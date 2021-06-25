Индекс окрошки: почти 400 рублей на четверых

Лето. Жара. Самое летнее блюдо — окрошка. «Призыв ТВ» подсчитал, сколько придется потратить владимирцам, чтобы приготовить окрошку для семьи из четырех человек. Оказалось, около 400 рублей. Учтите, продукты рассчитаны по классическому рецепту с учетом граммов. Но в магазине мы всегда берем чуть больше. Поэтому чек будет дороже. Но впереди выходные – лучше иметь запас.

Яйца с квасом

По сравнению с прошлым годом цены на ингредиенты окрошки подорожали минимум на треть. Лидеры по росту цен — яйца, картофель, колбаса.

Стоимость окрошки на четверых — 375,5 рубля.

Рецепт:

Редис (200 г) — 36 рублей

Картофель (300 г) — 24 рубля

Яйцо куриное (3 шт.) — 28,5 рубля

Огурец (500 г) — 45 рублей

Колбаса вареная (200 г) — 95 рублей

Зелень — 30 рублей

Квас (1 л) — 82 рубля

Майонез (150-200 г) — 35 рублей

За килограмм вареной колбасы просят 420-450 рублей. Год назад он была дешевле на 100 рублей. Причем колбасу уже фасуют не в 500-граммовые батончики, а по 350-400 граммов. Продавцы создают иллюзию того, что цены на колбасную продукцию более-менее стабильны.

Десяток яиц отборной категории — под 100 рублей. По данным Владимирстата, в прошлом июне десяток яиц можно было купить за 53 рубля.

Любители кваса обратили внимание, что известные бренды в этом году поступили на полки с прибавкой в цене в 15-20%. Их потеснили новые производители. Причем они уже представлены не привычными двухлитровыми баклажками, а литровыми бутылками. А цены схожие — 80-85 рублей хоть за литровую, хоть за двухлитровую емкость.

Картофель «попёр»

Картофель уверенно продолжает печальное восхождение по ценовым позициям. И это продолжается аж с прошлого года. Пожалуй, таких цен на «второй хлеб» не было никогда. Чтобы килограмм картошки в сетевом магазине стоил 80 рублей, а на ярмарках все 150 рублей – не упомним.

«Призыв» ранее просчитывал индекс борща. Цены на овощи тоже галопируют.

Раньше окрошка, равно как и борщ, была самым бюджетным блюдом, доступным любым семьям. Тем более что большая часть использующихся продуктов была со своего участка. Многие еще и кур заводили, чтобы яйцами своими разжиться. Да и квас сами ставили на хлебе. Поэтому для приготовления окрошки нужны были только колбаса да майонез.

А теперь все компоненты вылетают в копеечку. Если окрошку захотелось под настроение, то ее проще купить в гипермаркетах в разделах готовой еды. Пластиковый контейнер с заготовкой для окрошки обойдется в сотню. Только квас купить или кефир. Кто как любит.