отдыха. Бюджет частично или полностью оплачивает путевки определенным категориям детей. В этом году его доля финансирования детского отдыха — около 500 миллионов рублей.
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В школу на отдых
Каждая школа Владимирской области, а также некоторые учреждения дополнительного образования и муниципальные образовательные центры открывают лагеря дневного пребывания. В июне смены уже начались. Треть останется и на вторую смену. В августе, когда уже идет активная подготовка к новому учебному году, найдут свободные классы и педагогов не больше 50 учреждений. О них можно будет узнать в муниципальных отделах образования.
Телефон по вопросам организации отдыха детей — +7 (4922) 32-35-68.
Продолжительность путевки в лагерь дневного пребывания — 21 день. Работающие родители платят до 20% от стоимости. В плату входит питание и пребывание. Плюсом родители складываются на проезд и билеты в досуговые центры.
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По отрядам в загородный лагерь
За год перерыва муниципальные и частные лагеря области успели основательно подремонтировать здания и помещения, закупить оборудование, игровой материал. Дети, попавшие в первую смену, уже присылают восторженные отзывы и говорят о разительных переменах. Тем больше поводов пристроить своего ребенка в июле-августе. Приобрести путевку по полной цене можно напрямую в лагере.
Стоимость путевки — от 18 до 35 тысяч рублей.
Реестр центров отдыха опубликован на сайте департамента образования. Скидка предоставляется работающим жителям региона. Для этого нужно подать заявки через многофункциональные центры предоставления услуг. Затем после отклика представителей лагерей нужно предоставить необходимые документы:
— копия свидетельства о рождении (паспорт) и оригинал;
— справка о месте жительства ребенка;
— справка с места работы одного родителя (с реквизитами);
— для родителей, имеющих разную фамилию с ребенком, – копию свидетельства о браке, разводе, усыновлении и др.;
— копия медицинского полиса ребенка (на заезде);
— медицинская справка — оформляется в поликлинике по месту жительства (на заезде).
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За процедурами и отдыхом - в санаторий
Среди родителей нашего региона наибольшим спросом пользуются санатории Краснодарского края и Ивановской области. За счет бюджета работающим родителям предоставляется направить своих детей на отдых туда совершенно бесплатно. Если дети едут на Кубань, им придется только доплатить 50% за билеты на поезд. Главное, с педиатром составить санаторную карту со справкой для лечения по профилю (например, для профилактики простудных заболеваний, ортопедических нарушений). Заявки подаются через многофункциональные центры предоставления услуг. Во Владимире санаторным отдыхом занимается детский оздоровительно-образовательный центр. На его сайте самая подробная информация о санаториях и сменах. Сейчас идет набор на вторую смену. Каждый санаторий имеет страницы в соцсетях, где постоянно выкладывает посты с досугом ваших детей.
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С кешбэком по стране
Обладателям карты «Мир» предоставили возможность купить путевку в детский лагерь или санаторий со скидкой до 50%, но не более 20 тысяч рублей. Количество смен и продолжительность поездки в лагерь не ограничены. Путевка должна быть оплачена полностью одним платежом, возврат части суммы приходит в течение 5 дней. Карта «Мир» должна быть зарегистрирована в программе лояльности «Привет МИР». Количество покупок по одной карте не ограничено. Официальный сайт государственной программы субсидирования поездок — МИРПУТЕШЕСТВИЙ.РФ. В разделе Владимирской области представлено 9 участников. Предлагают отдых в Подмосковье, Ярославле, Екатеринбурге, Ульяновске. Присутствует Муром, но по факту не участвует. Зато областной лагерь «Олимп» активно набирает ребят по программе Ростуризма. Первая смена уже отдыхает. А всего их шесть.
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Кому бесплатно?
Свыше 200 миллионов рублей из регионального бюджета направлено на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных и малообеспеченных семей. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в первоочередном порядке предоставляются путёвки в санатории и лагеря, а также полностью оплачивается проезд к месту лечения или отдыха и обратно. Родителям и опекунам необходимо обращаться в отделы социальной защиты населения. По телефонам 54-26-33, 45-03-17, 21-34-96 можно уточнить всю информацию. Список документов значительный, поэтому стоит заняться оформлением заранее. Выбрать можно как загородный лагерь во Владимирской области, так и санатории Кубани и Ивановской области.
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А еще куда съездить?
В этом году выделены из бюджета области дополнительные средства на проведение областных профильных смен «Данко», «Искатель», «Юнармия», «В ритме РДШ», «Зимний Искатель». Информацию о них можно найти на сайте департамента образования и в социальных сетях в пабликах «Юнармии», лагеря «Искатель». Все эти профильные смены помогают подростку раскрыться, найти путь к самопознанию и саморазвитию, проявить свои лидерские и командные способности. Также еще можно со скидкой отправиться на экскурсию. Телефон для справок — +7 (4922) 32-35-68. Предлагают однодневные туры по области, а также по главным музеям соседних городов. В программе Суздаль, Гороховец, Александров, Ростов, Ярославль.