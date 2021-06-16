Губернатор Владимир Сипягин анонсировал региональный кешбэк

Детский отдых за «бесплатно». О старте региональной программы кешбэка заявил на сегодняшней пресс-конференции губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Всем родителям, оформившим путёвку в лагеря региона-33 по федеральной программе кешбэка, он пообещал за счет областного бюджета компенсировать оставшуюся часть расходов. Губернатор назвал 8 загородных центров отдыха, участвующих в программе. Но по факту, как выяснили родители Владимира, с федеральным кешбэком можно поехать только в лагерь «Олимп». Соответственно на региональную компенсацию можно рассчитывать на путёвки туда же.

30 миллионов рублей в бюджете области выделены на региональный кешбэк.

— Узнаем, что за пробуксовка такая. Возврат средств планируем через портал госуслуг на карту «Мир». Чтобы родителям никуда не ходить, никого не заражать, — пояснил глава региона.

Три лагеря

Где можно оформить кешбэк? Есть портал Ростуризма «мирпутешествий.рф». Заходим туда, выбираем регион — Владимирская область. Появляется несколько названий туроператоров и самих центров отдыха. Перечень меняется каждый день, но на 16 июня в списке фигурируют лагеря «Олимп» в Собинском районе, «Искатель» в Ковровском и «Восточный» — в Киржачском.

Ссылки «Олимпа» работают отлично, всё можно забронировать и купить. «Искатель» рассказывает о федеральной программе, но мест свободных не даёт. На вторую смену мест нет, а третья и четвертая идут через бюджетные контракты. «Восточный» по факту находится в Подмосковье. Он частный, стоит путевка 45 900 за три недели. Купить путёвку на сайте не получается, можно только оставить заявку.

Программа работает

Так что пока предметно можно говорить только о лагере «Олимп». Есть смены на июль и август по 10-14 дней за 20-25 тысяч рублей без кешбэка. Чтобы его оформить, нужно сначала зарегистрировать карту «Мир» на сайте Ростуризма. За счет федеральных средств вернется 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

— Мы оформили на первую смену в «Олимп». Через туроператора с комиссией, сейчас же лагерь работает с клиентами напрямую. Возврат пришел за три дня. Отличный отдых. Детям понравилось. А родители довольны, что смогли получить компенсацию. Без неё было бы накладно для семейного бюджета, — рассказывает мама Вероники Ирина.

В стоимость путевки в «Олимп» включено: проживание, 6-разовое питание, анимационная программа, мастер-классы, творческие мастерские, спортивные, сюжетно-ролевые игры, вечерние шоу-мероприятия, дискотеки в соответствии с программой смены, круглосуточное педагогическое сопровождение, круглосуточное медицинское обслуживание.

В стоимость не входит дорога до лагеря «Олимп». Адрес: Собинский р-н, с. Бабаево, ул. Молодежная, 1.

Если по федеральной программе возврат семьям пришел в сумме 10-12,5 тысяч рублей, то еще столько же обещают в сроки 3-5 дней прислать и из регионального бюджета. Программу только запускают, но на июль обещают уже вернуть деньги.

В конце пресс-конференции глава региона Владимир Сипягин подтвердил, что путевки в «Олимп» есть, с остальными лагерями будет разбираться. Обещал увеличить число участников.