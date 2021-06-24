ИИ-решения от участников хакатона Сбера помогут оценивать перспективность технологий и научных исследований

В рамках всероссийского конкурса «Цифровой прорыв — 2021» Сбер провёл хакатон по определению приоритетных направлений («фронтиров») науки и технологий. Его участники разработали решения на основе искусственного интеллекта, которые позволят государству и компаниям ставить прорывные задачи технологического развития, планировать научные исследования и выделять финансирование на наиболее перспективные темы.

Презентация лучших решений хакатона прошла на VI Ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2021). На церемонии присутствовали Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В хакатоне «Фронтиры науки» от Сбера приняло участие более 120 человек, объединённые в 30 команд: студенты вузов, молодые специалисты и отраслевые эксперты со всей страны. Принять в мероприятии очное участие можно было в 12 российских IT-хабах.

В результате команды разработали 20 прототипов системы определения «фронтиров» науки на основе машинного обучения. Решения участников позволяют анализировать динамику научных показателей (количества публикаций, цитируемости и т. д.) по годам, странам и пр., выявлять формирование новых научных направлений и оценивать стадию зрелости технологии (готовности к промышленному применению).

Развитие технологий во всём мире идёт такими темпами, что ни один футуролог не может сказать наверняка, в каких областях нас в будущем ждёт прорыв, а какие направления исследований в итоге окажутся тупиковыми. Чтобы прогнозировать развитие науки и определять действительно перспективные её направления, необходимо анализировать сотни миллионов различных информационных источников. С этой задачей можно справиться только при помощи искусственного интеллекта. И участники нашего хакатона предложили оригинальные способы её решения.

До 2024 года планируется проведение более 100 различных хакатонов по искусственному интеллекту во многих регионах России, и Сбер принимает активное участие в их подготовке.

Александр Ведяхин

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка