Губернатор увеличил время прибытия «скорой помощи»

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин официально разрешил машинам скорой помощи добираться до пациентов дольше установленного ранее норматива. Теперь вместо 20 минут интервал увеличили до 90 минут. Но это только в отдельных случаях, когда речь идет об отдаленных населенных пунктах, расположенных на расстоянии свыше 60 км от станции. Соответствующее изменение внесено в постановление № 372. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ждать помощи жители области станут дольше.

Время прибытия на место бригад неотложки в экстренных случаях может быть скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения и географических особенностей территории, поясняется в постановлении. Таким образом, чем дальше вы живете от станции скорой помощи, тем дольше придется ждать врачей. В абсолютный цифрах это выглядит так:

от 20 до 40 км – время ожидания до 40 минут;

от 40 до 60 км – время ожидания до 60 минут;

от 60 до 90 км – время ожидания до 90 минут.

Кроме того, оттянуть ожидание могут и внешние факторы. В условиях гололедицы, снегопадов, неудовлетворительного состояния дорог время доезда до пациента может быть увеличено, отметили в документе. На сколько — непонятно.

Бригад не хватает

Таким образом, глава региона узаконил то, что и так очевидно. «Скорую помощь» за редким исключением можно прождать не один час. Особенно в период пандемии. И все дело не в нормативных документах, а в объективной реальности. Во Владимире, например, работают всего 14-15 бригад или даже меньше. А надо, как минимум, в два раза больше. Как результат, время ожидания увеличивается.

Прибавьте к этому растущую загруженность станции скорой помощи.

За последние дни, по словам фельдшеров, количество выездов увеличилось. Со многими пациентами врачи вынуждены проводить по нескольку часов. Сначала в поисках места госпитализации, а потом и транспортируя пациента. Нередко жителей Владимира с положительным тестом на ковид и в критической сатурации везут, например, в Муром.

А дорога из областного центра до города на Оке может занять до четырёх часов в обе стороны. Прибавьте сюда время ожидания. Получится, что с одним пациентом фельдшеры «скорой» могут провести треть своей смены (а работают они сутки). Все это время жители города будут обрывать телефон неотложки и ждать врачей.

— Конечно, на жизнеугрожающие состояния диспетчер отправляет в первую очередь (без сознания, серьёзные травмы, ДТП и т.д.). Но некоторым пациентам действительно приходится ждать и 7, и 8, и 12 часов. Такие задержки, в основном, на вызовы с температурой, к хроническим больным с давлением, — пояснила «Призыву» фельдшер станции скорой медицинской помощи Василиса Коновалова.

И такая ситуация не только в областном центре. Например, в апреле этого года медицинский скандал потряс Петушки. Вместо положенных по нормативу восьми экипажей скорой помощи в районе дежурили две. Люди часами ждали приезда врачей. Территорию с населением в 65 тысяч человек обслуживали всего 12 фельдшеров. Трое из них заявили о том, что уволятся.

Причина демарша заключалась в финансовых разногласиях между работниками службы скорой помощи и руководством Петушинской райбольницы. Раньше людям в белых халатах доплачивали за переработки. Потом дополнительные средств фельдшеры получать перестали.

Чтобы не допустить коллапса в системе здравоохранения, пришлось провести целый ряд переговоров. К разрешению вопроса подключился и облздрав. По новому соглашению фельдшерам пообещали ежемесячные бонусы в размере 75% от должностного оклада, то есть до 25 тысяч рублей к зарплате.

Машина застряла

Медикам мешает многое. И погода, и бездорожье. Таких примеров масса. Как-то летом прошлого года медикам самим понадобилась срочная помощь. В деревне Выселки Суздальского района почти на четыре часа в грязи увязла неотложка. Бригада возвращалась с выезда и застряла на поселковой дороге, размытой дождем. Вытащить «ГАЗель» смог лишь «уазик», также принадлежащий службе скорой помощи.

В итоге машина простояла в деревне до половины десятого вечера. К слову, фельдшеры на вызов приехали из Владимира. ЧП на деревенской дороге только усилило дефицит бригад.

Два филиала

Частично решить проблему могут две подстанции скорой медицинской помощи. Их намерены построить во Владимире. Один земельный участок под филиал неотложной службы уже выделен на Верхней Дуброве. Второй ориентировочно будет у гипермаркета «Глобус», сообщила на своей пресс-конференции врио вице-губернатора Ольга Гребнева.

На оказание скорой медицинской помощи предусмотрены в 2021 году 310 миллионов рублей. Часть средств уйдет на строительство подстанций скорой помощи. Вот только медлить в этом вопросе нельзя. Иначе увеличивать норматив придется снова и снова.