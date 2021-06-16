Качество ремонта дорог Владимирской области проверит передвижная лаборатория

По Владимирской области начала колесить современная передвижная лаборатория. С её помощью можно оценить качество ремонта дорог. Диагностику уже провели на 7 объектах. Впереди проверка пройдет еще на 80 километрах дорог.

Как это работает

Передвижная лаборатория собирает данные о состоянии автомобильных дорог, позволяет оцифровывать и выводить полученные данные в необходимом виде и формате благодаря современному программному обеспечению. Она оснащена навигационной системой, видеокамерами, системой лазерного сканирования, а также диагностическим комплексом, включающим в себя профилометр, измеритель колейности.

— На ходу такая лаборатория «считывает» геометрические характеристики дороги, фиксирует абсолютные координаты любых объектов в мировой системе координат WGS-84, с привязкой объектов к километровым знакам, пикетажу, адресам домов; регистрирует глубины колеи и поперечной ровности проезжей части, параметры поперечного сечения полотна дороги, продольную ровность, — уточняет пресс-служба администрации Владимирской области.

После проведения диагностики специалисты заполняют журнал дефектов. На их основании в дальнейшем планируются необходимые виды работ на дорогах.

Преимущества лабортарии на колесах

Среди главных преимуществ дорожной лаборатории специалисты отмечают производительность и безопасность полевых работ. При выезде на место требуется только проезд лаборатории, исключаются нахождение персонала на дороге, во-вторых, полнота предоставления информации, в-третьих, контролируемость результатов обследования.

— Появление в нашем регионе такой лаборатории позволит автоматизировать практически весь процесс инструментальной диагностики на региональных и межмуниципальных автодорогах, упростит и ускорит получение результатов, — заключили в «Белом доме».

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году работы будут выполнены на 20 объектах региональной дорожной сети.

Дорожникам предстоит отремонтировать около 80 км асфальтобетонного покрытия.

Ранее «Призыв сообщал, что жители Суздальского района приняли отремонтированную дорогу с гармонью. Участок, протяженностью 2,5 километра, соединяет сёла Новое и Ославское. Дорожники заасфальтировали более 18 тысяч квадратных метров дороги, укрепили обочину и нанесли разметку.