Хирургический корпус ОКБ переоборудуют в ковидный госпиталь

Взрывной рост числа заболевших коронавирусом заставил областные власти принять решение о перепрофилировании хирургического корпуса ОКБ в госпиталь для пациентов с положительными тестами. Первых инфицированных областная клиническая больница примет уже 7 июля. Информацию об этом «Призыву» подтвердил пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Андрей Трохин. Соответствующее объявление появилось на сайте больницы.

— В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией и в соответствии с распоряжением департамента здравоохранения от 23.06.2021 № 509, с 07.07.2021 в хирургическом корпусе будет развернут инфекционный госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на 180 коек, — говорится на сайте ОКБ.

В связи с этим на данный момент приостанавливается госпитализация в ОКБ и прекращается оказание плановой хирургической помощи по гинекологии, травматологии, ортопедии, колопроктологии, сосудистой, торакальной, челюстно-лицевой хирургии. Уже с понедельника больницу закроют и начнут готовить к приему пациентов с ковидом.

Снова госпиталь

Такое решение можно было спрогнозировать. Хирургический корпус ОКБ работал с ковид-положительными пациентами две первые волны. И вряд ли без ресурсов главной больницы область справилась бы с возросшим количеством инфицированных сейчас.

При этом еще на прошлой неделе на еженедельном брифинге, посвященном эпидемиологической обстановке, говорили о готовности соблюдать баланс между оказанием экстренной и плановой медицинской помощи.

— Так, на базе областной клинической больницы и областного центра специализированных видов медицинской помощи, где оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, разворачивать ковидные госпитали не планируется, — отмечается на сайте администрации Владимирской области.

Что кардинально изменилось в подходах всего за несколько дней, можно только предполагать. Скорее всего, речь идет об увеличении числа пациентов, нуждающихся в госпитализации. Так, сегодня был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших за 24 часа — 199 жителей региона заразились коронавирусом.

Число зараженных ковидом стремительно растет.

Впервые инфекционный госпиталь для лечения инфицированных развернулся на базе хирургического корпуса 30 апреля 2019 года. А в сентябре прошлого года оказание плановой медицинской помощи возобновили, но только на месяц. Из-за роста заболеваемости коечный фонд пришлось вновь перепрофилировать. Однако в марте всех пациентов с ковидом выписали, здание продезинфицировали и начали плановый прием. Но работать в привычном формате удалось недолго.

80% коек заняты

На данный момент в регионе заняты без малого 80% коек, предназначенных для пациентов с ковидом. По состоянию на 29 июня в медицинских организациях региона развернуто 1461 специализированное место. Свободными остаются 293 койки, сообщает облздрав.

При этом на пике второй волны пандемии под ковид было отдано 1875 коек. Каждое пятое место в больнице было перепрофилировано для лечения инфицированных пациентов. К декабрю прошлого года ресурс мест для людей с положительными тестами был практически исчерпан.

В декабре ежедневно госпитализировали примерно 130 пациентов с коронавирусом, а загруженность коечного фонда превышала 90%.

Фельдшерам скорой помощи приходилось «клянчить» места в больницах для инфицированных.

Сейчас, если не остановить рост числа заболевших, ситуация может повториться. Сотрудники неотложки уже предупреждают, что госпитализировать стали гораздо больше ковид-положительных пациентов и места для них бывают не везде. Областные власти вынуждены развертывать дополнительные койки в госпиталях.

Хотя бы частично решить вопрос не только для пациентов с ковидом, но и для людей, страдающих другими заболеваниями, могло бы строительство специализированного инфекционного госпиталя. Его анонсировали еще в первую волну пандемии. Называлось конкретное место и сроки. Но уже сейчас понятно: госпиталь Владимирской области не по карману. Денег на возведение объекта нет. И непонятно, появятся ли они в обозримом будущем.