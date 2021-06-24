Изменить схему движения на М-7 требуют эксперты «Народного контроля»

Схему движения на «Пекинке» в черте Владимира нужно изменить. На этом настаивают эксперты регионального отделения общественной организации по защите прав потребителей «Народный контроль». Они направили в Упрдор «Москва — Нижний Новгород» предложения, как организовать движение по-новому. Нынешняя схема имеет недостатки, говорят общественники. Из-за этого случаются пробки и аварии.

Где ждут перемен

«Народный контроль» выбрал восемь «болевых точек» федеральной дороги, где надо менять схему движения. Это пересечение «Пекинки» с поворотами на Горького, Веризино, «Тандем», Комиссарова, пара поворотов в Юрьевце и Энергетике, а также аварийные участки в поселках РТС и Сельцо.

Общественники проконсультировались с сотрудниками ГИБДД и выяснили мнение автомобилистов.

— Для снижения пробок при въезде в город со стороны Юрьева-Польского надо установить стрелку прямо в крайнем левом ряду. Как было раньше, — пояснил руководитель Владимирского регионального отделения «Народного контроля» Сергей Федяев. – Это позволит и ехать прямо, и поворачивать налево.

Ещё общественники призывают установить пешеходный переход на примыкании Юрьев-Польского шоссе к трассе М-7. А на островках между трассой М-7 и съездами на Горького и Юрьев-Польское шоссе убрать тротуары, поставить ограждения, чтобы пешеходы не допускали грубых нарушений ПДД.

«Пекинку» от «Ленты» до «Глобуса» ремонтировали почти 3 года.

Второй перекресток — при повороте на «Самохвал». Общественники предлагают установить одну полосу для въезда и две полосы для выезда на трассу М-7 с поворотом налево в сторону Москвы. Повороты же направо оставить на прежнем месте — у моста через Рпень и у заправки.

Подумали эксперты и о пешеходах. На перекрестке «Пекинки» с Суздальским проспектом необходимо привести в нормативное состояние освещенность на пешеходных переходах.

— В настоящее время на перекрестке не горят 15 фонарей, и освещенность на пешеходных переходах составляет от 1,3 до 27 люкс при норме не менее 30. И ещё нужны тротуары вдоль трассы между поселком РТС и ЖК «Содышка», а также у НИКТИДа, Толмачёвской, Ореховой, — говорит Сергей Федяев.

…и другие недостатки

Эксперты в течение года обследований после завершения капремонта нашли немало недостатков. В обращении в Упрдор они указывают на участок на Лакина, где недавно насмерть разбились двое молодых людей на иномарке. Там следует принять срочные меры, чтобы после дождей на дороге не скапливалась вода.

В том же месте до сих пор не запустили в эксплуатацию лифты на надземном пешеходном переходе. Нет и давно обещанной тротуарной дорожки вместо грунтовой тропинки.

И ещё один момент по обустройству перекрестков дорожными знаками. Со стороны Москвы, по мнению экспертов «Народного контроля», на приличном расстоянии не видны сигналы светофора. Они закрыты конструкциями пешеходных и дорожных переходов.