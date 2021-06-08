Как отправить ребенка в лагерь?

Каждая школа Владимирской области, а также некоторые учреждения дополнительного образования и муниципальные образовательные центры открывают лагеря дневного пребывания. В июне смены уже начались. Треть останется и на вторую смену. В августе, когда уже идет активная подготовка к новому учебному году, найдут свободные классы и педагогов не больше 50 учреждений. О них можно будет узнать в муниципальных отделах образования.

Телефон по вопросам организации отдыха детей — +7 (4922) 32-35-68.

Продолжительность путевки в лагерь дневного пребывания — 21 день. Работающие родители платят до 20% от стоимости. В плату входит питание и пребывание. Плюсом родители складываются на проезд и билеты в досуговые центры.